Первый советский «диктофон» весом в шесть килограмм

Этот аппарат абсолютно точно можно назвать уникальным. В коллекции Политехнического музея хранится единственный дошедший до наших дней экземпляр МИЗ-8 — первого советского портативного магнитофона, который не был «привязан» к розетке электрической сети.
Современному журналисту уже сложно представить себе репортаж, написанный без диктофона. А ведь долгие годы главным инструментом репортёра был блокнот. Никаких других способов на месте зафиксировать прямую речь просто не существовало. Первые магнитофоны были ужасно громоздкими, да и в любом случае их невозможно было взять с собой «в поле» — для питания требовалась электросеть.
В СССР только в 1953 году появился репортёрский инструмент, который уже, хоть и с определёнными оговорками, можно было назвать диктофоном — МИЗ-8. Весил этот «диктофон» 6 килограммов и размером напоминал небольшой чемодан. Сейчас он кажется громоздким и тяжёлым, но в середине 1950-х обычный вес полупрофессионального магнитофона составлял 50–60 килограммов.
МИЗ-8 работал от батарей, но ради экономии энергии привод лентопротяжного механизма сделали механическим. Каждые пять минут пружину нужно было заводить ручкой — как у патефона. Так время автономной работы удалось увеличить до 25 часов. Правда, одной бобины хватало только на 15 минут записи, а всего в комплекте было четыре таких катушки. К магнитофону прилагался небольшой динамический микрофон и наушник.
Разработкой магнитофона занимался Всесоюзный научно-исследовательский институт звукозаписи. Экземпляр, попавший в коллекцию Политехнического музея, судя по номеру 1 на шильдике — самый первый опытный МИЗ-8. Сколько всего таких магнитофонов успели сделать, доподлинно неизвестно. Скорее всего, серия была очень небольшой, поэтому до наших дней сохранился едва ли не единственный экземпляр. Позже в Киеве собирали «Днепр-8» — почти полную копию МИЗа с незначительными изменениями в конструкции. Вот их пока можно встретить в коллекциях.
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