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Разработчики браузера добавили функцию подделки истории просмотров в случае смерти пользователя

Разработчики браузера добавили функцию подделки истории просмотров в случае смерти пользователя

Автор:
28 июля 2023 08:02
Сообщество : Юмор
Метки: Opera GX   Юмор   браузер   история   опера   функция   
796
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В геймерский браузер компании Opera Software добавили функцию, которая в случае смерти пользователя заменит историю просмотров на фальшивую.

В Opera GX добавили функцию, которая заменяет историю браузера на фальшивую «в случае смерти пользователя». Чтобы произвести хорошее впечатление и с того света.


  • Функция «Фальшивая история» появилась в браузере Opera GX после выхода обновления 27 июля 2023 года. Воспользоваться ей, в том числе в пробном режиме, можно на странице opera://history.
  • Опция отвечает за то, что автоматически удаляет историю просмотров пользователя и заменяет её на «фальшивую, но приятную версию» в случае, если Opera GX не используют 14 дней. Согласно описанию функции, в таком случае браузер «будет думать, что пользователь уже умер».
  • Функция заменяет прежнюю историю поиска на ссылки и поисковые запросы, связанные с благотворительностью, изучением иностранных языков, помощи животным и волонтёрстве. Так, в фальшивой истории можно обнаружить запросы вроде: «Как похоронить мёртвую птичку» или «Как стать донором крови».
  • Opera GX даёт возможность «притвориться мёртвым», чтобы заменить текущую историю на сфабрикованную. Важно отметить, эта опция полностью удаляет информацию о предыдущих запросах.
  • Первоначально запросы в фальшивой истории Opera GX будут доступны только на английском языке.

Источник:

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Метки: Opera GX   Юмор   браузер   история   опера   функция   
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1  комментарий
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MPEG-8 Полчаса назад
Разработчик-извращенец задумался о вечном.
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