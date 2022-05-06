Питерский школьник два года создавал "эталонный пельмень" и получил медаль Менделеева

Максим Лукашев, выпускник метрологического 11 «А» в рамках проекта школьной конференции по защите проектных и исследовательских работ старшеклассников представил "эталонный пельмень".

Парень начал работу над проектом два года назад. Школьник купил десяток популярных марок пельменей, продегустировал их, провёл опрос и перешёл к созданию собственного рецепта. В итоге парень создал "эталонный пельмень" и рассказал об этом на защите.

«Идея проекта мне пришла после того, как нам нужно было выбирать тему. Я хорошо разбираюсь в пельменях, очень люблю это дело и смог сделать проект от души. На создание рецепта ушло около трех месяцев, несколько опросов и восемь прототипов. Я решил представить этот проект на конференции, потому что был уверен в том, что она пройдет хорошо и я смогу защититься. Мои учителя, одноклассники и родители отнеслись к моему проекту с большим интересом и восхищением. После этого я и понял, что готов его развивать и представлять, а приемная комиссия была просто в шоке от радости когда я внес свой продукт в аудиторию. Если честно, я вообще не ожидал получить награду, я был в полном шоке», — рассказал Максим.