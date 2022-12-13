Виктора Бута больше не считают опасным террористом в США

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Виктора Бута перестали считать опасным террористом в США. Судья, которая вынесла приговор россиянину, отметила, что она не верит в то, что Бут планировал убивать американцев.
По словам Джейка Салливана, Бут больше не числится в списке особо опасных граждан.
«Он не числится в списке особо опасных граждан», – заявил советник по безопасности Джейк Салливан на брифинге.
Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, тоже отказалась считать Бута опасным террористом.
«Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — заявила Шейндлин.
По ее мнению, «Бута не волнует кого убило то оружие, которое он продал». сообщает РИА Новости.
«Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все», — добавила она.
Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы.
8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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