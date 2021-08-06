Загородные дома русских писателей





В подмосковном Переделкино есть целый писательский поселок, создание которого по легенде инициировал Максим Горький, рассказав Сталину об опыте зарубежных загородных резиденций. Здесь в советское время поселились многие писатели: Корней Чуковский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава и другие.





Самым известным обитателем поселка был Борис Пастернак. В этот деревянный дом он поселился в 1939 году, здесь он писал стихи, работал над переводами и над трудом всей жизни - романом «Доктор Живаго». В этом же доме в 1958 году писатель узнал, что ему присудили Нобелевскую премию по литературе, а в 1960 году он скончался тут после двухлетней травли из-за премии и публикации романа за границей.





2. Дачи Антона Чехова в Подмосковье и Крыму

За сравнительно недолгую жизнь Чехов успел пожить в нескольких городах. Что уж говорить про дачи: их было как минимум три.