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Как выглядели бы российские звезды без пластики: нейросеть показала естественно состарившихся артистов

Как выглядели бы российские звезды без пластики: нейросеть показала естественно состарившихся артистов

Автор:
11 января 2023 12:00
Сообщество : Нейротворчество
Метки: артисты   без пластики   звезды   нейросети   пластическая хирургия   шоу бизнес   
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Тем, чья жизнь - сцена, без услуг пластических хирургов не обойтись. Никакими кефирными диетами не убрать двойной подбородок и обвисший овал лица! Некоторые из артистов так активно пользуются достижениями современной индустрии красоты, что, похоже, давно забыли, как они выглядели раньше. И не представляют, как могли бы выглядеть, старей они естественно. Но нейросети не проведешь. Искусственный интеллект показал звезд без прикрас в их теперешнем возрасте.

Лолита Милявская, к её чести, никогда не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов. Певица признается, что ей тяжело сидеть на диетах и ухаживать за собой планомерно и регулярно. Она обожает вредную еду , а в жизни придерживается принципа: лучше один раз отрезать, чем долго мучиться, пытаясь вернуться к прежнему облику. Милявская неоднократно прибегала к помощи пластики, добиваясь красивого овала лица. Ей приходилось также делать липосакцию, избавляясь от излишков жира на теле. Откажись она от всех этих вмешательств - перед нами была бы крупная бабушка с оплывшим лицом и лишними килограммами.


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Великолепная джазовая певица тщательно скрывает секреты ухода за своей внешностью, утверждая, что гладкая кожа лица - награда за постоянные диеты и ограничения в питании. Но нейросеть не обманешь! Вот как могла бы выглядеть 67-летняя женщина, сидящая исключительно на кефирной диете!


68-летнюю исполнительницу шансона не зря зовут "королевой пластики" - Успенская с помощью хирургов изменила форму носа, избавилась от нависающих век, добавила объема в верхнюю часть щек и добилась четко очерченных скул. Если бы певица придерживалась принципов естественного старения, она выглядела совсем по-другому.


Яркий и харизматичный Леонтьев едва ли первым из российских артистов- мужчин отдал себя на опыты в руки пластической хирургии. Не все эти эксперименты были удачными. После одной из операций у певца перестались закрываться глаза. Впрочем, этот печальный опыт не остановил артиста. В результате длительного сотрудничества с пластическими хирургами, Леонтьев обзавелся четко очерченными скулами, красивым лбом без морщин и пухлыми губами. На правом фото - как мог выглядеть исполнитель, если бы старел как все. Похоже, искусственный интеллект даже польстил 73-летнему Леонтьеву!


У Дмитрия Диброва молодая жена, и, чтобы разница в возрасте с супругой не бросалась в глаза, главный стиляга отечественного ТВ вынужден регулярно посещать кабинеты косметологов. Он уверяет, что под нож хирурга никогда не ложился, а хорошая внешность - исключительно заслуга хорошей генетики и аппаратной косметологии. Биотоки, масочки-массажики. Не уверены, что словам Диброва можно доверять. По крайней мере, нейросеть показывает, как выглядел бы телеведущий в своем цветущем 63-летнем возрасте а-ля натурель.


Примадонна благодаря стараниям пластических хирургов и мастеров фотошопа в свои 73 года выглядит очень достойно. Она не скрывает, что неоднократно ложилась под нож, сделав и круговую подтяжку лица, и ринопластику, и блефаропластику. Сложно сказать, что из родного и естественного осталось у женщины, которая поёт. Нейросеть учла любовь артистки к рыжим волосам и химической завивке, представив бабулю в её натуральной красоте.

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Метки: артисты   без пластики   звезды   нейросети   пластическая хирургия   шоу бизнес   
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16  комментариев
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8k
Пуриц Жорж Час назад
бред
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2k
Thyme 2 минуты назад
Напомнило...
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11k
Rus77 11 минут назад
Думаю что гораздо хуже! И кто из этих дегенератов них звёзды?
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139
Вася Васильев 22 минуты назад
да в этой подборке они и с пластикой выглядят как кусок дерьма.
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1k
Александр Голованов Полчаса назад
Дибров справа с бородой выглядит гораздо интереснее того, что на левой фотографии.
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5k
saliamnn Полчаса назад
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338
Liberman 54 минуты назад
Нейросеть - новомодная фишка. Вот рекламируют, чтобы народ вкладывал в это деньги.
А так, кроме распознавания лиц - нахрен не нужная приблуда. Нейросеть... Название то какое придумали обычному алгоритму обсчета.
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4
Владимир Герасименко Liberman 43 минуты назад
Совершенно согласен
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63k
Татьяна Юсова 57 минут назад
А почему к старости Лолита должна непременно растолстеть до 150 кг, а Дибров обязательно ходить с седой бородой? Других вариантов "нейросеть" не рассматривает?
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338
Liberman 58 минут назад
Звёзды это те, кто собирает стадионы... Чё т я не припомню, чтобы в России(Пугачева при СССР собирала) эти протухшие деятели собрали хоть раз стадион.
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3k
Radugananebe Час назад
Ну Пугачевой нейросеть явно польстила.
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3k
Старичок Час назад
кто то поддрачивает на нейросеть неподецки.
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9k
SSD Час назад
Звезды... Громко сказано. Говно это доисторическое, а не звезды. Половину вообще в Россию пускать нельзя уже.
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