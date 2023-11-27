Шорты рэпера загорелись во время его выступления

Бразильский рэпер Djonga слишком близко подошел к пиротехнической установке и не заметил, как загорелись его шорты.
Происшествие произошло из-за неосмотрительности бразильского музыканта. На рэпере Djonga (настоящее имя — Густаво Перейра Маркес) вспыхнула одежда после того, как он прошел мимо пиротехнической установки. К счастью, ситуацию быстро удалось взять под контроль.
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Рэпер не сразу заметил, что горит. Ему пришлось быстро снимать с себя шорты, пока пламя не перекинулось дальше. Погасить пламя ему помогли прибежавшие на помощь люди.
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