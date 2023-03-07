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Прошедшая через ледяной мрак и выжившая: история Джин Хиллиард

Прошедшая через ледяной мрак и выжившая: история Джин Хиллиард

Автор:
07 марта 2023 12:12
Сообщество : Истории
Метки: Джин Хиллиард   Жизнь   история   мороз   обморожение   показатель   спасение   температура   холод   чудо   
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Юная девушка смогла пробыть на морозе -30 целых 6 часов. И остаться в живых.

Кажется, что это дурацкая шутка или дикая выдумка. Но история действительно случилась в Миннесоте в 1980 году. Джин Хиллиард возвращалась из гостей. И автомобиль 19-летней девушки сломался по дороге. Машина соскользнула в яму, и девушка поняла, что самостоятельно выбраться не сможет. Неподалёку – примерно в трёх километрах от места происшествия жил знакомый – Уолли Нельсон. Джин решила отправиться к нему и попросить помощи.

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Была уже глубокая ночь, температура упала до -20. Девушка заблудилась, но наконец-то через несколько часов блужданий увидела нужный дом. Подошла к порогу и отключилась. Позднее она рассказала, что последним воспоминанием были очертания спасительного дома, но потом всё окутала бесконечная тьма. Джин потеряла сознание.

Уолли обнаружил её на пороге дома около 7 утра. Джин напоминала ледяную статую, была полностью промёрзшей и твёрдой. Особенно жутко выглядели открытые глаза. Испуганный парень втащил несчастную внутрь, полагая, что она уже мертва. Но в тепле из носа начал идти лёгкий пар, и появились пузыри. И Уолли понял, что в глубине этого насквозь промёрзшего тела ещё теплится жизнь.

Нельсон повёз пострадавшую в ближайшую больницу. Медики констатировали, что лицо девушки было мертвенно-пепельным, а глазные яблоки полностью твёрдыми. Зрачки не реагировали на раздражители. Пульс прощупывался, но составлял всего 12 ударов в минуту.

Врачи были поражены, что она продолжает жить. Но шансов на благоприятный исход практически не было. Даже иглу в твёрдые ткани воткнуть, чтобы ввести лекарство, не получалось.

Даже банально измерить температуру не выходило, поскольку термометр не реагировал на слишком низкие показатели пострадавшей. Доктора не знали, что делать с этой необычной пациенткой, которая по всем параметрам должна умереть, но продолжает жить. Её завернули в электрическое одеяло и решили положиться на божью милость.

К высшим силам обратились и родные Джин, которым сообщили о случившемся. Семья молилась, уповая на чудо. Ведь провинциальные медики ничем не могли облегчить состояния несчастной.

Через пару часов пребывания в больнице у пациентки начались судороги. И она пришла в себя. Физически она ощущала себя удовлетворительно, только была обескуражена неожиданной окружающей картиной: больничная палата, толпа врачей, странные ощущения. Постепенно признаки обморожения стали исчезать. Практически без последствий.

В общей сложности пострадавшая от обморожения провела в больнице 49 дней. Периодически даже впадала в кому. Но это мелочи по сравнению с возможными в таких ситуациях последствиями. Ведь при длительном воздействии низких температур замедляется кровоток. Ткани и органы испытывают кислородное голодание. Потеря пальцев, носа, ушей в таких ситуациях – обычное дело. А в более серьёзных случаях всё заканчивается ампутацией конечностей.

Медики не смогли дать внятное объяснение причинам спасения Джин. Что это было – божий промысел, чудо, предупреждение для всех? Неизвестно. Сейчас женщине уже за 60, и она живёт обычной полноценной жизнью. О поразительном испытании юности напоминает лишь незначительная потеря чувствительности отдельных участков тела из-за повреждённых нервов. Но в сравнении с самой возможностью жить это сущая мелочь.  

Источник:

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Метки: Джин Хиллиард   Жизнь   история   мороз   обморожение   показатель   спасение   температура   холод   чудо   
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6  комментариев
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9k
SSD 41 минуту назад
Жена Саб Зеро?)
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1k
Alex 3 минуты назад
Эта дура в Салехарде еще не была.
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22k
hebpat 6 минут назад
в моём детстве в минус 30 играли на улице по пять шесть часов и домой нас загнать не могли
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20k
Вишенка Крокодилова 17 минут назад
Расскажите это чукчам и эскимосам.
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14k
Majul Полчаса назад
Молились, божий промысел... Серьезно? Это спасло человека? Что за бред то.
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108
Капитошка Majul 16 минут назад
Так это пиндосы.Там это прокатывает.
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