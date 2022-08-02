Из чего строили дома в Древнем Египте и чем отличалось жильё бедных и богатых древних египтян

Все знают про Древний Египет, храмы и пирамиды. Но если вы интересуетесь "бытовой" историей, вам наверняка захочется узнать о том, как была устроена жизнь простых древних египтян, в том числе – как выглядели их дома.
На дома древних египтян влияло несколько факторов, самый важный из которых — климат. Поскольку Египет, как всем известно, располагался в пустыне, там было жарко и сухо. Поэтому египетские жители строили свои дома из материалов, которых было, как говорится, много, как грязи. Точнее – из грязи и строили. Плюс солома, листья, тростник и всё такое. Дерево же было дефицитом и использовалось в основном для укрепления дверей и окон.
Рабы и дети занимались изготовлением глинобитных кирпичей. Чтобы сделать их, они смешивали глину с водой и соломой, а затем придавали этому всему соответствующую форму. После того как кирпичи высыхали на солнце, люди использовали их для строительства стен.
Крыши же древнеегипетских домов делались из пальмовых листьев, циновок или тростника. Эти материалы были легкодоступны и их можно было без лишних проблем заменить, когда они приходили в негодность – схема, проверенная и в других странах мира, где климат позволял делать то же самое.
Кроме того, семьи часто строили дома с плоскими крышами, потому что это давало им возможность спать там холодной ночью – отдохнуть от палящего солнца и подышать свежим воздухом. Главное, чтобы крыша выдержала – но тут стоит отметить, что дома из вроде бы таких немудрёных материалов всё же отличались друг от друга – в зависимости от достатка семей.
Как правило, менее богатые семьи могли позволить себе сделать только один ряд кирпичей для стен. Более же богатые семьи выкладывали стены в два или три ряда. Логично предположить, что такие стены были прочнее, в них была лучше звуконепроницаемость, плюс ко всему, эти материалы были ещё и весьма эффективны для сохранения прохлады в домах днём и тепла ночью.
Окружающая среда, конечно, вносила свои корректировки в методы строительного процесса. Взять бы хотя бы тот факт, что Нил ежегодно разливался где-то на три месяца, после чего на земле откладывался слой ила – всем про это рассказывали в школе, ибо это был залог плодородия местной почвы.
Но обратная сторона этого исторически важного факта заключается в том, что обильная влага с лёгкостью размывала и смывала глинобитные дома. Наверное, это не так уж страшно, если можно быстро слепить себе новую хижинку. Но если речь идёт о большом доме, в котором живёт много людей, всё заботливо украшено и прибрано, да и вообще у каждого члена семьи есть свой любимый уголок – это уже проблема.
Так что проделки Нила заставили египтян использовать и другие материалы – к таким кирпичным домам прибавились каменные. Камень был, конечно, менее распространён, но всё же доступен – хотя учёные говорят, что до какого-то момента его можно было использовать исключительно для строительства храмов и пирамид.
Часто, кстати, материалы сочетались – стены могли быть сделаны из глиняных кирпичей, но какие-то элементы вроде колонн или части стен возле входов были каменными. В общем, по наличию камня – даже просто в каком-то декоре – в любом случае можно было сделать вывод о неплохом достатке жителей дома.
Что же касается того, насколько большими строились дома, и как решался вопрос их планировки, то это логичным образом тоже зависело от статуса семьи и количество её членов – так сказать, размер определял размер. В большинстве домов было минимум три комнаты, но запросто могло быть и десять, и даже больше – на сколько хватает того самого достатка, чтоб построит и содержать такой дом.
Непосредственно жилые комнаты – если говорить о о подобных домах, а не о лачугах бедняков – находились на втором этаже дома. А в нижней части обычно хранили провиант и всякие вещи, в общем там были хозяйственные помещения.
Вход в дом, кстати, был довольно высоко – где-то метр над землёй. И такое "архитектурное решение" тоже диктовалось окружающей средой – высокий вход позволял защищаться от гуляющей по улицам пыли и всякого мусора. Ко входу с земли вёл пандус или обычное крыльцо со ступеньками. Обеспеченные семьи использовали этот пандус и для обустройства внутреннего двора, то есть он становился частью внутренней террасы, например.
Что касается мебели, то тут тоже всё просто – она была роскошью, которую могли позволить себе только самые богатые жители Древнего Египта. Большинство древнеегипетских семей сидели на полу, обычно покрытом циновками, а спали на простых соломенных матрасах, лежавших прямо на полу. В самых простых вариантах в качестве пола выступала утоптанная земля.
Так же считается, что богатые дома имели "приусадебные участки" с бассейнами, садами, прогулочными и игровыми зонами. А вот дома бедняков обычно стояли плотно друг к другу – гулять там можно было разве что на крышах, где обычно и располагались дети бедных египтян со своими играми.
Источник:
АНТИФИШКИ
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