Зачем Елизавета Петровна заставляла фрейлин бриться

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Времена её правления считаются Золотой эпохой России - императрица благоволила искусствам, открывала новые университеты и была в целом очень прогрессивна. Порой даже слишком...
У Елизаветы Петровны был довольно-таки острый ум, она была склонна принимать необычные, а в чём-то даже и радикальные решения.
Коты-спасатели
1740 год был непростым для Зимнего дворца - его заполонили крысы, которые портили не только полы и стены, но и коллекционные картины Елизаветы Петровны. Она узнала, что с такой же проблемой в Казани помогли справиться местные коты. 30 лучших крысоловов были тут же присланы из Казани в Петербург. Котов поселили во дворце и те скоро перегрызли всех крыс. И вот с тех самых пор в Зимнем всегда жили коты, которые сейчас являются полноправными его жителями и своего рода визитной карточкой музея.
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Клеймо
В России клеймение особо опасных преступников было делом вполне привычным. Елизавета Петровна усовершенствовала этот закон и в 1746 году ввела обязательное клеймение на лбу, чтобы преступники жили с позором до конца своих дней. Если был пойман вор, например, то власти могли поставить ему клеймо в три этапа - на лбу ставили "В", а на щеках "О" и "Р". И этот суровый указ прекратил своё существование только в 1863 году, уже после отмены крепостного права.
Лысые фрейлины
Одним томным вечером Елизавета Петровна оказалась в неловком положении - ей никак не удавалось смыть со своих волос пудру. Она оказалась некачественной и никакие мыльные растворы и щётки не помогали. Тогда императрица пошла на радикальные меры и перекрасилась в чёрный цвет. Но такие радикальные меры привели к ещё худшим последствиям - волосы просто слиплись, а пудра так никуда и не делась. Другого выбора не было - Елизавете Петровне пришлось побриться налысо и какое-то время она была вынуждена носить чёрные парики.
Но государыня никак не могла себе позволить страдать в одиночестве и она в 1747 году подписала "Волосяное установление", где велела всем придворным фрейлинам обриться наголо и ходить в "чёрных взлохмаченных париках», пока их волосы не отрастут. Совсем уж важным дамам можно было не брить голову, но ужасные парики они должны были носить. Вот так, несколько месяцев в Петербурге был тренд на жгучих и лохматых брюнеток.
Источник:
АНТИФИШКИ
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поэтому они и отменили, ну в смысле такие же, просто тогда раньше