Член экипажа парома столкнул опоздавшего пассажира в море

В Греции один из членов экипаж парома Blue Horizon перед отправлением вытолкнул 36-летнего пассажира. Эта выходка обернулась гибелью мужчины.
Греческие СМИ опубликовали кадры гибели 36-летнего мужчины, который немного опоздал на паром Пирей – Крит, и попытался вскочить на борт отходящего судна Blue Horizon, однако члены экипажа не пустили гражданина и фактически спихнули его с аппарели. Взволнованные пассажиры наблюдали за происходящим.
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Предварительная причина смерти удар - головой о бетонный пирс, хотя некоторые издания писали и про попадание под винты.
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Очевидцы утверждают, что члены экипажа требовали предъявить билет, хотя его можно оформить и на борту. Так ли это – проверяет полиция. Паром остановили и вернули в Пирей, капитана и команду допрашивают.
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