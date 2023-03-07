Прошедшая через ледяной мрак и выжившая: история Джин Хиллиард

Была уже глубокая ночь, температура упала до -20. Девушка заблудилась, но наконец-то через несколько часов блужданий увидела нужный дом. Подошла к порогу и отключилась. Позднее она рассказала, что последним воспоминанием были очертания спасительного дома, но потом всё окутала бесконечная тьма. Джин потеряла сознание.

Уолли обнаружил её на пороге дома около 7 утра. Джин напоминала ледяную статую, была полностью промёрзшей и твёрдой. Особенно жутко выглядели открытые глаза. Испуганный парень втащил несчастную внутрь, полагая, что она уже мертва. Но в тепле из носа начал идти лёгкий пар, и появились пузыри. И Уолли понял, что в глубине этого насквозь промёрзшего тела ещё теплится жизнь.