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Питерский школьник два года создавал "эталонный пельмень" и получил медаль Менделеева

Питерский школьник два года создавал "эталонный пельмень" и получил медаль Менделеева

Автор:
06 мая 2022 08:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересное   медаль   пельмень   питер   проект   создание   фото   школьник   
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Ученик из Санкт-Петербурга создал "эталон пельменя" и был награждён за это юбилейной медалью ВНИИМ им. Д. И. Менделеева. Особо приятно наблюдать, как горячо парень рассказывает о своём создании. Бонус: в посте есть рецептик тех самых пельменей.

Максим Лукашев, выпускник метрологического 11 «А» в рамках проекта школьной конференции по защите проектных и исследовательских работ старшеклассников представил "эталонный пельмень".

Парень начал работу над проектом два года назад. Школьник купил десяток популярных марок пельменей, продегустировал их, провёл опрос и перешёл к созданию собственного рецепта. В итоге парень создал "эталонный пельмень" и рассказал об этом на защите.

«Идея проекта мне пришла после того, как нам нужно было выбирать тему. Я хорошо разбираюсь в пельменях, очень люблю это дело и смог сделать проект от души. На создание рецепта ушло около трех месяцев, несколько опросов и восемь прототипов. Я решил представить этот проект на конференции, потому что был уверен в том, что она пройдет хорошо и я смогу защититься. Мои учителя, одноклассники и родители отнеслись к моему проекту с большим интересом и восхищением. После этого я и понял, что готов его развивать и представлять, а приемная комиссия была просто в шоке от радости когда я внес свой продукт в аудиторию. Если честно, я вообще не ожидал получить награду, я был в полном шоке», — рассказал Максим.

Эксперты посчитали, что ученику удалось создать стандарт вкуса пельменя. Авторы лучших работ были награждены юбилейными памятными медалями Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева. Кроме того, создатель пельменя поделился с журналистами Gazeta.ru тем самым рецептом.

Для теста понадобится:

  • 650 грамм муки (высшего сорта)
  • 300 миллилитров воды (чуть теплой)
  • 4 столовых ложки растительного масла (рафинированного)
  • 1 яйцо категории С0

Для домашнего фарша потребуются:

  • 2 луковицы
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 килограмм мяса (по 250 грамм свинины, говядины, курицы, индейки)
  • Соль и специи по вкусу

«Мясо пропускаем через мясорубку вместе с луком и чесноком 2 раза. Добавляем в фарш соль и любимые специи. Делаем тесто из просеянной муки, яйца, чуть теплой воды, масла и соли: просеиваем муку в миску, делаем углубление и разбиваем туда яйцо, помешивая смесь вливаем воду, мешаем руками 8-10 минут до однородного упругого состояния. Даем тесту 20 минут постоять. Раскатываем тесто и с помощью кружки получаем заготовки для будущих пельменей. Формируем шарик из мяса и кладем его в заготовку. Лепим пельмени. Убираем в морозилку на 4+ часа. Варим пельмени с любимыми специями после закипания воды 5-7 минут. Подаем со сметаной и сливочным маслом», — рассказал автор рецепта.


Источник:

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Метки: интересное   медаль   пельмень   питер   проект   создание   фото   школьник   
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34  комментария
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26
Колобок 4 часа назад
Так он ещё и мяса туда положил!
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90k
sapér Vodička Полчаса назад
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5k
Интерактивный Конвертер 41 минуту назад
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2k
мозгOFF 42 минуты назад
Вот наконец-то, кто-то реально важными делами занялся! А то задолбали всякой ерундой-протоны, позитроны!
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10k
Олегbl4 43 минуты назад
Соль, специи по вкусу... Варим с любыми специями... Нет, это уже не эталон. Тем более какую часть мяса брать? Голень, бедро, грудку, окорок, шея, карбонад, вырезку? Сколько чеснока и лука в граммах?
Это новость точно не с "панорамы"?
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12k
Проктолог-иллюзионист Час назад
Дело безусловно важное и нужное) Но меня всегда повергают в недоумение мужчины, которые выбирают такую прическу.
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7k
Завтра всё изменится! Час назад
Что-то бред))) Ещё и с наградой.
Крупный пельмень? Манты или хинкали. Мелкий? Не вопрос, чучвара. Есть ещё дим самы и прочее.
Сделать фарш из четырёх видов мяса? Да всю жизнь их готовят как хотят, но лучшее свинина с говядиной или говядина с бараниной. Видел говядину с салом, правда там десятая часть сала.
Ну а про размеры, как по мне, есть заданный с советских времен стандарт.
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3k
Евгений Час назад
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1k
Andrey 2 часа назад
ну и как обычно, эталон без точного рецепта. какую часть свинтуса, говядины, курицы и индейки брать? что значит соль и специи по вкусу? какие специи? сколько вешать в граммах?
и зачем морозить? свежие нужно варить сразу
и подача только с маслом и сметаной? другой соус по вкусу запрещен?
ну и парнем это назвать сложно...
занялся бы лучше технологиями, инженерными исследованиями, а пельментологов в стране пруд пруди, в каждом доме свой специалист
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6k
au3 2 часа назад
начинка слишком нежирная - не даст "сока" внутри.
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1
P K 2 часа назад
S=4πr^2 и V=3/4*πr^3 т.е. чем больше радиус пельменя, тем больше в нем мяса относительно теста ( Сферический пельмень в вакууме, но для обычного пельменя справедливо с рядом допущений).
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68k
Доктор Джонс 2 часа назад
Красивое...
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926
iKrek 3 часа назад
То что пацан увлекся и довел начатое до конца он однозначно молодец. Искренне желаю ему и дальше так же увлеченно заниматься своими проектами и он обязательно многого добьется.
Но блин, меня пугает нынешнее поколение, пацан начал с магазинных пельменей и их рецептов. У него ушло три !!! месяца, что бы чуток доработать рецепт. У обычной домохозяйки на это тратится минута, что бы понять чего в пельмени не хватает, а более-менее умеющий готовить человек уже по рецепту может сказать что получится.

ЗЫ. А бабушка вообще всё "на глаз" делает и всегда получается идеально.
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8k
СПКиНР 3 часа назад
Замороженный пельмень - это некий пельменный продукт.
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17
Макс СПКиНР Час назад
Ну, нет. Даже домашние пельмени перед варкой лучше предварительно подморозить. Удержаться, конечно, сложно и в первую варку попадают свежеслепленные, но это, скорее, от нетерпения.
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8k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Блин,думал про другой пельмень будет,но тоже интересно.
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3k
Vlamir 3 часа назад
Серьезное исследование! Сразу вспомнил анекдот:
Один старый еврей прославился на всю округу тем, что умел заваривать самый вкусный и ароматный чай. И вот, уже перед смертью, собрал он своих друзей и родственников. Тогда один из них сказал:
Дядя Шлёма, вы всегда готовили такой бесподобный чай. Но вы никогда ни с кем не делились его рецептом. Раскройте нам этот секрет хотя бы теперь.
Тогда старик, не поднимая головы с подушки, жестом попросил всех, кто стоял у его кровати склониться к нему, прямо к его губам. И когда они приблизились, дядя Шлёма прошептал:
Евреи, не жалейте заварки!
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1k
Бравый солдат Швейк 4 часа назад
хоть кто-то нормальной научной деятельностью занимается
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26
Колобок 4 часа назад
Ну, если он был награждён юбилейной медалью ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, не могу не задать вопрос о водкозакусываемости данного продукта?
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5k
Горожанин 4 часа назад
Наконец-то! К эталонной водке созданы эталонные пельмени!

Всё чинно и благородно, по-нашему, по-менделеевски.
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15k
seller-k 4 часа назад
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10k
Андрей А 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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