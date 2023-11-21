Даже не баян, это - гусли!

Мобил тогда еще не было, а ехать прилично. Решает попросить попутчиц, кто раньше выходит, позвонить с таксофона и попросить мужа выключить.

Две тетки соглашаются, типа "не 100%, но постараемся".

Далее со слов мужа:

Встаю. Полусонный иду ставлю чайник.

Звонок.

Иду в коридор к телефонному аппарату.

— Здрасти, Коля Николаев?

— Да.

— Выключите чайник.

В анабиозе иду, выключаю. Бреюсь в ванной, потихоньку прихожу в себя. Тут до меня доходит, что произошло что-то не то. Иду снова ставлю чайник.

Звонок.

— Здрасти, Коля Николаев?

— Да.

— Выключите чайник.

Иду выключаю. Сажусь на кухне и туплю. Чё за... фигня ?! ?!

Ставлю чайник.

Звонок. Жена:

— Коль, привет, чайник выключил?

(с) М. Задорнов