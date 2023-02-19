Первый советский «диктофон» весом в шесть килограмм

Разработкой магнитофона занимался Всесоюзный научно-исследовательский институт звукозаписи. Экземпляр, попавший в коллекцию Политехнического музея, судя по номеру 1 на шильдике — самый первый опытный МИЗ-8. Сколько всего таких магнитофонов успели сделать, доподлинно неизвестно. Скорее всего, серия была очень небольшой, поэтому до наших дней сохранился едва ли не единственный экземпляр. Позже в Киеве собирали «Днепр-8» — почти полную копию МИЗа с незначительными изменениями в конструкции. Вот их пока можно встретить в коллекциях.