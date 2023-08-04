Взорвавшийся вейп чуть не сжёг целый дом

42-летний Крейг Суини вместе со своей старшей дочерью поехал забрать младших детей из школы. Вернувшись, он обнаружил, что в его доме пожар. Взорвался вейп, который дочь оставила на зарядке. Он упал с тумбочки на кровать и она загорелась.

У отца семейства был жуткий шок, когда он увидел, что происходит. Ещё повезло, что они по дороге из школы никуда не стали заезжать, как планировали изначально, а отправились сразу домой. А то могли бы и не успеть!

Пожарные, к счастью, приехали быстро и сумели потушить разгоравшееся пламя. Дверь в комнату была закрыта, что также можно назвать элементом везения, — в противном случае огонь мог распространиться по дому гораздо сильнее и быстрее.