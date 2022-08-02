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Из чего строили дома в Древнем Египте и чем отличалось жильё бедных и богатых древних египтян

Из чего строили дома в Древнем Египте и чем отличалось жильё бедных и богатых древних египтян

Автор:
02 августа 2022 09:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: дома   египет   жилье   интересно   стройка   факты   фото   
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Все знают про Древний Египет, храмы и пирамиды. Но если вы интересуетесь "бытовой" историей, вам наверняка захочется узнать о том, как была устроена жизнь простых древних египтян, в том числе – как выглядели их дома.

На дома древних египтян влияло несколько факторов, самый важный из которых — климат. Поскольку Египет, как всем известно, располагался в пустыне, там было жарко и сухо. Поэтому египетские жители строили свои дома из материалов, которых было, как говорится, много, как грязи. Точнее – из грязи и строили. Плюс солома, листья, тростник и всё такое. Дерево же было дефицитом и использовалось в основном для укрепления дверей и окон.

Рабы и дети занимались изготовлением глинобитных кирпичей. Чтобы сделать их, они смешивали глину с водой и соломой, а затем придавали этому всему соответствующую форму. После того как кирпичи высыхали на солнце, люди использовали их для строительства стен.

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Крыши же древнеегипетских домов делались из пальмовых листьев, циновок или тростника. Эти материалы были легкодоступны и их можно было без лишних проблем заменить, когда они приходили в негодность – схема, проверенная и в других странах мира, где климат позволял делать то же самое.

Кроме того, семьи часто строили дома с плоскими крышами, потому что это давало им возможность спать там холодной ночью – отдохнуть от палящего солнца и подышать свежим воздухом. Главное, чтобы крыша выдержала – но тут стоит отметить, что дома из вроде бы таких немудрёных материалов всё же отличались друг от друга – в зависимости от достатка семей.

Как правило, менее богатые семьи могли позволить себе сделать только один ряд кирпичей для стен. Более же богатые семьи выкладывали стены в два или три ряда. Логично предположить, что такие стены были прочнее, в них была лучше звуконепроницаемость, плюс ко всему, эти материалы были ещё и весьма эффективны для сохранения прохлады в домах днём и тепла ночью.

Окружающая среда, конечно, вносила свои корректировки в методы строительного процесса. Взять бы хотя бы тот факт, что Нил ежегодно разливался где-то на три месяца, после чего на земле откладывался слой ила – всем про это рассказывали в школе, ибо это был залог плодородия местной почвы.

Но обратная сторона этого исторически важного факта заключается в том, что обильная влага с лёгкостью размывала и смывала глинобитные дома. Наверное, это не так уж страшно, если можно быстро слепить себе новую хижинку. Но если речь идёт о большом доме, в котором живёт много людей, всё заботливо украшено и прибрано, да и вообще у каждого члена семьи есть свой любимый уголок – это уже проблема.

Так что проделки Нила заставили египтян использовать и другие материалы – к таким кирпичным домам прибавились каменные. Камень был, конечно, менее распространён, но всё же доступен – хотя учёные говорят, что до какого-то момента его можно было использовать исключительно для строительства храмов и пирамид.

Часто, кстати, материалы сочетались – стены могли быть сделаны из глиняных кирпичей, но какие-то элементы вроде колонн или части стен возле входов были каменными. В общем, по наличию камня – даже просто в каком-то декоре – в любом случае можно было сделать вывод о неплохом достатке жителей дома.

Что же касается того, насколько большими строились дома, и как решался вопрос их планировки, то это логичным образом тоже зависело от статуса семьи и количество её членов – так сказать, размер определял размер. В большинстве домов было минимум три комнаты, но запросто могло быть и десять, и даже больше – на сколько хватает того самого достатка, чтоб построит и содержать такой дом.

Непосредственно жилые комнаты – если говорить о о подобных домах, а не о лачугах бедняков – находились на втором этаже дома. А в нижней части обычно хранили провиант и всякие вещи, в общем там были хозяйственные помещения.

Вход в дом, кстати, был довольно высоко – где-то метр над землёй. И такое "архитектурное решение" тоже диктовалось окружающей средой – высокий вход позволял защищаться от гуляющей по улицам пыли и всякого мусора. Ко входу с земли вёл пандус или обычное крыльцо со ступеньками. Обеспеченные семьи использовали этот пандус и для обустройства внутреннего двора, то есть он становился частью внутренней террасы, например.

Что касается мебели, то тут тоже всё просто – она была роскошью, которую могли позволить себе только самые богатые жители Древнего Египта. Большинство древнеегипетских семей сидели на полу, обычно покрытом циновками, а спали на простых соломенных матрасах, лежавших прямо на полу. В самых простых вариантах в качестве пола выступала утоптанная земля.

Так же считается, что богатые дома имели "приусадебные участки" с бассейнами, садами, прогулочными и игровыми зонами. А вот дома бедняков обычно стояли плотно друг к другу – гулять там можно было разве что на крышах, где обычно и располагались дети бедных египтян со своими играми.

Источник:

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Метки: дома   египет   жилье   интересно   стройка   факты   фото   
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1  комментарий
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Дмитрий 16 минут назад
Странные они -- эти древние египтяне. Возводить огромные пирамиды и облицовывать их шлифованными гранитными блоками они умели, а вот построить себе нормальные прочные дома не могли никак
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