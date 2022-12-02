Селезёнка? Дайте две!

Есть в человеческом теле органы, без которых можно прожить. Хоть и с некоторыми затруднениями.
Это желчный пузырь, аппендикс и не только. А для некоторых из них природа предусмотрела… дублеров. Как, например, для селезенки. Этот орган является частью иммунной системы. Селезенка выполняет также кроветворную функцию и участвует в обмене веществ. Нередко приходится этот орган удалять, обычно вследствие травмы или заболевания. Иммунитет несколько слабеет, но не критично.
При этом организм, видимо, считает ее достаточно важной частью, поскольку примерно 20% людей имеет лишнюю или, скорее, запасную селезенку. А у четверти из них так и вообще их несколько – три и даже четыре. При этом они уменьшены и отличаются от обычного стандартного 13-сантиметрового органа шириной около 7-8 см.
Если в ходе эмбрионального развития фрагменты ткани отдаляются друг от друга, то как раз и происходит формирование дополнительных маленьких селезенок. Но они могут осесть в неожиданных местах, к примеру, в желудке или кишечнике.
Когда основной орган травмирован или удален, то дублер может взять на себя основную функцию. И даже подрасти. Впрочем, многие медики скептически относятся к таким «малышкам», не считая их работу эффективной, а даже наоборот вредной. Судя по медицинской практике, после удаления основного органа вспомогательный часто следует за ним, поскольку работает неправильно.
Обзавестись добавочной селезенкой можно не только в материнской утробе, но и уже будучи взрослым человеком, в результате спленоза. Часть ткани отделяется, «мигрирует» и фиксируется где-то в другом месте. Но в таком случае ни о каком дублировании функционала речи не идет. Это, скорее, вредительство, ведь фрагмент может «прилипнуть» в какой угодно части организма. Были зафиксированы даже случаи перемещения в мозг.
Обычно при обнаружении таких деятельных тканей медики рекомендуют хирургическое вмешательство, чтобы предупредить перерастание ткани в опухоль.
Селезенка не так важна, если многие люди живут без нее. Но при этом и дублируется, и регенерирует. Почему с более значимыми частями – почками, легкими, сердцем этого не происходит?
Исследования по этому поводу ведутся, но ученые пока не пришли к единому мнению. Хотя точно установлено, что за деятельность органа отвечают так называемые стромальные клетки – стволовые, способные самообновляться, формировать новые и превращаться в клетки разных органов и систем.
Возможно, когда-нибудь прояснится картина и со способностью восстановления жизненно важных органов. Ведь та же печень способна регенерировать даже после потери 2/3 от общей массы. И тогда откроются совершенно новые горизонты в части продолжительности жизни, и люди смогут жить значительно дольше среднего на сегодня показателя по миру – 70 лет.
Источник:
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Но недолго - это плохо.