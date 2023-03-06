Самые несуразные смерти венценосных особей мужского пола средневековой Франции⁠⁠

На этой миниатюре прекрасно все -- король тихо и скромно горящий в своей постели, трое благородных дворян, не спеша обсуждающих столь пикантную ситуацию, ну и разумеется паж, зачем-то дующий в трубку под одеяло королю.



Король Франции Карл VIII (1470-1498гг.) помер после того, как не вписался в низкую дверь и ударился головой об косяк. Банально, - скажете вы. Головой об косяк? Пожалуй, да. Соглашусь. Но умереть от этого, как по мне, все-таки чересчур.



Унаследовавший ему дальний родственник Людовик XII (1462-1515гг.), став королем, всем был хорош и получил за это прозвище "Отец народа", но при этом настрогать наследника ему никак не удавалось. Посему женившись в третий раз на английской принцессе Марии Тюдор моложе его на 34 года, он с таким усердием принялся за это дело... что сердце не выдержало, и он умер в объятьях юной жены.



Но первое место в моем списке с большим отрывом заслуживает Генрих II (1162-1197 гг.) граф Шампани и по совместительству король Иерусалимского королевства.



Помер он, выпав из окна своего дворца в Акре. Выглядывая во двор, он оперся о решетку, которая вылетела наружу, а за ней вниз полетел и сам Генрих. Высота была относительно небольшая, и Генрих вполне мог отделаться парой переломов... если бы не слуга-шут, пытавшийся его удержать. Карлику не удалось предотвратить падение своего венценосного шефа, зато он так же потерял равновесие и.. и приземлился прямиком на голову короля, сломав тому шею.



Так Генрих Шампанский стал первым и последним в мире монархом, погибшим оттого, что ему на голову упал его слуга-карлик.



С вами был сегодня ваш старый знакомый Лысый Камрад.

Источник: https://vk.com/lkamrad

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