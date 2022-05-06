Питерский школьник два года создавал "эталонный пельмень" и получил медаль Менделеева

Ученик из Санкт-Петербурга создал "эталон пельменя" и был награждён за это юбилейной медалью ВНИИМ им. Д. И. Менделеева. Особо приятно наблюдать, как горячо парень рассказывает о своём создании. Бонус: в посте есть рецептик тех самых пельменей.
Максим Лукашев, выпускник метрологического 11 «А» в рамках проекта школьной конференции по защите проектных и исследовательских работ старшеклассников представил "эталонный пельмень".
Парень начал работу над проектом два года назад. Школьник купил десяток популярных марок пельменей, продегустировал их, провёл опрос и перешёл к созданию собственного рецепта. В итоге парень создал "эталонный пельмень" и рассказал об этом на защите.
«Идея проекта мне пришла после того, как нам нужно было выбирать тему. Я хорошо разбираюсь в пельменях, очень люблю это дело и смог сделать проект от души. На создание рецепта ушло около трех месяцев, несколько опросов и восемь прототипов. Я решил представить этот проект на конференции, потому что был уверен в том, что она пройдет хорошо и я смогу защититься. Мои учителя, одноклассники и родители отнеслись к моему проекту с большим интересом и восхищением. После этого я и понял, что готов его развивать и представлять, а приемная комиссия была просто в шоке от радости когда я внес свой продукт в аудиторию. Если честно, я вообще не ожидал получить награду, я был в полном шоке», — рассказал Максим.
Парень явно любит пельмени
Эксперты посчитали, что ученику удалось создать стандарт вкуса пельменя. Авторы лучших работ были награждены юбилейными памятными медалями Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева. Кроме того, создатель пельменя поделился с журналистами Gazeta.ru тем самым рецептом.
Для теста понадобится:
- 650 грамм муки (высшего сорта)
- 300 миллилитров воды (чуть теплой)
- 4 столовых ложки растительного масла (рафинированного)
- 1 яйцо категории С0
Для домашнего фарша потребуются:
- 2 луковицы
- 4 зубчика чеснока
- 1 килограмм мяса (по 250 грамм свинины, говядины, курицы, индейки)
- Соль и специи по вкусу
«Мясо пропускаем через мясорубку вместе с луком и чесноком 2 раза. Добавляем в фарш соль и любимые специи. Делаем тесто из просеянной муки, яйца, чуть теплой воды, масла и соли: просеиваем муку в миску, делаем углубление и разбиваем туда яйцо, помешивая смесь вливаем воду, мешаем руками 8-10 минут до однородного упругого состояния. Даем тесту 20 минут постоять. Раскатываем тесто и с помощью кружки получаем заготовки для будущих пельменей. Формируем шарик из мяса и кладем его в заготовку. Лепим пельмени. Убираем в морозилку на 4+ часа. Варим пельмени с любимыми специями после закипания воды 5-7 минут. Подаем со сметаной и сливочным маслом», — рассказал автор рецепта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это новость точно не с "панорамы"?
Крупный пельмень? Манты или хинкали. Мелкий? Не вопрос, чучвара. Есть ещё дим самы и прочее.
Сделать фарш из четырёх видов мяса? Да всю жизнь их готовят как хотят, но лучшее свинина с говядиной или говядина с бараниной. Видел говядину с салом, правда там десятая часть сала.
Ну а про размеры, как по мне, есть заданный с советских времен стандарт.
и зачем морозить? свежие нужно варить сразу
и подача только с маслом и сметаной? другой соус по вкусу запрещен?
ну и парнем это назвать сложно...
занялся бы лучше технологиями, инженерными исследованиями, а пельментологов в стране пруд пруди, в каждом доме свой специалист
Но блин, меня пугает нынешнее поколение, пацан начал с магазинных пельменей и их рецептов. У него ушло три !!! месяца, что бы чуток доработать рецепт. У обычной домохозяйки на это тратится минута, что бы понять чего в пельмени не хватает, а более-менее умеющий готовить человек уже по рецепту может сказать что получится.
ЗЫ. А бабушка вообще всё "на глаз" делает и всегда получается идеально.
Один старый еврей прославился на всю округу тем, что умел заваривать самый вкусный и ароматный чай. И вот, уже перед смертью, собрал он своих друзей и родственников. Тогда один из них сказал:
Дядя Шлёма, вы всегда готовили такой бесподобный чай. Но вы никогда ни с кем не делились его рецептом. Раскройте нам этот секрет хотя бы теперь.
Тогда старик, не поднимая головы с подушки, жестом попросил всех, кто стоял у его кровати склониться к нему, прямо к его губам. И когда они приблизились, дядя Шлёма прошептал:
Евреи, не жалейте заварки!
Послушай, почему твою колбасу покупают, а мою нет? Как ты ее делаешь?
Да очень просто. Берем кишки, набиваем костной мукой, крахмалом, измельченными газетами, говном, добавляем немного мяса…
А, так вы туда и мясо добавляете?
- Ты где работаешь?
- В НИИ. Разрабатываем технологию переработки говна в повидло.
- Ну и как результаты?
- Прогресс есть. На хлеб уже намазывается. Осталось вкус и запах победить.
Всё чинно и благородно, по-нашему, по-менделеевски.