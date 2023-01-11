Как выглядели бы российские звезды без пластики: нейросеть показала естественно состарившихся артистов

Тем, чья жизнь - сцена, без услуг пластических хирургов не обойтись. Никакими кефирными диетами не убрать двойной подбородок и обвисший овал лица! Некоторые из артистов так активно пользуются достижениями современной индустрии красоты, что, похоже, давно забыли, как они выглядели раньше. И не представляют, как могли бы выглядеть, старей они естественно. Но нейросети не проведешь. Искусственный интеллект показал звезд без прикрас в их теперешнем возрасте.
Лолита Милявская, к её чести, никогда не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов. Певица признается, что ей тяжело сидеть на диетах и ухаживать за собой планомерно и регулярно. Она обожает вредную еду , а в жизни придерживается принципа: лучше один раз отрезать, чем долго мучиться, пытаясь вернуться к прежнему облику. Милявская неоднократно прибегала к помощи пластики, добиваясь красивого овала лица. Ей приходилось также делать липосакцию, избавляясь от излишков жира на теле. Откажись она от всех этих вмешательств - перед нами была бы крупная бабушка с оплывшим лицом и лишними килограммами.
Великолепная джазовая певица тщательно скрывает секреты ухода за своей внешностью, утверждая, что гладкая кожа лица - награда за постоянные диеты и ограничения в питании. Но нейросеть не обманешь! Вот как могла бы выглядеть 67-летняя женщина, сидящая исключительно на кефирной диете!
68-летнюю исполнительницу шансона не зря зовут "королевой пластики" - Успенская с помощью хирургов изменила форму носа, избавилась от нависающих век, добавила объема в верхнюю часть щек и добилась четко очерченных скул. Если бы певица придерживалась принципов естественного старения, она выглядела совсем по-другому.
Яркий и харизматичный Леонтьев едва ли первым из российских артистов- мужчин отдал себя
на опыты в руки пластической хирургии. Не все эти эксперименты были удачными. После одной из операций у певца перестались закрываться глаза. Впрочем, этот печальный опыт не остановил артиста. В результате длительного сотрудничества с пластическими хирургами, Леонтьев обзавелся четко очерченными скулами, красивым лбом без морщин и пухлыми губами. На правом фото - как мог выглядеть исполнитель, если бы старел как все. Похоже, искусственный интеллект даже польстил 73-летнему Леонтьеву!
У Дмитрия Диброва молодая жена, и, чтобы разница в возрасте с супругой не бросалась в глаза, главный стиляга отечественного ТВ вынужден регулярно посещать кабинеты косметологов. Он уверяет, что под нож хирурга никогда не ложился, а хорошая внешность - исключительно заслуга хорошей генетики и аппаратной косметологии. Биотоки, масочки-массажики. Не уверены, что словам Диброва можно доверять. По крайней мере, нейросеть показывает, как выглядел бы телеведущий в своем цветущем 63-летнем возрасте а-ля натурель.
Примадонна благодаря стараниям пластических хирургов и мастеров фотошопа в свои 73 года выглядит очень достойно. Она не скрывает, что неоднократно ложилась под нож, сделав и круговую подтяжку лица, и ринопластику, и блефаропластику. Сложно сказать, что из родного и естественного осталось у женщины, которая поёт. Нейросеть учла любовь артистки к рыжим волосам и химической завивке, представив бабулю в её натуральной красоте.
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А так, кроме распознавания лиц - нахрен не нужная приблуда. Нейросеть... Название то какое придумали обычному алгоритму обсчета.
Седая борода - вольность, конечно. Просто могли бы быть седые волосы на голове.
Но если не делать пластические операции, это не значит не следить за своим здоровьем, лишнем весом, не заниматься спортом, не красить волосы, не стричься и т.д.
Ведь вопрос как поставлен? Как бы выглядели звезды без пластики?
Конечно, если есть возможность быстро изменить внешность за счет пластической хирургии, то многие этим пользуются, но если бы такой возможности не было, не значит, что "звезды" ходили бы растолстевшими и неухоженными распустёхами.