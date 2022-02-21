Для чего на крышах домов в СССР возводили загадочные башенки

Знатоки же архитектурной истории считали, что домики эти не что иное, как слуховые окна, появившиеся еще в эпоху Ренессанса. Метеорологи-любители думали, что появление башенок как-то связано с отслеживанием погодных изменений. Кто-то считал, что эти башенки построили специально для работников НКВД, разумеется, чтобы те следили и подслушивали за советскими гражданами. А среди детей бытовала версия, что в этих домиках прячутся волшебные существа вроде гномиков. В общем, вариантов было много. Так для чего же на самом деле их строили?