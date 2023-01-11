Как выглядели бы российские звезды без пластики: нейросеть показала естественно состарившихся артистов

Лолита Милявская, к её чести, никогда не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов. Певица признается, что ей тяжело сидеть на диетах и ухаживать за собой планомерно и регулярно. Она обожает вредную еду , а в жизни придерживается принципа: лучше один раз отрезать, чем долго мучиться, пытаясь вернуться к прежнему облику. Милявская неоднократно прибегала к помощи пластики, добиваясь красивого овала лица. Ей приходилось также делать липосакцию, избавляясь от излишков жира на теле. Откажись она от всех этих вмешательств - перед нами была бы крупная бабушка с оплывшим лицом и лишними килограммами.