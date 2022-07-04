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За что Петр I запретил убирать тело казнённого губернатора с площади

За что Петр I запретил убирать тело казнённого губернатора с площади

Автор:
04 июля 2022 15:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   интересное   история   личности   преступление   факты   
1343
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Первым российским губернатором, которого казнили за коррупцию? Первый губернатор Сибири, столбовой дворянин (из Рюриковичей), князь Матвей Петрович Гагарин. И наказание было суровым!

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Но Петру I понравился такой предприимчивый гражданин и он назначали его на строительство шлюзов - сначала на Волго-Донском канале, а за ним и в гидросистеме, что соединяла Неву и Волгу. И был весьма доволен. Матвей Петрович выполнял разные ответственные поручения в Москве - укреплял Китай-город, и Кремль, на случай если нападут шведы, отвечал за размещение пленных шведов и развивал производство книжных гравюр.
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А первые звоночки начались в 1714 году. Обер-фискал Нестеров из недавно созданной Петром I Прокуратуры сделал доклад о незаконных поборах, недоимках, кумовстве и непотизме. Царь приказал Гагарину немедленно удалить из аппарата всех родственников. Гагарин вернул казне 200 000, но ещё 300 000 остался должен. А потом вскрылись обстоятельства похлеще.

Источник:

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Метки: Прошлое   Россия   интересное   история   личности   преступление   факты   
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14  комментариев
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21k
Serg2001 2 часа назад
Как сейчас бы сказали "эффективный менеджер" заигрался. То ли действительно охренел от вседозволенности и попер в политику супротив царя. То ли недоброжелатели и конкуренты грамотно его подставили. Какая-то до боли знакомая история... )
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2k
Dema 12 минут назад
Сейчас пальцем погразят и жги резину дальше.
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38k
Вепс 18 минут назад
Есть мини сериал "Тобол" (8 серий) как раз про Гагарина. Смотрится легко и довольно интересный. В конце его таки повесили=))
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701
raael13 22 минуты назад
Нужно было создать государственный праздник "День борьбы с коррупцией" и ежегодно вешать на площади особо отличившихся взяточников и казнокрадов.
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7k
Serjio Полчаса назад
Не сработало что?
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15k
Кархародон Полчаса назад
Короче, казнён был не за воровство, а за сепаратизм. Не хотел больше делиться, хотел сам царькам стать и всё «честно нажитое» себе оставлять.
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124
Olldd Час назад
>> Вот только не сработало.
-Дык, вешать перестали.
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
-""Увеличил войско без необходимости и поставил его под командование шведских офицеров, начал лить пушки и производить порох, возмущал умы, на все жалобы отвечая, что виноват-де царь, а если бы он был царем в Сибири, то подданные бы горя не знали. То есть, имел намерение поднять бунт и провозгласить себя царем Сибири".-
-короче, воровать можешь , а вот супротив власти не лезь.)))
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11k
Kostick 2 часа назад
а ляксеич то фаворитов не жаловал? меньшиков то, от торговца пирогов с зайчатиной, до панталонов усыпанных брюликами вырос. правда со смертью босса отправился в ссылку да нищету.
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Ну Петр любил подобного рода флешмобы. К примеру, труп Вилли Монс также долгое время валялся на эшафоте.
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26k
Ваня 3 часа назад
не вся тема раскрыта...
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