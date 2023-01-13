В самолёте, вылетавшем из Тайваня в Сингапур, в руках у пассажира загорелся пауэрбанк

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Вечером 10 января на рейсе Тайвань-Сингапур произошёл инцидент, помешавший самолёту подняться в небо. Самолёт авиакомпании Scoot Airlines уже находился на взлётной полосе, когда у сидевшего в 16 ряду пассажира задымился, а затем загорелся пауэрбанк.
Неожиданный пожар: пассажиры в панике, в салоне задымление
По словам очевидцев, бортпроводники вели себя спокойно и слаженно: огонь был быстро ликвидирован ручными огнетушителями, пассажиров (189 человек) успокоили и организованно, по инструкции, начали выводить из салона.
Небольшие травмы (ожоги пальцев) получил владелец пауэрбанка и его попутчик.
По сообщению СМИ, пассажиры отменённого рейса получили компенсации по своему выбору - или возврат денег за билет, или размещение в гостинице за счёт авиакомпании с возможностью вылета на следующий день. Scoot Airlines официально принесла извинения за инцидент.
По сообщению СМИ, пассажиры отменённого рейса получили компенсации по своему выбору - или возврат денег за билет, или размещение в гостинице за счёт авиакомпании с возможностью вылета на следующий день. Scoot Airlines официально принесла извинения за инцидент.
Задымление после использования огнетушителей
По словам одного из очевидцев, когда пауэрбанк задымился, владелец схватил его и бросил на пол, и устройство заполыхало. Члены экипажа сразу схватили огнетушители. Было много дыма. Людей начали успокаивать и выводить, кого-то в спешке толкнули, но в целом все прошло организованно. Многие пассажиры похвалили профессионализм бортпроводников в чрезвычайной ситуации.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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