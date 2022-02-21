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Для чего на крышах домов в СССР возводили загадочные башенки

Для чего на крышах домов в СССР возводили загадочные башенки (4 фото)

Автор:
21 февраля 2022 09:23
Сообщество : Факты
Метки: СССР   башенки   дома   интересно   познавательно   факты   фото   
1062
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Некоторые люди до сих пор живут в домах, построенных во времена правления Сталина. Они отличаются не только высокими потолками в квартирах, но и небольшими башенками на крышах.

Зачем понадобились последние, рассказываем ниже.


Дом для Карлсона

Эти небольшие архитектурные сооружения хоть и находятся сейчас в плачевном состоянии, все же дожили до наших дней. Далеко не все знают, зачем их действительно возводили, но версий можно было услышать много на этот счет. Самым, пожалуй, популярным предположением было, что это «домик для Карлсона», который, как мы знаем, живет на крыше.

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Знатоки же архитектурной истории считали, что домики эти не что иное, как слуховые окна, появившиеся еще в эпоху Ренессанса. Метеорологи-любители думали, что появление башенок как-то связано с отслеживанием погодных изменений. Кто-то считал, что эти башенки построили специально для работников НКВД, разумеется, чтобы те следили и подслушивали за советскими гражданами. А среди детей бытовала версия, что в этих домиках прячутся волшебные существа вроде гномиков. В общем, вариантов было много. Так для чего же на самом деле их строили?



Советские реалии

Эти маленькие архитектурные сооружения на крышах на самом деле являлись смотровыми вышками, которые могли быть особенно полезными во время Великой Отечественной войны. Эти конструкции были пунктами Местной противовоздушной обороны, или сокращенно МПВО. К слову, первые сооружения появились до Сталина, еще в 1918 году в Петрограде. Тогда они пытались остановить летящий немецкий самолет и пустили в ответ снаряд. Но широкую популярность они приобрели в 30-х годах прошлого столетия, тогда их начали массово возводить.


Но «башенки» строили не бессистемно, был четкий план по их расположению. Конечно, вышки появились не только в Ленинграде, но и в других советских городах. Так они стали неотъемлемой частью противовоздушной обороны советского государства. А уже в 60-х годах их стали причислять к важным объектам системы безопасности страны.


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Метки: СССР   башенки   дома   интересно   познавательно   факты   фото   
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7  комментариев
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
еще в 1918 году в Петрограде. Тогда советские войска пытались.....
.
Извините , хотел уточнить . Как советские войска в 1918 год попали ?
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17k
Corvus Corax 10 минут назад
"К слову, первые сооружения появились до Сталина, еще в 1918 году в Петрограде"

К слову, такие башенки строили и при "кровавом царизме", не только при "кровавой гэбне"...
И гэбэшники там сидели, было дело...
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3k
Сергей Сергеев Полчаса назад
Дома с башенками строили задолго до СССР, из строили тогда, когда даже самолётов и в помине не было. Где то эти башенки были элементами архитектуры, где то выполняли роль пожарной каланчи.
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1k
Старичок 37 минут назад
в этих башнях подслушка кейджиби сидела))))))
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6k
schmubu Час назад
какой-то 3,14здобол высосал какую-то очередную уйню из пальца, а говнопостер-ТС пытается на этом налайкодрочить.
а вот это особенно порадовало. совершенно точно это были башенки для противовоздушной обороны, ага.
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