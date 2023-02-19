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Первый советский «диктофон» весом в шесть килограмм

Первый советский «диктофон» весом в шесть килограмм

Автор:
19 февраля 2023 09:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вещи   журналисты   интересно   познавательно   предмет   советский диктофон   факты   фото   
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Этот аппарат абсолютно точно можно назвать уникальным. В коллекции Политехнического музея хранится единственный дошедший до наших дней экземпляр МИЗ-8 — первого советского портативного магнитофона, который не был «привязан» к розетке электрической сети.

Современному журналисту уже сложно представить себе репортаж, написанный без диктофона. А ведь долгие годы главным инструментом репортёра был блокнот. Никаких других способов на месте зафиксировать прямую речь просто не существовало. Первые магнитофоны были ужасно громоздкими, да и в любом случае их невозможно было взять с собой «в поле» — для питания требовалась электросеть.

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В СССР только в 1953 году появился репортёрский инструмент, который уже, хоть и с определёнными оговорками, можно было назвать диктофоном — МИЗ-8. Весил этот «диктофон» 6 килограммов и размером напоминал небольшой чемодан. Сейчас он кажется громоздким и тяжёлым, но в середине 1950-х обычный вес полупрофессионального магнитофона составлял 50–60 килограммов.

МИЗ-8 работал от батарей, но ради экономии энергии привод лентопротяжного механизма сделали механическим. Каждые пять минут пружину нужно было заводить ручкой — как у патефона. Так время автономной работы удалось увеличить до 25 часов. Правда, одной бобины хватало только на 15 минут записи, а всего в комплекте было четыре таких катушки. К магнитофону прилагался небольшой динамический микрофон и наушник.

Разработкой магнитофона занимался Всесоюзный научно-исследовательский институт звукозаписи. Экземпляр, попавший в коллекцию Политехнического музея, судя по номеру 1 на шильдике — самый первый опытный МИЗ-8. Сколько всего таких магнитофонов успели сделать, доподлинно неизвестно. Скорее всего, серия была очень небольшой, поэтому до наших дней сохранился едва ли не единственный экземпляр. Позже в Киеве собирали «Днепр-8» — почти полную копию МИЗа с незначительными изменениями в конструкции. Вот их пока можно встретить в коллекциях.

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Метки: Вещи   журналисты   интересно   познавательно   предмет   советский диктофон   факты   фото   
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3  комментария
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14k
Алексей Час назад
Про диктофон не скажу, но в обновленный Политех, хочу попасть давно.
Когда же его откроют, млин...
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22k
weiter 15 минут назад
И работало это всё в эпицентре ядерного взрыва.
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6k
TirAn 46 минут назад
5+
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