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Жизнь подо льдом и чудесное спасение Анны Багенхольм

Жизнь подо льдом и чудесное спасение Анны Багенхольм

Автор:
03 августа 2023 10:28
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Анна Багенхольм   Жизнь   Спасение   Швеция   восстановление   гипотермия   лёд   медицина   охлаждение   температура   
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О карьере в медицине Анна Багенхольм (1970) – жительница Швеции мечтала с детства. Поэтому когда девушка проработала в качестве помощника хирурга год, то весной 1999 решила отметить этот маленький юбилей, побаловав себя поездкой в горы.

Анна с двумя друзьями – Мари Фалькенберг и Торвиндом Нэсхаймом наслаждалась катанием, поэтому не обратила особого внимания на небольшую замёрзшую речку в отдалении от их маршрута.

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Женщина угодила прямо в неё, пробила 20-сантиметровую корку льда и в буквальном смысле оказалась в ледяном плену. Друзья попытались вытащить Анну за ноги, но она застревала всё больше. К счастью, подо льдом обнаружился небольшой воздушный карман, и лыжница неглубоко дышала, стараясь сохранить сознание до прибытия помощи.

Спустя 40 минут пребывания в ледяной воде Анна, которую Мари и Торвинд поддерживали надо льдом, обмякла – потеряла сознание из-за дикого холода. Прибывшие спасатели  разбили лёд и извлекли пострадавшую, а когда её погрузили в вертолёт, то она не дышала, была полностью белой, зрачки оказались расширены, пульс отсутствовал. Но спасательная команда не прекращала проводить реанимационные мероприятия, хотя налицо была картина клинической смерти.

Когда пострадавшую доставили в госпиталь, температура тела оказалась ниже 14 градусов. Пациентку подключили к аппарату искусственного кровообращения, чтобы согреть её кровь. Спустя сутки после падения сердце женщины забилось самостоятельно. А затем начал восстанавливаться кровоток.

Спустя две недели Анна открыла глаза. Впереди был ещё долгий путь, ведь из-за экстремальной гипотермии тело оказалось парализованным. И несколько месяцев под неусыпным контролем персонала Багенхольм восстанавливала чувствительность. В качестве напоминания о несчастном случае остались небольшие проблемы с руками.

Но самое поразительное, что не пострадал мозг. Из-за экстремально низкой температуры все процессы в организме замедлились. То есть ледяная вода, которая должна была убить, в каком-то смысле и сохранила женщине жизнь.

Анна не только полностью восстановилась, но и продолжила работать в медицине – устроилась рентгенологом в Tromsø University Hospital, где её вернули к жизни. Ведь она выжила после 80 минут нахождения в ледяной воде и 9 часов клинической смерти и стала для пациентов реальным примером того, что возможно если не всё, то почти всё.

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Метки: Анна Багенхольм   Жизнь   Спасение   Швеция   восстановление   гипотермия   лёд   медицина   охлаждение   температура   
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8  комментариев
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706
Александер 2 часа назад
Твердолобая барышня -- пробить лёд в 20 сантиметров башкой....
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RDen 58 минут назад
может 20 миллиметровую. Но и это уже так се корка..
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408
007 2 часа назад
пробила 20-сантиметровую корку льда

ЧЕМ?????
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007 Alex Час назад
Крепкий у неё череп...
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7k
Станислав 2 часа назад
Вообще не представляю как сутки без кислорода мозг жить может. Она же не все это время в холоде была, пока долетели до больницы, пока уложили и т.д. и т.п., времени много так-то прошло.
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