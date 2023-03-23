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Набор комплексов, тернистый путь к славе и счастливая судьба особенной актрисы

Набор комплексов, тернистый путь к славе и счастливая судьба особенной актрисы

Автор:
23 марта 2023 10:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Галина Петрова   актриса   внешность   искусство   кино   образ   роль   театр   училище   
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«Галюсь, не повезло, страшненькая ты». Эта фраза стала обычным явлением на протяжении всего детства и юности девочки, страстно мечтающей об актёрской карьере.

Так и что, не всем же быть красивыми? Нужно кому-то быть и талантливым. И Галя упорно двигалась к достижению своей цели. Родилась девочка в 1946 году в обычной семье жителей Тамбова.

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Когда малышке было 3 года, мать ушла из семьи вместе с ребёнком – полюбила другого. Но отец сумел забрать Галю. Девочка жила с бабушкой, потом появилась мачеха. Но чужая женщина не могла дать нужного материнского тепла. Галя тосковала. И от хандры спасали только занятия в театральном кружке, где можно было отвлекаться от серой действительности и пусть на время, но перевоплощаться в того, кого ты хочешь.

Но ни один театральный вуз не принял абитуриентку. Огорчённая девушка вернулась домой и пошла работать в театр костюмером. На следующий год удача оказалась благосклонной: Галина попала во ВГИК, да ещё к талантливому педагогу Андрею Попову, раскрывшему артистизм и вокальные данные Петровой.

Повезло и на прослушивании в «Современнике». Неожиданно для себя Галина оказалась штатной актрисой и заселилась в комнатку актёрского общежития.

Будущего мужа Олега Осипова Галя заприметила ещё в бытность занятий в театральном кружке в Тамбове. Олег уже был студентом «Щуки» и пришёл навестить педагога.

«Ах, пустое. Какой он, и какая я», – подумала Галя. И отпустила ситуацию. Годы спустя мужчина увидел её на сцене и был совершенно очарован. Они стали встречаться. Отношения нельзя было назвать стабильными – постоянные качели. Но в итоге после окончания института Галиной и службы в армии Олега они решили стать семьёй.

В 1980 году случилась первая роль в кино. Петрова сыграла подругу героини Татьяны Друбич в картине «Спасатель». Потом были долгие хождения на пробы. Но везде отказ.

На очередных пробах женщину попросили улыбнуться. «Нет, улыбка не подходит – дёсны видно». Ну, что ж, такая она. И улыбка такая. Зато повезло на следующих, к картине «Дамы приглашают кавалеров». Её утвердили, но тут Галина узнала о своей беременности. И сконцентрировалась на семье.

Настоящий успех пришёл почти через 10 лет. В картине Юлиуша Махульского «Дежа вю» должна была играть Инна Чурикова. Но не позволил плотный график. И коллеги порекомендовали режиссёру Петрову. Это было точное попадание: харизматичная комсомолка Аглая с вечной папироской украсила фильм. И улыбка оказалась в тему. К тому же выразительный образ актриса придумала сама.

Потом случились 90-е – время низкопробных сериалов, которые рекой лились с экранов. Некоторые актёры соглашались на съёмки в них. Другие – нет. В их числе и Петрова. Только когда качество продукта стало повышаться, она дала согласие на участие в сериале «Next».

Потом были «Ранетки», «Не родись красивой», «Мурка» и, конечно, достойная семейная комедия «Между нами девочками». Галина Леонидовна продолжает иногда играть в «Современнике». Правда, не на постоянной основе, как приглашённая актриса. Всё же возраст – ей идёт 77 год. Но судьбой Петрова полностью довольна, пусть профессиональный успех «гадкого утёнка» и пришёл довольно поздно.

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Метки: Галина Петрова   актриса   внешность   искусство   кино   образ   роль   театр   училище   
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13  комментариев
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22k
babuby 4 часа назад
Красота, для актёра, это ещё далеко не всё! Талант и харизма - вот два ингредиента для успеха!
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1k
Seryi_spb 14 минут назад
Уважаемый автор! Вы невежливы с девушкой! Всё-таки она помоложе лет на десять.
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86
Алекс 39 минут назад
Она украшение странного сериала "Патриот" - бабушка Кати, "думающая вслух"
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3k
VPJ 2 часа назад
Попробуйте пупырчатых.
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6k
Leo Sun 2 часа назад
Неправда! Красива и офигительно талантлива как актриса. Многие фильмы ради неё смотрим. Шикарная, одним словом!
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7k
Maximvs 2 часа назад
А мне она в российской версии сериала "Бесстыжие" понравилась. Очень колоритная роль.
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119k
TapokSudby 3 часа назад
В "Между нами, девочками" Петрова просто шикарна! И вообще, её дуэты и трио с поклонниками - это шедевральные сцены. Рекомендую. Хоть и женский сериал, но очень настроение поднимающий, особенно, когда на экране Галина Петрова с Гаркалиным.
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37k
Aleks 4 часа назад
"Теория запоя" шикарная роль у нее...
Из последнего бабушка в сериале "Патриот" тоже отжигает не по детски
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67k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Обожаю её роль в фильме "Моя любимая свекровь"!
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5k
Hugo_RnD 4 часа назад
а как же харизматичная роль в "Теории запоя"?!
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