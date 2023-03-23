Набор комплексов, тернистый путь к славе и счастливая судьба особенной актрисы

Будущего мужа Олега Осипова Галя заприметила ещё в бытность занятий в театральном кружке в Тамбове. Олег уже был студентом «Щуки» и пришёл навестить педагога.

«Ах, пустое. Какой он, и какая я», – подумала Галя. И отпустила ситуацию. Годы спустя мужчина увидел её на сцене и был совершенно очарован. Они стали встречаться. Отношения нельзя было назвать стабильными – постоянные качели. Но в итоге после окончания института Галиной и службы в армии Олега они решили стать семьёй.