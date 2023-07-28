Разработчики браузера добавили функцию подделки истории просмотров в случае смерти пользователя

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В геймерский браузер компании Opera Software добавили функцию, которая в случае смерти пользователя заменит историю просмотров на фальшивую.
В Opera GX добавили функцию, которая заменяет историю браузера на фальшивую «в случае смерти пользователя». Чтобы произвести хорошее впечатление и с того света.
- Функция «Фальшивая история» появилась в браузере Opera GX после выхода обновления 27 июля 2023 года. Воспользоваться ей, в том числе в пробном режиме, можно на странице opera://history.
- Опция отвечает за то, что автоматически удаляет историю просмотров пользователя и заменяет её на «фальшивую, но приятную версию» в случае, если Opera GX не используют 14 дней. Согласно описанию функции, в таком случае браузер «будет думать, что пользователь уже умер».
- Функция заменяет прежнюю историю поиска на ссылки и поисковые запросы, связанные с благотворительностью, изучением иностранных языков, помощи животным и волонтёрстве. Так, в фальшивой истории можно обнаружить запросы вроде: «Как похоронить мёртвую птичку» или «Как стать донором крови».
- Opera GX даёт возможность «притвориться мёртвым», чтобы заменить текущую историю на сфабрикованную. Важно отметить, эта опция полностью удаляет информацию о предыдущих запросах.
- Первоначально запросы в фальшивой истории Opera GX будут доступны только на английском языке.
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