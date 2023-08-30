В Геленджике бушует сильный пожар. Огонь едва не затронул "Сафари-парк"

С наступлением утра пожарные снова тушат открытый огонь. Площадь пожара, который начался вчера, уже увеличилась до 30 га. Правоохранители полагают, что возгорание произошло по причине человеческой глупости: местный житель готовил электрокабель к продаже - тот загорелся. В лесистой местности огонь быстро распространился и почти дошёл до "известного Сафари-парка".
Вчера, 29 августа, в микрорайоне Куприянова щель (Геленджик, Краснодарский край) вспыхнул огонь. По данным регионального МВД, местный 40-летний мужчина готовил электропровода к продаже, оголил их и допустил возгорание. Из Куприяновой Щели огонь добрался до Бобруковой Щели, после огонь начал быстро распространяться и с лесной подстилки перекинулся на деревья в лесу.
Из-за сухой и ветреной погоды огонь вчера дошёл практически до "Сафари-парка"- места, где содержится большое количество диких животных. Эвакуацию хищников и зверей в ночи было провести невозможно, и дирекция парка вместе с добровольцами готовилась отразить огонь своими силами.
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Для тушения возгорания были задействованы пожарные и коммунальщики из четырёх ближайших городов (Анапы, Горячего Ключа, Туапсе и Новороссийска). Запах гари и зарево наблюдали в Кабардинке и Новороссийске.
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Т.к. в тёмное время суток работа пожарного вертолёта Ми-8 запрещена, волонтёрам и сотрудникам МЧС приходилось работать вручную. Тушение пожара осложнялось порывами ветра .до 30 м/с и сложным рельефом местности.
По последним данным, площадь пожара увеличилась до 30 га. Сейчас на месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России - об этом говорится в сообщении МЧС России.
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Также сообщается, что для тушения пожара в Геленджик вылетел самолёт-амфибия Би-200. По данным ведомства, пострадавших нет, также сейчас не наблюдают угрозы объектам инфраструктуры. А жителя Геленджика, по вине которого возник пожар, задержали.
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Чуть не сжёг весь Геленджик!
Замечательный мужик
Замечательный мужик!"
Почти гр. "Ленинград".