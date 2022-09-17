Зачем в СССР строили круглые дома

В «Жилом доме рабочих завода „Красный Котельщик“» (до сих пор это официальное название строения) - 36 квартир. Изначально были общие ванных, предназначенных для нескольких семей, но сейчас уже у каждого оборудована своя. Интересно, что в «престижном» доме туалет и вовсе стоял отдельно, а канализацию и водопровод и вовсе провели только через 30 лет, уже в 1960-х.

Внутри дома есть уютный закрытый двор, куда выходят двери всех квартир. На втором и третьем этажах есть общие балконы, опоясывающие круг дома. 10 лет назад в доме провели капитальный ремонт.

Круглая форма символизировала единение и коммуну - идеальное жилье для советского человека, все у всех на виду и общие балконы и двор. При этом были использованы максимально простые материалы, но дом построен надежно (ему уже 90 лет, но состояние прекрасное).

Конечно, по поводу появление такого необычного здания сразу обросло множеством легенд. По одной из них, здание в форме буквы С было лишь первым, планировали построить еще три здания, которые бы вместе складывались в аббревиатуру «СССР». По другой - для строительства фундамента дома был использован камень от уничтоженной большевиками церкви Архангела Михаила, которая стояла поблизости.

В начале 1930-х в городе Иваново появился жилой Дом-подкова в стиле конструктивизм. Дом был построен для сотрудников органов госбезопасности, это был еще один эксперимент. Считалось, что полукруглая форма делает жилое помещение более компактным, экономит городское пространство и позволяет поселить больше людей на ограниченной территории.