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Даже не баян, это - гусли!

Даже не баян, это - гусли!

Автор:
21 ноября 2023 17:56
Метки: М.Задорнов   Юмор   баян   история   
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2

Конец 80-х...

Подруга поехала на дачу рано утром. И вот в электричке ее начинает клинить — выключила она чайник или нет.
Дома спит муж, ему на работу во вторую смену...

Мобил тогда еще не было, а ехать прилично. Решает попросить попутчиц, кто раньше выходит, позвонить с таксофона и попросить мужа выключить.
Две тетки соглашаются, типа "не 100%, но постараемся".

Далее со слов мужа:
Встаю. Полусонный иду ставлю чайник.
Звонок.

Иду в коридор к телефонному аппарату.
— Здрасти, Коля Николаев?
— Да.
— Выключите чайник.

В анабиозе иду, выключаю. Бреюсь в ванной, потихоньку прихожу в себя. Тут до меня доходит, что произошло что-то не то. Иду снова ставлю чайник.

Звонок.
— Здрасти, Коля Николаев?
— Да.
— Выключите чайник.

Иду выключаю. Сажусь на кухне и туплю. Чё  за... фигня ?! ?!

Ставлю чайник.

Звонок. Жена:
— Коль, привет, чайник выключил?

(с)  М. Задорнов


Источник:

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Метки: М.Задорнов   Юмор   баян   история   
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2  комментария
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36k
АнтонПолднев 3 часа назад
Ну может для кого и гусли, но мимо меня прошло (50 годиков). Улыбнуло
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doker 2 часа назад
Думал, Задорнова всего слышал, ан нет! Спасибо!
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Митхун Чакработенков
Даже тот, кто далеко, стоит рядом, если он в твоем сердце; даже тот, кто стоит рядом, далек, если твои мысли далеки от него.
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