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Самые несуразные смерти венценосных особей мужского пола средневековой Франции⁠⁠

Самые несуразные смерти венценосных особей мужского пола средневековой Франции⁠⁠

Автор:
06 марта 2023 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   история   короли   
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Помните историю короля Филиппа Молодого, которого в 1131 году убила свинья? Да-да, выскочивший из помойки черный свин перепугал коня, так что король, упав с него, расшиб себе голову насмерть. Если вы думаете, что это самая идиотская смерть среди королевских особ Франции, то ошибаетесь.

Король Наварры Карл II Злой (1332 -1387гг.) всю жизнь пытался стать королем Франции, в результате чего лишился почти всех своих обширных владений во Франции. Но вот смерть его была крайне необычна. Вы слышали выражение "сгорел на работе"?

Так вот Карл реально сгорел... но в своей собственной постели. Когда он заболел, врач прописал ему на ночь обертывание в простыню, пропитанную крепким бренди. Свеча у кровати оказалась крайне некстати. Погасить постель успели, но сам Карл вскоре умер от ожогов.

На этой миниатюре прекрасно все -- король тихо и скромно горящий в своей постели, трое благородных дворян, не спеша обсуждающих столь пикантную ситуацию, ну и разумеется паж, зачем-то дующий в трубку под одеяло королю.

Король Франции Карл VIII (1470-1498гг.) помер после того, как не вписался в низкую дверь и ударился головой об косяк. Банально, - скажете вы. Головой об косяк? Пожалуй, да. Соглашусь. Но умереть от этого, как по мне, все-таки чересчур.

Унаследовавший ему дальний родственник Людовик XII (1462-1515гг.), став королем, всем был хорош и получил за это прозвище "Отец народа", но при этом настрогать наследника ему никак не удавалось. Посему женившись в третий раз на английской принцессе Марии Тюдор моложе его на 34 года, он с таким усердием принялся за это дело... что сердце не выдержало, и он умер в объятьях юной жены.

Но первое место в моем списке с большим отрывом заслуживает Генрих II (1162-1197 гг.) граф Шампани и по совместительству король Иерусалимского королевства.

Помер он, выпав из окна своего дворца в Акре. Выглядывая во двор, он оперся о решетку, которая вылетела наружу, а за ней вниз полетел и сам Генрих. Высота была относительно небольшая, и Генрих вполне мог отделаться парой переломов... если бы не слуга-шут, пытавшийся его удержать. Карлику не удалось предотвратить падение своего венценосного шефа, зато он так же потерял равновесие и.. и приземлился прямиком на голову короля, сломав тому шею.

Так Генрих Шампанский стал первым и последним в мире монархом, погибшим оттого, что ему на голову упал его слуга-карлик.

С вами был сегодня ваш старый знакомый Лысый Камрад.


Источник: https://vk.com/lkamrad
или если кому-то удобнее в телеге (там даже чуток поболе контента, тоже самое + мемы на исторические темы) то вам сюда: https://t.me/popscienceru

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Метки: Юмор   история   короли   
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7  комментариев
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5k
Max Полчаса назад
Так и Петр III от «от геморроидальных колик» умер... как говорят.
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37k
Александр Час назад
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ЛысыйКамрад

https://vk.com/lkamrad История, археология - интересно, увлекательно, доступно!
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