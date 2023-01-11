Цыганские особенности, которые переняли русские

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Уже сотни лет русские живут рядом с цыганами и некоего культурного обмена было не избежать.
Многое из того, что уже стало привычно русскому народу было перенято как раз у кочевников с разных уголков планеты.
Кухня
Русские научились у цыган некоторым кулинарным шедеврам. Например - жареный ёж. Это блюдо было деликатесом у прибалтийских и польских цыган, которые в годы гонений прятались в лесах и были вынуждены поедать ёжиков. У русских блюдо не стало популярным, однако есть рассказы очевидцев, что в войну многие спасались от голода именно ежатиной.
Блатной жаргон
Много жаргонизмов в русском языке имеют цыганские корни.
В 1909 году криминалист Василий Лебедев писал статью "Словарь воровского языка", где говорилось, что язык русских преступников интернационален. И многое взято из цыганского языка. А в советское время филолог Алексей Баранников подсчитал, что в сленге воров можно насчитать около 200 цыганских элементов. Например, слово "лавэ" (деньги), а позже в обиход пришло выражение "быть при лавэ". Также от кочевников пришло слово "стырить" - украсть.
В 1909 году криминалист Василий Лебедев писал статью "Словарь воровского языка", где говорилось, что язык русских преступников интернационален. И многое взято из цыганского языка. А в советское время филолог Алексей Баранников подсчитал, что в сленге воров можно насчитать около 200 цыганских элементов. Например, слово "лавэ" (деньги), а позже в обиход пришло выражение "быть при лавэ". Также от кочевников пришло слово "стырить" - украсть.
"Хавать" - есть. И производные от него "хавальник" - рот и "хавчик"/"хавка" - еда. Ещё от цыган пришёл глагол "тэ дилабас", от которого пошёл жаргонизм "лабать" - играть на музыкальном инструменте и "лабух" - музыкант. Слово "чувак", пришедшее из криминального сленга - это изменённое цыганское слово "чаво" (сын, свой парень). Ещё интересное слово "хандырить" - побираться.
Филолог Наталья Вольская в своей статье "Цыганизмы в русском арго" распространение в цыганской среде воровства привело к тому, что их стали автоматически считать криминальными элементами, а язык - воровским.
Да и в целом, свободная жизнь кочевников была симпатична идейным ворам, которые хотели противопоставлять себя государству с его запретами.
Филолог Наталья Вольская в своей статье "Цыганизмы в русском арго" распространение в цыганской среде воровства привело к тому, что их стали автоматически считать криминальными элементами, а язык - воровским.
Да и в целом, свободная жизнь кочевников была симпатична идейным ворам, которые хотели противопоставлять себя государству с его запретами.
Гадания на картах
Вместе с кочевым народом в Россию во второй половине 18 века пришла и мода на карточные гадания. В тот период империя присоединила территории Прибалтики и Польши, где компактно жили цыгане.
В тот момент самые богатые цыгане стали селиться в Санкт-Петербурге и Москве и проникать в купеческую и дворянскую среду. Господам особенно нравилось умение цыган предсказывать судьбу, чему в таборе обучают с самого детства, передавая умение от поколения к поколению.
Леонид Белковский, в своей книге "Энциклопедический словарь российской жизни и истории" писал, что цыганки, а особенно умевшие гадать на картах, были в большой моде у купцов и дворян, кто-то их даже в жёны брал. Из дворянской среды мода на карточные гадания ушла в народ.
Особенно популярным был расклад Таро, по которому можно было провести анализ всех жизненных сфер и предсказать будущее.
В тот момент самые богатые цыгане стали селиться в Санкт-Петербурге и Москве и проникать в купеческую и дворянскую среду. Господам особенно нравилось умение цыган предсказывать судьбу, чему в таборе обучают с самого детства, передавая умение от поколения к поколению.
Леонид Белковский, в своей книге "Энциклопедический словарь российской жизни и истории" писал, что цыганки, а особенно умевшие гадать на картах, были в большой моде у купцов и дворян, кто-то их даже в жёны брал. Из дворянской среды мода на карточные гадания ушла в народ.
Особенно популярным был расклад Таро, по которому можно было провести анализ всех жизненных сфер и предсказать будущее.
Романс
(фильм "Табор уходит в небо" Эмиля Лотяну некоторым кажется лубочным, однако там очень хорошо представлено разнообразие цыганской песни - от разбитных весёлых и шутливых до тягучих романсов "со страданиями").
Музыкальные мотивы цыган оказали непосредственное влияние на формирование жанра русского романса. В нём можно услышать самые разные чувства - от страсти до тоски и нежности. И этот стиль очень полюбился русским композиторам рубежа 18 и 19 веков, когда в искусстве стал главенствовать романтизм. Композитор Александр Алябьев стал тем, кто взял музыкальные темы цыган и переложил их на русскую почву.
Музыкальные мотивы цыган оказали непосредственное влияние на формирование жанра русского романса. В нём можно услышать самые разные чувства - от страсти до тоски и нежности. И этот стиль очень полюбился русским композиторам рубежа 18 и 19 веков, когда в искусстве стал главенствовать романтизм. Композитор Александр Алябьев стал тем, кто взял музыкальные темы цыган и переложил их на русскую почву.
И цыганские мотивы в русской музыке привели к формированию особого жанра романса - городского. В них основным мотивом были лирические представление героя о себе, как о "бывалом" человеке, перенёсшим многие тяготы жизни. Ну а городской романс уже привёл к появлению блатной песни.
Считается даже, что русский шансон, который так популярен в криминальной (воровской) среде был сформирован именно под влиянием цыганского романса - особое отношение к свободе, неприятие её ограничения и ограничений в целом.
Считается даже, что русский шансон, который так популярен в криминальной (воровской) среде был сформирован именно под влиянием цыганского романса - особое отношение к свободе, неприятие её ограничения и ограничений в целом.
Фламенко
В России о танце испанских цыган узнали после Отечественной войны от тех путешественников, что побывали на Пиренейском полуострове. Они-то и составили на русском языке первые описания танца. Михаил Алексеев, советский академик, популяризации фламенко у русских также поспособствовала любовь к Испании, популярная у знати в первой половине 19 века.
Вот тогда основные элементы фламенко и стали преподавать на уроках танцев. Сейчас в России регулярно проводят фестивали фламенко и есть даже общероссийская федерация танца.
Вот тогда основные элементы фламенко и стали преподавать на уроках танцев. Сейчас в России регулярно проводят фестивали фламенко и есть даже общероссийская федерация танца.
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2. Та же хрень с романсами. Не от цыган романсы пошли, просто они под эти романсы встроились, ибо обслуживание песнями и представлениями на "корпоративах" - одно из немногих относительно честных направлений цыганского бизнеса. Вот это - действительно от цыган пошло.
Русский народ, он добрый.
Это цыгане живут рядом с русскими.
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"Тэ дилабас" означает "петь".
Английская Википедия считает, что
>>> В популярной прессе 1880-1890-х годов "чувак" было новым словом для обозначения "денди" - "чрезвычайно хорошо одетого мужчины", мужчины, который придавал особое значение своей внешности <<<
Ежей римляне ещё в IV в. до н. э. выращивали ради мяса.
Таро как об оформившаяся система предсказаний известна начиная с конца XVII века - есть записи в Болонье, датированные 1700 годом, в которых описываются гадательные значения карт Таро.
Острижен по последней моде,
Сыр чувак лондонский одет
И наконец увидел як.
главное что-б медведь его не схавал
и от радости танцевать фламенко не стал.
Нечего его расхолаживать!