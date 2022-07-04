За что Петр I запретил убирать тело казнённого губернатора с площади

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Первым российским губернатором, которого казнили за коррупцию? Первый губернатор Сибири, столбовой дворянин (из Рюриковичей), князь Матвей Петрович Гагарин. И наказание было суровым!
В допетровской Руси Гагарины воеводили веками. Матвей Петрович прошёл "управленческую школу" у своего брата в Иркутске. Получил собственный удел - воеводство в Нерчинске, но уже через пару лет был отозван, так как открылись злоупотребления на казённом караванном пути в Китай. В 1700 году дело было закрыто.
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Но Петру I понравился такой предприимчивый гражданин и он назначали его на строительство шлюзов - сначала на Волго-Донском канале, а за ним и в гидросистеме, что соединяла Неву и Волгу. И был весьма доволен. Матвей Петрович выполнял разные ответственные поручения в Москве - укреплял Китай-город, и Кремль, на случай если нападут шведы, отвечал за размещение пленных шведов и развивал производство книжных гравюр.
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Он нажил довольно-таки солидное состояние. Две богатые резиденции в Петербурге и в Москве. По некоторым сведениям у него на обеды подавалось до 50 блюд, а в одном из особняков в Москве под потолком были установлены аквариумы с чудесными рыбами. В доме у него жил первый в России учитель-японец.
Назначение на пост "генерала президента Сибири" Гагарин получил ещё в 1706 году. Но начинает губернаторствовать только в 1711. Все шло хорошо. Поначалу. Хорошие показатели рекрутских наборов, крещение иноверцев, дипломатические отношения с восточными соседями, строительство мостовых в Тобольске, строительство каменного кремля, археологические раскопки. Дарил подарки царице, царю, Меньшикову: китайские ткани, редчайшие растения, скифское золото, меха.
Назначение на пост "генерала президента Сибири" Гагарин получил ещё в 1706 году. Но начинает губернаторствовать только в 1711. Все шло хорошо. Поначалу. Хорошие показатели рекрутских наборов, крещение иноверцев, дипломатические отношения с восточными соседями, строительство мостовых в Тобольске, строительство каменного кремля, археологические раскопки. Дарил подарки царице, царю, Меньшикову: китайские ткани, редчайшие растения, скифское золото, меха.
В области быта Гагарин всё устроил не хуже, чем в Москве. Легенды местные гласили, что он ковал лошадей серебром да золотом, а нищим из окон выбрасывал золотые монеты. Один из пленных шведских офицеров, который жил в Тобольске, оставил воспоминания:
"Жил великолепно, ел на серебре, держал себя по-княжески. Как-то показал мне икону, сплошь унизанную бриллиантами, местные ювелиры потом сказали, что обошлась она князю в 130 тысяч золотых рублей!"
П.Словцов "История Сибири от Ермака до Екатерины II", 2014 г.
"Жил великолепно, ел на серебре, держал себя по-княжески. Как-то показал мне икону, сплошь унизанную бриллиантами, местные ювелиры потом сказали, что обошлась она князю в 130 тысяч золотых рублей!"
П.Словцов "История Сибири от Ермака до Екатерины II", 2014 г.
А первые звоночки начались в 1714 году. Обер-фискал Нестеров из недавно созданной Петром I Прокуратуры сделал доклад о незаконных поборах, недоимках, кумовстве и непотизме. Царь приказал Гагарину немедленно удалить из аппарата всех родственников. Гагарин вернул казне 200 000, но ещё 300 000 остался должен. А потом вскрылись обстоятельства похлеще.
В XIX веке историк-любитель князь Долгоруков рассказал, что якобы нашёл в архивах документ, где про Гагарина говорилось следующее:
"Увеличил войско без необходимости и поставил его под командование шведских офицеров, начал лить пушки и производить порох, возмущал умы, на все жалобы отвечая, что виноват-де царь, а если бы он был царем в Сибири, то подданные бы горя не знали. То есть, имел намерение поднять бунт и провозгласить себя царем Сибири".
П.Словцов "История Сибири от Ермака до Екатерины II", 2014 г.
"Увеличил войско без необходимости и поставил его под командование шведских офицеров, начал лить пушки и производить порох, возмущал умы, на все жалобы отвечая, что виноват-де царь, а если бы он был царем в Сибири, то подданные бы горя не знали. То есть, имел намерение поднять бунт и провозгласить себя царем Сибири".
П.Словцов "История Сибири от Ермака до Екатерины II", 2014 г.
Эти свидетельства встречались в воспоминаниях тех шведов, что "прошли Сибирь". В 1719 году Гагарин был привлечён на суд. Не сохранилось официальных документов о процессе, поэтому можно опираться только на свидетельства современников, которые наверняка приукрашены слухами и легендами, но есть и точные данные. Имущество Матвея Петровича было конфисковано, а его самого публично повесили перед юстиц-коллегией. Потом виселицу переместили поближе к бирже, где тело висело ещё около года. Петр I устроил огромный праздник по поводу победы над казнокрадством и сепаратизмом. Был организован пышный обед для всех родственников и придворных Гагарина. Был и праздничный салют.
Показательно, что тут скажешь... Вот только не сработало.
Показательно, что тут скажешь... Вот только не сработало.
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АНТИФИШКИ
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