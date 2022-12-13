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Виктора Бута больше не считают опасным террористом в США

Виктора Бута больше не считают опасным террористом в США

Автор:
13 декабря 2022 12:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Викор Бут   США   белый дом   интересное   мнение   судья   террорист   фото   
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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Виктора Бута перестали считать опасным террористом в США. Судья, которая вынесла приговор россиянину, отметила, что она не верит в то, что Бут планировал убивать американцев.

По словам Джейка Салливана, Бут больше не числится в списке особо опасных граждан.

«Он не числится в списке особо опасных граждан», – заявил советник по безопасности Джейк Салливан на брифинге.

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, тоже отказалась считать Бута опасным террористом.

«Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — заявила Шейндлин.

По ее мнению, «Бута не волнует кого убило то оружие, которое он продал». сообщает РИА Новости.

«Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все», — добавила она.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы.

8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Источник:

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Метки: Викор Бут   США   белый дом   интересное   мнение   судья   террорист   фото   
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5  комментариев
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17k
сеньор Леонсио 24 минуты назад
Судья, которая вынесла приговор россиянину, отметила, что она не верит в то, что Бут планировал убивать американцев.(ц)
СшА - соединенная шизофренией Америка,поэтому даже сами перестали себе верить.
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1k
ChePaev 4 минуты назад
Щас выяснится что Виктор Бут теперь лучший друг американского народа
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17k
Наталья 7 минут назад
Как мило.) Судья не верила, что Бут террорист, но срок впаяла.
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5k
livaneth Полчаса назад
Осталось спросить Анну Сотникову, верит ли она, что Бритни Гайнер собиралась толкать наркоту Российским гражданам.
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