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Цыганские особенности, которые переняли русские

Цыганские особенности, которые переняли русские

Автор:
11 января 2023 18:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   Россия   интересное   история   факты   цыгане   
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Уже сотни лет русские живут рядом с цыганами и некоего культурного обмена было не избежать.

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Метки: Прошлое   Россия   интересное   история   факты   цыгане   
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27  комментариев
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2k
александр Час назад
Про ежей сейчас сильно было.
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2k
Инженер 5 минут назад
написал статью [мат], с первой строчки это понятно, это цыгане живут рядом с русскими, а не наоборот.
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4k
dikijnub 7 минут назад
Очень хочу посмотреть на человека, который ел ежа.
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24k
ПаганецЪ 15 минут назад
Во время голодухи сожрёшь не только ежа. И ни у кого "учиться" этому не надо.
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29k
Андрей Иванов 19 минут назад
1. Насчёт сленга - не факт, что всё наоборот. Цыганский язык - это сборная и сильно искорёженная солянка из языков мест, по которым кочевали цыгане. И этот сленг постоянно меняется, ну а феня лезет туда в первую очередь, поскольку цыгане всегда были тесно связаны с криминалитетом. Изменения в языке носят изначально искусственный характер, для безопасного общения в среде лохов, при этом цыгане как правило, отлично владеют языками территорий, по которым кочуют (а иначе сложно аферизмом заниматься).
2. Та же хрень с романсами. Не от цыган романсы пошли, просто они под эти романсы встроились, ибо обслуживание песнями и представлениями на "корпоративах" - одно из немногих относительно честных направлений цыганского бизнеса. Вот это - действительно от цыган пошло.
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40k
Сергей 20 минут назад
Дохлая Галка, а расскажи ка нам почему в блокадном Ленинграде съели всех собак , кошек и прочую живность, а ежей не тронули.
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25k
Matrosskin 21 минуту назад
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504
сергей ремизов Полчаса назад
Ну вы поняли.
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175
Alek Полчаса назад
Ждём мемы про ежовку)
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37k
Mamin Sibiriak 45 минут назад
<<< русские живут рядом с цыганами >>>

Это цыгане живут рядом с русскими.
---------------------------------
"Тэ дилабас" означает "петь".

Английская Википедия считает, что

>>> В популярной прессе 1880-1890-х годов "чувак" было новым словом для обозначения "денди" - "чрезвычайно хорошо одетого мужчины", мужчины, который придавал особое значение своей внешности <<<

Ежей римляне ещё в IV в. до н. э. выращивали ради мяса.

Таро как об оформившаяся система предсказаний известна начиная с конца XVII века - есть записи в Болонье, датированные 1700 годом, в которых описываются гадательные значения карт Таро.
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6k
Sanar 48 минут назад
Какой бред, ну жареные ежи прям выдают автора))))))
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4k
Tuskub Час назад
Автор, а Вы точно не имеете ничего общего с ЦИПСО 404?
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35
Oblomingo88 Час назад
Пойду ежа заточу. Автор, это шедевр, такое надо придумать. Кстати, негры в Америке тоже ежей едят, может это была культурная апроприация у афронегров?
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4k
5 копеек Час назад
А ещё у цыган была заимствовано любовь к воровству и лжи, золоту (включая пломбы), лошадям и распространению "наркоты"
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3k
Старичок Час назад
теперь будет спор между хохлами и цыганами, кто сотворил мир.
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22k
sssss3 Час назад
Пойду петь романс, пока ёж жарится,
главное что-б медведь его не схавал
и от радости танцевать фламенко не стал.
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4k
Babangdida Час назад
Воровство?
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12k
a_komolow Час назад
Самая бесполезная нация на Земле!
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