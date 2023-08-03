Жизнь подо льдом и чудесное спасение Анны Багенхольм

Когда пострадавшую доставили в госпиталь, температура тела оказалась ниже 14 градусов. Пациентку подключили к аппарату искусственного кровообращения, чтобы согреть её кровь. Спустя сутки после падения сердце женщины забилось самостоятельно. А затем начал восстанавливаться кровоток.

Спустя две недели Анна открыла глаза. Впереди был ещё долгий путь, ведь из-за экстремальной гипотермии тело оказалось парализованным. И несколько месяцев под неусыпным контролем персонала Багенхольм восстанавливала чувствительность. В качестве напоминания о несчастном случае остались небольшие проблемы с руками.