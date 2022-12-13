Виктора Бута больше не считают опасным террористом в США

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, тоже отказалась считать Бута опасным террористом.

«Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — заявила Шейндлин.

По ее мнению, «Бута не волнует кого убило то оружие, которое он продал». сообщает РИА Новости.