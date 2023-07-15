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Как долго функционируют отдельные органы и системы после гибели человека?

Как долго функционируют отдельные органы и системы после гибели человека?

Автор:
15 июля 2023 16:35
Сообщество : Наука
Метки: Время   интересно   медицина   наука   орган   организм   сохранение   факт   человек   
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В обычных условиях смерть человека – это процесс, а не событие. И разные органы и ткани выходят из строя с разной скоростью. Кто погибает первым, а кто цепляется за жизнь из последних сил?

Британский профессор Сэм Парниа долгое время занимается исследованием клинической смерти. В ходе которого исследовал людей, перенёсших остановку сердца. Из 2060 человек 330 выжили. И большая часть из них рассказала, придя в сознание, что даже после клинической смерти сохраняла способность осознавать происходящее вокруг.

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На базе исследования профессор пришёл к следующему выводу:

Мозг не может функционировать после того, как остановится сердце. Но, вопреки всему, сознание явно не прекращает существование в течение трёх минут после остановки сердца.

Некоторые нейронные связи в мозге продублированы. То есть по мере отмирания одних участков их функции на себя берут другие. Одновременно с этим мозг увеличивает выработку серотонина и дофамина. Эти гормоны поддерживают эмоциональную устойчивость, повышают силу воли и снижают болевые ощущения. То есть мозг работает таким  образом, чтобы предоставить организму максимально много времени для спасения жизни. В состоянии клинической смерти человек может сохранять некоторые или все виды чувств.

Что касается внутренних органов, то почки и печень пригодны для трансплантации после гибели донора в течение 6-8 часов. Кожа сохраняется вдвое дольше. А роговица до 5 дней, поскольку за счёт специальных эпителиальных клеток обладает способностью получать кислород не из крови, а непосредственно из атмосферы.

Сердечные клапаны сохраняют жизнеспособность в течение двух суток после смерти. А стволовые клетки мышечной ткани могут оставаться живыми до 17 дней после физической смерти. К этому выводу пришла группа исследователей Института Пастера в Париже.

Рост волос и ногтей в течение нескольких дней после смерти – распространённое заблуждение. Их клетки, как и любые другие, уже не могут образовываться из-за отсутствия энергии.

Таким образом, человеческий организм – сбалансированная система, которая работает так, чтобы всегда оставался шанс на спасение при быстром (до трёх минут) проведении реанимационных мероприятий.  

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Метки: Время   интересно   медицина   наука   орган   организм   сохранение   факт   человек   
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Горожанин 49 минут назад
Пук. Как и то, что бараны е.б.у.т.с.я.
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