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Взорвавшийся вейп чуть не сжёг целый дом

Взорвавшийся вейп чуть не сжёг целый дом

Автор:
04 августа 2023 14:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   вейп   взорвался   загорелся   инцидент   опасно   пожар   
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Житель английской деревни Кибблсворт недавно чуть не лишился дома и жены, спавшей на втором этаже. А виной тому — вейп, оставленный его дочерью на прикроватной тумбочке заряжаться. Никто и представить не мог такие последствия!

42-летний Крейг Суини вместе со своей старшей дочерью поехал забрать младших детей из школы. Вернувшись, он обнаружил, что в его доме пожар. Взорвался вейп, который дочь оставила на зарядке. Он упал с тумбочки на кровать и она загорелась.


У отца семейства был жуткий шок, когда он увидел, что происходит. Ещё повезло, что они по дороге из школы никуда не стали заезжать, как планировали изначально, а отправились сразу домой. А то могли бы и не успеть!


Пожарные, к счастью, приехали быстро и сумели потушить разгоравшееся пламя. Дверь в комнату была закрыта, что также можно назвать элементом везения, — в противном случае огонь мог распространиться по дому гораздо сильнее и быстрее.


Когда мы вернулись, моя старшая пошла прямо наверх и, когда она открыла дверь в свою комнату, то закричала: «Папа, пожар!». Я запаниковал. Я выгнал детей и собак из дома, разбудил жену и выключил электричество.


Я боюсь представить, что случилось бы, если бы мы не вернулись вовремя. Моя жена спала наверху в соседней комнате, огонь мог легко распространиться.


Слава богу, моя дочь закрыла эту дверь, чтобы собаки не входили в её комнату, это предотвратило распространение огня и дыма на остальную часть дома.


В вейпах используются литий-ионные батареи, которые могут быть очень опасны, если их неправильно использовать. Они очень склонны к перегреву и могут вызвать пожар, даже если не подключены к сети.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   вейп   взорвался   загорелся   инцидент   опасно   пожар   
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11k
Кот Бегемот Час назад
Взрывы Электронных Сигарет Фото (114 фото)
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2k
Lena 36 минут назад
Так, я правильно поняла: папа 42 годика, поехал со старшенькой, которая оставила вейп заряжаться, за младшенькими в школу. Внимание вопрос: в каком возрасте начнут курить младшенькие?
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5k
Евгений Д 38 минут назад
Вот по истине- курение убивает, но оказывается парение тоже конкретно убивает
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18k
Михаил Гривин 53 минуты назад
Забейте в гугле "курил в постели и сгорел" - новостей в разы больше будет, чем про "взорванные вейпы". Но вот же удивительно - табак никто не запрещает. Наверное, полезный он жутко.
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782
Звёздный князь 54 минуты назад
Курение вредит не только вашему здоровью, но и вашему жилищу.
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