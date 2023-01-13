В самолёте, вылетавшем из Тайваня в Сингапур, в руках у пассажира загорелся пауэрбанк

По словам одного из очевидцев, когда пауэрбанк задымился, владелец схватил его и бросил на пол, и устройство заполыхало. Члены экипажа сразу схватили огнетушители. Было много дыма. Людей начали успокаивать и выводить, кого-то в спешке толкнули, но в целом все прошло организованно. Многие пассажиры похвалили профессионализм бортпроводников в чрезвычайной ситуации.