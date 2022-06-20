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"Снимай сейчас же!": в подмосковной электричке неадекват избил неформалов из-за внешнего вида

"Снимай сейчас же!": в подмосковной электричке неадекват избил неформалов из-за внешнего вида

Автор:
20 июня 2022 12:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Истра   видео   драка   неформалы   пирсинг   хулиганы   электричка   
2907
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Казалось бы, кому какое дело, как выглядит и что носит человек? Ан нет. Герой дня решил показать собственную крутость и пустил в ход кулаки, а после заявил, что с "полицией всё порешал".


В истринской электричке парень докопался до подростков из-за их внешнего вида. В частности, блюстителю морали не понравился пирсинг и осветленные волосы тинейджеров. Войдя в раж от собственной крутости, он напал на пацанов: одному расквасил нос, другого запугал до икоты так, что парень сам снял пирсинг, лишь бы его не тронули.


Драку снимал на видео приятель бузотёра, который искренне считает, что ничего плохого распускавший руки не делал.


Сам "герой", по-видимому, доволен результатом, и даже похвалился им в мессенджере, заявив, что все "порешал".



Пока "герой" не закрыл профиль с говорящим ником "Сорок ножевых", он получил множество комментариев относительно своего поведения. Кстати, среди отписавшихся были и поддерживающие доморощенного представителя "полиции нравов".



В настоящий момент профиль хулигана забанен администрацией ВК, а мы надеемся, что он получит достойное наказание за свои деяния. И патриотическая аватарка не поможет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Истра   видео   драка   неформалы   пирсинг   хулиганы   электричка   
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24  комментария
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30k
Игорь Час назад
Ну что вот за утырки такие?! Много крутости и хочется её всем продемонстрировать - ближайший военкомат будет рад встречи с тобой...
Вперёд, возможно даже улицу в твою честь назовут. Или пользу какую-никакую принести хоть и не став героем.
А вот так как на видео - точно героем не станешь.
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7k
Bely 6 минут назад
очень интересно как это он с ментами порешал? убежал от них? мамкин ауешник. я думал таких уже не осталось. надеюсь найдут и накажут
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6k
Shtoppi 8 минут назад
Поедет теперь сей герой на "зону" всю свою крутизну показывать, когда паханы скажут из под нар вылезти. Отморозень!
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5k
kleyman 12 минут назад
В этом видео отвратительно всё. Скудоумный и явно чем-то упоротый козел, доябывающийся до других. И два чмошника-терпилы, смелости и бунтарства которым только и хватает, что проделать в ухе и носу дырки, "типа вот мы какие крутые". А наделе "не бейте нас пожалуйста, мы сами всё снимем", тьфу.
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7k
Фobosgrunt 12 минут назад
будет у неформалов лишняя мотивация в секцию бокса записаться.
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86k
Феофан 13 минут назад
Утырок конченый. Нашел же малолеток, урод, и вые_бнулся.
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1k
Дро4ер Полоумный 20 минут назад
И конечно же у героя Z на аватаре
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7k
Борис Карабанов Полчаса назад
Спасаясь именно от таких, вот, "блюстителей нравов и мировоззрений" разбегаются люди из России. А им, таким "блюстителям", несть числа и с каждым днём их удельный вес в обществе всё больше и больше.
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25k
SerGProS Полчаса назад
Подошел бы к пирсингованым мужикам под 2м каждый и спросил бы с них..Скорее всего этот гопник поздоровался бы с ними и пожелал хорошего дня
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11k
harlamov Полчаса назад
Мерзко такое видеть. Какое же уныло трусливое чмо этот персонаж.
И слава современным технологиям. Теперь очень легко вычислить подобное дерьмо и изолировать его от общества.
Скудоумное чмо не понимает, что он уже лишил себя будущего.
Хотя какое может быть будущее у подобного биомусора?
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31k
Fat Lynx Полчаса назад
Никогда не понимал людей, которые самоутверждаются за счет слабых телом, духом и/или умом...
Это выглядит нелепо.
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12k
Хреноффф Полчаса назад
О, а я знаю это существо. Оно прибыло на машине времени из моей молодости. Лет 20-25 назад подобные в большом разнообразии водились в родном заводском районе города Саратова... Сбивались в стаи, безуспешно мимикрировали под людей. Ниферов на всех не хватало, так что доставалось и вполне ровным пацанчикам типа меня)) Поскольку, много лет подобные мне не попадались, решил, что, как мамонты, вымерли все, ан нет, последние полгода встречаются то и дело... Видимо, технический прогресс, в виде видеофиксации на каждом углу, притормозил их развитие, но полностью не извел, приспосабливаются.
Вопрос тем, кто предлагает отправить это в Украину: вы правда хотите, что бы российская армия отождествлялась с подобными уродами?
Я думаю, он на этой электричке приехал к своему первому сроку (если, конечно, первому...)
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30k
Snork Snorkoff 37 минут назад
= Царапая бессмысленно пацифик ключом на кирпичной стене, С известной долей гордости вспомнить кулаки люберов... =

Ничего не меняется
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916
Faithless 41 минуту назад
Тут применима аксиома Эскобара. Хотя может парнишки как-то еще себя скомпрометировали, я давеча в метро видел [мат] с флагом украины на рюкзачке, с цветными волосами и пирсингом.
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29
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
бить неформалов в поездах это древняя традиция в среде сельской гопоты.
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8k
Б.Касторский Час назад
Может он из полиции моды, кто его разберет. Сейчас столько ведомств.
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1k
Tabas_co Час назад
Мамкин АУЕ-шник, поди. Косит под крутого учителя малолеток. А на деле, скорее всего, ничего не добившееся существо.
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2k
Radugananebe Час назад
Оборзевший вкрай ублюдок. Надеюсь, посадят.
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24k
Ego sum qui sum Час назад
безмозглое быдло самоутверждается
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