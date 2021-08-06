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Загородные дома русских писателей

Загородные дома русских писателей (12 фото)

Автор:
06 августа 2021 09:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: дача   дома   интересно   музей   писатель   факты   фото   
343
12

Многие писатели особенно ценили загородную жизнь за необыкновенное вдохновение, их там посещавшее. У одних это была дача или маленькая деревенская избушка, у других целая усадьба. Сейчас все они стали музеями.

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Метки: дача   дома   интересно   музей   писатель   факты   фото   
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1  комментарий
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Trilik Полчаса назад
Усадьба Ильи Репина под Витебском. Ну да, не писатель, но картины всё равно "писал".
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