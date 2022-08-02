Из чего строили дома в Древнем Египте и чем отличалось жильё бедных и богатых древних египтян

На дома древних египтян влияло несколько факторов, самый важный из которых — климат. Поскольку Египет, как всем известно, располагался в пустыне, там было жарко и сухо. Поэтому египетские жители строили свои дома из материалов, которых было, как говорится, много, как грязи. Точнее – из грязи и строили. Плюс солома, листья, тростник и всё такое. Дерево же было дефицитом и использовалось в основном для укрепления дверей и окон.

Рабы и дети занимались изготовлением глинобитных кирпичей. Чтобы сделать их, они смешивали глину с водой и соломой, а затем придавали этому всему соответствующую форму. После того как кирпичи высыхали на солнце, люди использовали их для строительства стен.