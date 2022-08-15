Как работали бордели в царской Москве

В 1906 году в богатых и элитных районах дома терпимости были запрещены. Но ситуация осталась практически без изменений. Маяковский, например, призывал рабочих прогуляться по Цветному бульвару и полюбоваться на разврат, что там происходит. У Владимира Гиляровского есть также очерк, где его притащили в бордель и опоили. Всё могло бы закончиться смертью публициста, если у того не было хорошей физической формы, кастета и знакомств в криминальном мире.

В том же году городская дума приняла закон о перемене названий переулков в районе Грачёвки, чтобы избавить их от дурной славы.

В 1917 году временное правительство объявило проституцию незаконной. Таковым этот вид деятельности остаётся до сих пор.