Цыганские особенности, которые переняли русские

Вместе с кочевым народом в Россию во второй половине 18 века пришла и мода на карточные гадания. В тот период империя присоединила территории Прибалтики и Польши, где компактно жили цыгане.

В тот момент самые богатые цыгане стали селиться в Санкт-Петербурге и Москве и проникать в купеческую и дворянскую среду. Господам особенно нравилось умение цыган предсказывать судьбу, чему в таборе обучают с самого детства, передавая умение от поколения к поколению.

Леонид Белковский, в своей книге "Энциклопедический словарь российской жизни и истории" писал, что цыганки, а особенно умевшие гадать на картах, были в большой моде у купцов и дворян, кто-то их даже в жёны брал. Из дворянской среды мода на карточные гадания ушла в народ.

Особенно популярным был расклад Таро, по которому можно было провести анализ всех жизненных сфер и предсказать будущее.