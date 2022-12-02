Селезёнка? Дайте две!

Это желчный пузырь, аппендикс и не только. А для некоторых из них природа предусмотрела… дублеров. Как, например, для селезенки. Этот орган является частью иммунной системы. Селезенка выполняет также кроветворную функцию и участвует в обмене веществ. Нередко приходится этот орган удалять, обычно вследствие травмы или заболевания. Иммунитет несколько слабеет, но не критично.

При этом организм, видимо, считает ее достаточно важной частью, поскольку примерно 20% людей имеет лишнюю или, скорее, запасную селезенку. А у четверти из них так и вообще их несколько – три и даже четыре. При этом они уменьшены и отличаются от обычного стандартного 13-сантиметрового органа шириной около 7-8 см.