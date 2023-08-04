Взорвавшийся вейп чуть не сжёг целый дом

Житель английской деревни Кибблсворт недавно чуть не лишился дома и жены, спавшей на втором этаже. А виной тому — вейп, оставленный его дочерью на прикроватной тумбочке заряжаться. Никто и представить не мог такие последствия!
42-летний Крейг Суини вместе со своей старшей дочерью поехал забрать младших детей из школы. Вернувшись, он обнаружил, что в его доме пожар. Взорвался вейп, который дочь оставила на зарядке. Он упал с тумбочки на кровать и она загорелась.
У отца семейства был жуткий шок, когда он увидел, что происходит. Ещё повезло, что они по дороге из школы никуда не стали заезжать, как планировали изначально, а отправились сразу домой. А то могли бы и не успеть!
Пожарные, к счастью, приехали быстро и сумели потушить разгоравшееся пламя. Дверь в комнату была закрыта, что также можно назвать элементом везения, — в противном случае огонь мог распространиться по дому гораздо сильнее и быстрее.
Когда мы вернулись, моя старшая пошла прямо наверх и, когда она открыла дверь в свою комнату, то закричала: «Папа, пожар!». Я запаниковал. Я выгнал детей и собак из дома, разбудил жену и выключил электричество.
Я боюсь представить, что случилось бы, если бы мы не вернулись вовремя. Моя жена спала наверху в соседней комнате, огонь мог легко распространиться.
Слава богу, моя дочь закрыла эту дверь, чтобы собаки не входили в её комнату, это предотвратило распространение огня и дыма на остальную часть дома.
В вейпах используются литий-ионные батареи, которые могут быть очень опасны, если их неправильно использовать. Они очень склонны к перегреву и могут вызвать пожар, даже если не подключены к сети.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
https://foto-ram.ru/взрывы-электронных-сигарет-фото/https://foto-ram.ru/взрывы-электронных-сигарет-фото/