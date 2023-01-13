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В самолёте, вылетавшем из Тайваня в Сингапур, в руках у пассажира загорелся пауэрбанк

В самолёте, вылетавшем из Тайваня в Сингапур, в руках у пассажира загорелся пауэрбанк

Автор:
13 января 2023 16:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   в самолете   видео   загорелся   инцидент   отмена рейса   пауэрбанк   пожар   происшествие   
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Вечером 10 января на рейсе Тайвань-Сингапур произошёл инцидент, помешавший самолёту подняться в небо. Самолёт авиакомпании Scoot Airlines уже находился на взлётной полосе, когда у сидевшего в 16 ряду пассажира задымился, а затем загорелся пауэрбанк.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   в самолете   видео   загорелся   инцидент   отмена рейса   пауэрбанк   пожар   происшествие   
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3  комментария
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7k
tamin 18 минут назад
Хорошенькая стюардесса
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40k
Сергей 22 минуты назад
Поговорка : "лучше поздно, чем никогда", для этого случая не подходит!
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12k
Ivan 2 часа назад
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