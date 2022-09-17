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Зачем в СССР строили круглые дома

Зачем в СССР строили круглые дома

Автор:
17 сентября 2022 09:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   дома   интересно   круглые дома   стройка   факты   фото   
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Советские архитекторы много экспериментировали с формой жилых зданий. Некоторые пытались сэкономить городское пространство, кто-то стремился к оригинальности или даже к демонстрации величия страны.

Экспериментировать в круглой формой в России начали задолго до революции. В 1820-х годах в Санкт-Петербурге построили первый жилой «дом-кольцо». Квартиры из него сдавали в аренду.

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Широко известен в Москве авангардный частный дом архитектора Мельникова, построенный в форме цилиндра в конце 1920-х.

Круглые формы стали излюбленным приемом архитектурного стиля конструктивизм - и активно использовались в различных постройках, от санаториев до оперных театров. В конце 1920-х в Таганроге был построен Клуб Металлистов, очертания которого напоминают головку гаечного ключа.

Клуб Металлистов в Таганроге (ныне - Дворец культуры комбайнового завода)/ Архив Анны Астаховой

В 1932 году в Таганроге был построен трёхэтажный дом в форме буквы С, или разорванного кольца. Он считается первым в СССР круглым жилым домом, а первыми жильцами были рабочие с завода «Красный Котельщик».

Кто был архитектором доподлинно неизвестно. В советское время считалось, что автором проекта выступил Михаил Кондратьев, построивший зигзагообразный жилой комплекс «Новый быт» в Ростове-на-Дону. Однако позже краеведы стали склоняться к версии, что к дому приложил руку Иван Таранов-Белозеров, спроектировавший несколько станций московского метро.

В «Жилом доме рабочих завода „Красный Котельщик“» (до сих пор это официальное название строения) - 36 квартир. Изначально были общие ванных, предназначенных для нескольких семей, но сейчас уже у каждого оборудована своя. Интересно, что в «престижном» доме туалет и вовсе стоял отдельно, а канализацию и водопровод и вовсе провели только через 30 лет, уже в 1960-х.

Внутри дома есть уютный закрытый двор, куда выходят двери всех квартир. На втором и третьем этажах есть общие балконы, опоясывающие круг дома. 10 лет назад в доме провели капитальный ремонт.

Круглая форма символизировала единение и коммуну - идеальное жилье для советского человека, все у всех на виду и общие балконы и двор. При этом были использованы максимально простые материалы, но дом построен надежно (ему уже 90 лет, но состояние прекрасное).

Конечно, по поводу появление такого необычного здания сразу обросло множеством легенд. По одной из них, здание в форме буквы С было лишь первым, планировали построить еще три здания, которые бы вместе складывались в аббревиатуру «СССР».  По другой - для строительства фундамента дома был использован камень от уничтоженной большевиками церкви Архангела Михаила, которая стояла поблизости.

В начале 1930-х в городе Иваново появился жилой Дом-подкова в стиле конструктивизм. Дом был построен для сотрудников органов госбезопасности, это был еще один эксперимент. Считалось, что полукруглая форма делает жилое помещение более компактным, экономит городское пространство и позволяет поселить больше людей на ограниченной территории.

Однако эксперименты так и не дал импульса массового строительства подобных круглых зданий. В итоге в 1950-60-х острую жилищную проблему стали решать более простыми конструкциями - «прямоугольными» хрущевками.

Впрочем, эксперименты с округлыми формами продолжились позже. После принятия решения о проведении в Москве Олимпиады в 1980 году, власти решили по-настоящему удивить гостей инфраструктурой и вновь построить круглые дома. Точнее - пять домов, что составили бы при взгляде с воздуха картину олимпийских колец. Два кольца по проекту архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова появились на улицах Нежинская и Довженко в 1970-х. Это были огромные здания более чем на 900 квартир.

Оказалось, что строить такие нестандартные здания крайне дорого и сложно. Поэтому на двух строениях амбициозный план оборвался.

Позже также выяснилось, что жизнь в таком доме имеет массу недостатков - въезд во двор затруднен, так как осуществлялся только через арки, парковки не хватает. В квартирах, окна которых выходят во внутренний двор, часто бывает просто темно, а из-за этого больше денег тратится на электроэнергию.

К тому же из-за недостатка света возникала сырость и плесень. В квартирах нет ни одного прямого угла - из-за этого сложно поклеить обои и положить пол, да и стандартная советская мебель никак не хотела помещаться в необычный дизайн комнат. К тому же внутренний двор как большой бетонный колодец создавал сильное эхо даже от простого разговора.

Источник:

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Метки: СССР   дома   интересно   круглые дома   стройка   факты   фото   
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6  комментариев
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84k
parallax Час назад
Из плюсов. Внутренний двор не является проезжей, что улучшает экологию и комфорт в плане тишины. Ещё и ветра во дворе практически не бывает.
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1k
Змей Горыныч Полчаса назад
У нас такой есть
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3k
Pechenegiatakuyt 42 минуты назад
У нас тоже есть
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просто Дмитрий 45 минут назад
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23
Александр Смоленский 54 минуты назад
Автор забыл указать сквозняк. Я как-то был у дома кольца в Москве. Не помню улицу.
Там в этих арках ветряка был такой, сплошной ураган.
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Terracotka

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