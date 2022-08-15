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Как работали бордели в царской Москве

Как работали бордели в царской Москве

Автор:
15 августа 2022 18:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Москва   Прошлое   Россия   девушки   интересное   история   факты   
4091
14
Древнейшая профессия, которая, кстати, в древних цивилизациях совершенно не была стыдным занятием. Не гнушались обращаться к жрицам любви даже цари и императоры, которые считались самыми образованными в государстве людьми.
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Источник:

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Метки: Москва   Прошлое   Россия   девушки   интересное   история   факты   
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15  комментариев
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19k
homerchik 15 часов назад
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97
S mr 54 минуты назад
"Маяковский, например, призывал рабочих прогуляться по Цветному бульвару и полюбоваться на разврат

Светоч ты наш, куколд невиннай... Брики, крики, охи, да ахи... да как так можно, развращать пролетариат!!)))
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5k
Дмитрий 10 часов назад
Тут даже не проблема в том, что текст малоинформативный. А том, что один и тот же текст с завидной регулярностью копируют и выкладывают, как некое открытие(жизни проституток), но на самом деле одно и то же, включая фотографии.
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4k
Rubiroid_47 10 часов назад
Читайте "Яма". Гораздо увлекательнее.
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194
Максим Макашев 11 часов назад
Пост - так себе. Подробно о тех временах описано в рассказе Куприна "Яма"
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6k
Roninsamuray 11 часов назад
Будущее за куклами.
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Shtoppi 15 часов назад
Еще один дом терпимости. К стати до сих пор функционирует, только проституция там теперь политическая процветает на ровне с криминалом всех мастей.
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453
Kulibin7 sedoisever 14 часов назад
к ста ти та ки да.
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300
Seryi_spb sedoisever 6 часов назад
К тому жИ - жи-ши пиши с и!
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