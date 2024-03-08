В Госдуме решили бороться с "фанерой"

Дело в том, что на отечественной эстраде очень много «звезд», которые вживую петь не очень умеют, а многие попросту и не могут. Но деньги сами себя не заработают, а хочется их много. Вот и выступают такие деятели на концертах под фонограмму, а фанаты платят как за живую музыку.

Вот с этой несправедливостью и решил бороться глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.