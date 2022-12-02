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Селезёнка? Дайте две!

Селезёнка? Дайте две!

Автор:
02 декабря 2022 12:43
Сообщество : RealFishki
Метки: воспроизводство   дублирование   интересно   медицина   орган   организм   регенерация   селезёнка   функция   
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Есть в человеческом теле органы, без которых можно прожить. Хоть и с некоторыми затруднениями.

Это желчный пузырь, аппендикс и не только. А для некоторых из них природа предусмотрела… дублеров. Как, например, для селезенки. Этот орган является частью иммунной системы. Селезенка выполняет также кроветворную функцию и участвует в обмене веществ. Нередко приходится этот орган удалять, обычно вследствие травмы или заболевания. Иммунитет несколько слабеет, но не критично.

При этом организм, видимо, считает ее достаточно важной частью, поскольку примерно 20% людей имеет лишнюю или, скорее, запасную селезенку. А у четверти из них так и вообще их несколько – три и даже четыре. При этом они уменьшены и отличаются от обычного стандартного 13-сантиметрового органа шириной около 7-8 см.

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Если в ходе эмбрионального развития фрагменты ткани отдаляются друг от друга, то как раз и происходит формирование дополнительных маленьких селезенок. Но они могут осесть в неожиданных местах, к примеру, в желудке или кишечнике.

Когда основной орган травмирован или удален, то дублер может взять на себя основную функцию. И даже подрасти. Впрочем, многие медики скептически относятся к таким «малышкам», не считая их работу эффективной, а даже наоборот вредной. Судя по медицинской практике, после удаления основного органа вспомогательный часто следует за ним, поскольку работает неправильно.

Обзавестись добавочной селезенкой можно не только в материнской утробе, но и уже будучи взрослым человеком, в результате спленоза. Часть ткани отделяется, «мигрирует» и фиксируется где-то в другом месте. Но в таком случае ни о каком дублировании функционала речи не идет. Это, скорее, вредительство, ведь фрагмент может «прилипнуть» в какой угодно части организма. Были зафиксированы даже случаи перемещения в мозг.

Обычно при обнаружении таких деятельных тканей медики рекомендуют хирургическое вмешательство, чтобы предупредить перерастание ткани в опухоль.

Селезенка не так важна, если многие люди живут без нее. Но при этом и дублируется, и регенерирует. Почему с более значимыми частями – почками, легкими, сердцем этого не происходит?

Исследования по этому поводу ведутся, но ученые пока не пришли к единому мнению. Хотя точно установлено, что за деятельность органа отвечают так называемые стромальные клетки – стволовые, способные самообновляться, формировать новые и превращаться в клетки разных органов и систем.

Возможно, когда-нибудь прояснится картина и со способностью восстановления жизненно важных органов. Ведь та же печень способна регенерировать даже после потери 2/3 от общей массы. И тогда откроются совершенно новые горизонты в части продолжительности жизни, и люди смогут жить значительно дольше среднего на сегодня показателя по миру – 70 лет.

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Метки: воспроизводство   дублирование   интересно   медицина   орган   организм   регенерация   селезёнка   функция   
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Serg2001 40 минут назад
Тиктокеры вообще без мозга как-то жить умудряются...)
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Dimon Полчаса назад
И без одной почки живут и без одного лёгкого. Я уже не говорю заболевания , когда моча и кал выводятся в висящий на теле пакет всю оставшуюся жизнь! Другое дело КАК живут! Не понимаю зачем жить, если ходишь под себя, если тебе ежечасно нужен помощник, если ты сам страдаешь и своих родных мучаешь?! Не зря сказано: уходить надо вовремя! А уж когда, это как кому повезёт: кому в 20 лет, а кому в 100! Всем здоровья!
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3k
le4t 51 минуту назад
27 лет жил с селезёнкой. 22 года живу без неё. Особой разницы не почувствовал.
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1k
Lexx 56 минут назад
Жить можно - это хорошо,
Но недолго - это плохо.
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