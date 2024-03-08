В Госдуме решили бороться с "фанерой"

Да и штрафы нарушителям предложили немаленькие — 5 миллионов рублей. Напряглись, дачники? Не переживайте, гонять планируют музыкантов и певцов.
Дело в том, что на отечественной эстраде очень много «звезд», которые вживую петь не очень умеют, а многие попросту и не могут. Но деньги сами себя не заработают, а хочется их много. Вот и выступают такие деятели на концертах под фонограмму, а фанаты платят как за живую музыку.
Вот с этой несправедливостью и решил бороться глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он предложил ввести нормы, по которым на афишах и билетах должна быть плашка о том, что певец не умеет петь вживую. Если организаторы не соблюдают эти требования, получают штраф на семизначную сумму. При повторном нарушении — запрет деятельности.
Хотите собирать залы — будьте честны со зрителями. Это правило должно будет касаться не только организаторов, но и самих артистов.
По словам Бородина, за основу был взят проект Дмитрия Певцова. Несмотря на то, что этот проект не был принят, сейчас он особенно актуален.
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тот кто не умеет петь вживую - это не певец, а хер что. просто клоун немо разевающий свою пасть.
А то что на афишах писать что под фанеру поют - так это глупость. А то люди не понимают.
Бороться с продажными судьями, отпускающими мастурбеков-убийц? Не-не, это мынимогем.
А "фанера" - о, это ППЦ, какая серьёзная угроза для страны! Это как раз для борцунов с коррупцией.