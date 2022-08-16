Зачем Елизавета Петровна заставляла фрейлин бриться

1740 год был непростым для Зимнего дворца - его заполонили крысы, которые портили не только полы и стены, но и коллекционные картины Елизаветы Петровны. Она узнала, что с такой же проблемой в Казани помогли справиться местные коты. 30 лучших крысоловов были тут же присланы из Казани в Петербург. Котов поселили во дворце и те скоро перегрызли всех крыс. И вот с тех самых пор в Зимнем всегда жили коты, которые сейчас являются полноправными его жителями и своего рода визитной карточкой музея.