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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8641 пост • 907 подписчиков подписаться
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В Госдуме решили бороться с "фанерой"

В Госдуме решили бороться с "фанерой"

Автор:
08 марта 2024 09:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Госдума РФ   артисты   звезды   песни под фанеру   фонограмма   шоу бизнес   штрафы   
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Да и штрафы нарушителям предложили немаленькие — 5 миллионов рублей. Напряглись, дачники? Не переживайте, гонять планируют музыкантов и певцов.

Дело в том, что на отечественной эстраде очень много «звезд», которые вживую петь не очень умеют, а многие попросту и не могут. Но деньги сами себя не заработают, а хочется их много. Вот и выступают такие деятели на концертах под фонограмму, а фанаты платят как за живую музыку.


Вот с этой несправедливостью и решил бороться глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он предложил ввести нормы, по которым на афишах и билетах должна быть плашка о том, что певец не умеет петь вживую. Если организаторы не соблюдают эти требования, получают штраф на семизначную сумму. При повторном нарушении — запрет деятельности.


Хотите собирать залы — будьте честны со зрителями. Это правило должно будет касаться не только организаторов, но и самих артистов.


По словам Бородина, за основу был взят проект Дмитрия Певцова. Несмотря на то, что этот проект не был принят, сейчас он особенно актуален.

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Метки: Госдума РФ   артисты   звезды   песни под фанеру   фонограмма   шоу бизнес   штрафы   
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36  комментариев
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Давно пора. А вообще, это разве не мошенничество? Приходишь послушать живой голос, а слушаешь запись. Да и говнозвезд-бездарностей типа бузовой поубавится.
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5k
Terminator 9 минут назад
походу со смертью Лёхи остался такой уровень борьбы с коррупцией
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21k
Shtoppi 12 минут назад
«Он предложил ввести нормы, по которым на афишах и билетах должна быть плашка о том, что певец не умеет петь вживую.»
--------
тот кто не умеет петь вживую - это не певец, а хер что. просто клоун немо разевающий свою пасть.
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36k
БамбарбияКиргуду 19 минут назад
Такое ощущение,что у него сейчас ипало разорвёт от хорошей жизни.Единственное,что его сдерживает,это одежда.
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1
Доцент 20 минут назад
Да у нас только рокеры вживую поют. Так ведь они стоят перед микрофонами и играют на гитарах (тоже вживую). А все эти поп-дивы скачут по сцене как наскипидаренные - там уж просто никак петь не получится. Такое наверное только Фредди мог.
А то что на афишах писать что под фанеру поют - так это глупость. А то люди не понимают.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 21 минуту назад
только ЦОЙ и ХОЙ могли..так как уважали своих поклонников.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
не один из этих наркоманов и алкашей не сможет от начало до конца спеть свой сраный концерт в живую..дыхалки не хватит.
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21k
anpetrof Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
lekha-fil Полчаса назад
Бредятина. Не будет. Пиар.
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Да, справедливо будет по отношению к театральным артистам, которые каждый спектакль играют вживую, без фанеры и каскадёров. Да и на эстраде станет меньше халявщиков типа Серова А., который до сих пор "поёт" "Мадонну" под фонограмму 80-х годов! Голоса со временем садятся, а они "поют" как 20-летние! Зачем нам это "искусство", мы и по Инету послушаем!
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Как же тогда Киркоров и 3/4 эстрады харчеваться будут??
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28k
ПаганецЪ 37 минут назад
(С) Вот с этой несправедливостью и решил бороться глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. (/С)

Бороться с продажными судьями, отпускающими мастурбеков-убийц? Не-не, это мынимогем.
А "фанера" - о, это ППЦ, какая серьёзная угроза для страны!
Это как раз для борцунов с коррупцией.
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1k
СергейБернатович 40 минут назад
Это ж эстрада опустеет
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1k
Аркадий 53 минуты назад
Это только один и то только предложил, но не как не проголосовали и приняли...это как наброски романа и книга вышедшия многомиллионным тиражом!!!!!!!!
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63k
Андрей 55 минут назад
Всё абсолютно правильно. Хочешь петь под фанеру? Пиши на объявлении "вы будете слушать мою пластинку и видеть как вдалеке я прыгаю по сцене".
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1k
ProFanas 55 минут назад
А чего это у румына вся Руси пиждачёк пиксельный? Тайный отсыл к за 404-ую?
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53k
Aleksandr 57 минут назад
За песни под фанеру платить ксерокопиями денег!
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86
Иван Помидоров Андрей Полчаса назад
Когда я плачу за фильм я знаю что это запись. А для тех кто запись не любит существует театр.
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42k
Сергей 59 минут назад
Дорогу честным горлодранцам! Фанерщиков на помойку!
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868
Тордион Час назад
В госдуме разбираются в вопросе. Ведь сами "поют" с чужого голоса.
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55k
Опиум для народа Час назад
Они бы там определились с путаницей. Борятся с "фанерой", а подорожали стройматериалы.
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5k
Egoro Час назад
И кто тогда петь будет? Из известных в голову приходит только Сукачёв да Чичерина.
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