FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8301 пост • 895 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Шорты рэпера загорелись во время его выступления

Шорты рэпера загорелись во время его выступления

Автор:
27 ноября 2023 08:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   инцидент   музыкант   происшествие   рэпер   шорты   
693
1
2

Бразильский рэпер Djonga слишком близко подошел к пиротехнической установке и не заметил, как загорелись его шорты.

Происшествие произошло из-за неосмотрительности бразильского музыканта. На рэпере Djonga (настоящее имя — Густаво Перейра Маркес) вспыхнула одежда после того, как он прошел мимо пиротехнической установки. К счастью, ситуацию быстро удалось взять под контроль.

Рэпер не сразу заметил, что горит. Ему пришлось быстро снимать с себя шорты, пока пламя не перекинулось дальше. Погасить пламя ему помогли прибежавшие на помощь люди.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   инцидент   музыкант   происшествие   рэпер   шорты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
MPEG-8 22 минуты назад
Теперь будут звать Джонга подпаленный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Alex 17 минут назад
Сгорел на работе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

966416



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Набирающие популярность в сообществах
ДТП, пробки и холод в квартирах: в Питер снова нагрянула зима
ДТП, пробки и холод в квартирах: в Питер снова нагрянула зима
10 самых ярких Ferrari, о которых стыдно не знать мужчине
10 самых ярких Ferrari, о которых стыдно не знать мужчине
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Россия#милота#интересно#ребенок#комментарии#фильм#съемка
#животные#интересное#кино#СССР#в мире#Суд#сарказм#кот
#история#Юмор#люди#забавно#дети#Китай#Прикол#Германия
Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Битвы простых уличных пацанов в реалити-шоу "Двор на двор" Момент падения дерева на женщину попал на видео Момент падения дерева на женщину попал на видео Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео В Перми случилось очередное ЧП с самолётом в аэропорту и пилот компании-перевозчика рассказал, почему таких случаев всё больше В Перми случилось очередное ЧП с самолётом в аэропорту и пилот компании-перевозчика рассказал,... В Австралии женщина остановила готовившийся к взлёту самолет В Австралии женщина остановила готовившийся к взлёту самолет Нетрезвый мужчина чуть не стал жертвой питона Нетрезвый мужчина чуть не стал жертвой питона

На что жалуетесь?

Вернуться