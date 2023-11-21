Даже не баян, это - гусли!

Конец 80-х...
Подруга поехала на дачу рано утром. И вот в электричке ее начинает клинить — выключила она чайник или нет.
Дома спит муж, ему на работу во вторую смену...
Мобил тогда еще не было, а ехать прилично. Решает попросить попутчиц, кто раньше выходит, позвонить с таксофона и попросить мужа выключить.
Две тетки соглашаются, типа "не 100%, но постараемся".
Далее со слов мужа:
Встаю. Полусонный иду ставлю чайник.
Звонок.
Иду в коридор к телефонному аппарату.
— Здрасти, Коля Николаев?
— Да.
— Выключите чайник.
В анабиозе иду, выключаю. Бреюсь в ванной, потихоньку прихожу в себя. Тут до меня доходит, что произошло что-то не то. Иду снова ставлю чайник.
Звонок.
— Здрасти, Коля Николаев?
— Да.
— Выключите чайник.
Иду выключаю. Сажусь на кухне и туплю. Чё за... фигня ?! ?!
Ставлю чайник.
Звонок. Жена:
— Коль, привет, чайник выключил?
(с) М. Задорнов
Источник:
- Истории, за которые людям немного стыдно до сих пор
- Маньяк-парикмахер: а что это было?
- 25 людей, которые стали свидетелями исторических событий