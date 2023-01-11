Как изначально должны были выглядеть герои популярных игр

Как известно, компании "Sega" и "Nintendo" вели жесткую конкурентную борьбу, поэтому они старались не отставать друг от друга. Символом компании "Nintendo" был знаменитый водопроводчик Mario, поэтому боссы компании "Sega" решили, что им нужен свой символ.

Тогда, сотрудникам компании было решено высказать свои идеи по поводу нового персонажа и набросать свой вариант нового маскота для компании. Сотрудники приступили к мозговому штурму, в результате чего они предоставили несколько сотен набросков.

Кого только среди них не было: воин с мечом, озорной шут, кенгуру, попугай, кот, мальчик в драконьем шлеме и др. Но наибольшее предпочтение было отдано кролику и двойнику Теодора Рузвельта в очках и с большими усами. Последний, кстати, в итоге стал прототипом доктора Роботника - главного антагониста игры.