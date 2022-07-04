За что Петр I запретил убирать тело казнённого губернатора с площади

Эти свидетельства встречались в воспоминаниях тех шведов, что "прошли Сибирь". В 1719 году Гагарин был привлечён на суд. Не сохранилось официальных документов о процессе, поэтому можно опираться только на свидетельства современников, которые наверняка приукрашены слухами и легендами, но есть и точные данные. Имущество Матвея Петровича было конфисковано, а его самого публично повесили перед юстиц-коллегией. Потом виселицу переместили поближе к бирже, где тело висело ещё около года. Петр I устроил огромный праздник по поводу победы над казнокрадством и сепаратизмом. Был организован пышный обед для всех родственников и придворных Гагарина. Был и праздничный салют.

Показательно, что тут скажешь... Вот только не сработало.