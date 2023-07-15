Как долго функционируют отдельные органы и системы после гибели человека?

Что касается внутренних органов, то почки и печень пригодны для трансплантации после гибели донора в течение 6-8 часов. Кожа сохраняется вдвое дольше. А роговица до 5 дней, поскольку за счёт специальных эпителиальных клеток обладает способностью получать кислород не из крови, а непосредственно из атмосферы.

Сердечные клапаны сохраняют жизнеспособность в течение двух суток после смерти. А стволовые клетки мышечной ткани могут оставаться живыми до 17 дней после физической смерти. К этому выводу пришла группа исследователей Института Пастера в Париже.