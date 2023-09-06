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Член экипажа парома столкнул опоздавшего пассажира в море

Член экипажа парома столкнул опоздавшего пассажира в море

Автор:
06 сентября 2023 10:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   гибель   греция   инцидент   паром   происшествие   смерть   
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В Греции один из членов экипаж парома Blue Horizon перед отправлением вытолкнул 36-летнего пассажира. Эта выходка обернулась гибелью мужчины.


Греческие СМИ опубликовали кадры гибели 36-летнего мужчины, который немного опоздал на паром Пирей – Крит, и попытался вскочить на борт отходящего судна Blue Horizon, однако члены экипажа не пустили гражданина и фактически спихнули его с аппарели. Взволнованные пассажиры наблюдали за происходящим.

Предварительная причина смерти удар - головой о бетонный пирс, хотя некоторые издания писали и про попадание под винты.

Очевидцы утверждают, что члены экипажа требовали предъявить билет, хотя его можно оформить и на борту. Так ли это – проверяет полиция. Паром остановили и вернули в Пирей, капитана и команду допрашивают.

Источник:

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Метки: в мире   гибель   греция   инцидент   паром   происшествие   смерть   
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15  комментариев
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11k
ScorpionDS 57 минут назад
Даже если безбилетник это не повод сбрасывать за борт, могли задержать и вызвать полицию. Капитана уволить, а члена команда отправить под суд за непредумышленное убийство.
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7k
М С 3 минуты назад
Синдром вахтера в экстремальном варианте.
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20k
Александр 18 минут назад
Звери бешеные
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4k
Артур Полчаса назад
Ну это же Европа - Евросоюз с их общечеловеческими ценностями.
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15k
Kucher 37 минут назад
Билет со СКИДКОЙ
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1k
naf-naf 43 минуты назад
Это они еще с нашими кондукторшами в автобусе не встречались. Хотя конечно жесткий случай, паром уже от чалил, а его выталкивают. Для таких случаев должна стоять охрана на берегу и не пускать всяких желающих прорваться, а он мог быть и террорист
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60k
pynh 48 минут назад
Бежит какой-то мужик, пытается проникнуть на судно, которе отплывает. Подозреваю, что пускать таких просто напросто запрещено. Есть определенная процедура посадки. Опоздал так опоздал. А если он после того как попадает на паром с воплем алахакбар бабахнет что-то из-за того что в суматохе не посмотрели что у него в трусах взрывчатка?
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7k
Станислав 55 минут назад
Что с людьми происходит? Почему все становятся такими жестокими?
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