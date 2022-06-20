"Снимай сейчас же!": в подмосковной электричке неадекват избил неформалов из-за внешнего вида

Казалось бы, кому какое дело, как выглядит и что носит человек? Ан нет. Герой дня решил показать собственную крутость и пустил в ход кулаки, а после заявил, что с "полицией всё порешал".
В истринской электричке парень докопался до подростков из-за их внешнего вида. В частности, блюстителю морали не понравился пирсинг и осветленные волосы тинейджеров. Войдя в раж от собственной крутости, он напал на пацанов: одному расквасил нос, другого запугал до икоты так, что парень сам снял пирсинг, лишь бы его не тронули.
Драку снимал на видео приятель бузотёра, который искренне считает, что ничего плохого распускавший руки не делал.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки и нецензурная лексика!
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Сам "герой", по-видимому, доволен результатом, и даже похвалился им в мессенджере, заявив, что все "порешал".
Пока "герой" не закрыл профиль с говорящим ником "Сорок ножевых", он получил множество комментариев относительно своего поведения. Кстати, среди отписавшихся были и поддерживающие доморощенного представителя "полиции нравов".
В настоящий момент профиль хулигана забанен администрацией ВК, а мы надеемся, что он получит достойное наказание за свои деяния. И патриотическая аватарка не поможет.
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АНТИФИШКИ
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Вперёд, возможно даже улицу в твою честь назовут. Или пользу какую-никакую принести хоть и не став героем.
А вот так как на видео - точно героем не станешь.
И слава современным технологиям. Теперь очень легко вычислить подобное дерьмо и изолировать его от общества.
Скудоумное чмо не понимает, что он уже лишил себя будущего.
Хотя какое может быть будущее у подобного биомусора?
Это выглядит нелепо.
Вопрос тем, кто предлагает отправить это в Украину: вы правда хотите, что бы российская армия отождествлялась с подобными уродами?
Я думаю, он на этой электричке приехал к своему первому сроку (если, конечно, первому...)
Ничего не меняется