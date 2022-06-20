"Снимай сейчас же!": в подмосковной электричке неадекват избил неформалов из-за внешнего вида

В истринской электричке парень докопался до подростков из-за их внешнего вида. В частности, блюстителю морали не понравился пирсинг и осветленные волосы тинейджеров. Войдя в раж от собственной крутости, он напал на пацанов: одному расквасил нос, другого запугал до икоты так, что парень сам снял пирсинг, лишь бы его не тронули.