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Зачем Елизавета Петровна заставляла фрейлин бриться

Зачем Елизавета Петровна заставляла фрейлин бриться

Автор:
16 августа 2022 14:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   государство   интересное   история   факты   эрмитаж   
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Времена её правления считаются Золотой эпохой России - императрица благоволила искусствам, открывала новые университеты и была в целом очень прогрессивна. Порой даже слишком...
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Источник:

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Метки: Прошлое   Россия   государство   интересное   история   факты   эрмитаж   
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10  комментариев
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501
Lexx 3 часа назад
Жаль клеймение отменили. Сейчас бы в ГосДуре столько "красавцев" сидело.
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−36
topersk 2 часа назад
Lexx 36 минут назад Жаль клеймение отменили. Сейчас бы в ГосДуре столько "красавцев" сидело.
===============
поэтому они и отменили, ну в смысле такие же, просто тогда раньше
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