Как изначально должны были выглядеть герои популярных игр

Ни для кого не секрет, что персонажи игр и мультфильмов придумываются не сразу. Перед тем как утвердить финальную версию, создается немалое количество первоначальных эскизов и набросков. И в данной статье я хотел бы показать, как по изначальной задумке должны были выглядеть персонажи популярных игр 90-х.
Sonic
Как известно, компании "Sega" и "Nintendo" вели жесткую конкурентную борьбу, поэтому они старались не отставать друг от друга. Символом компании "Nintendo" был знаменитый водопроводчик Mario, поэтому боссы компании "Sega" решили, что им нужен свой символ.
Тогда, сотрудникам компании было решено высказать свои идеи по поводу нового персонажа и набросать свой вариант нового маскота для компании. Сотрудники приступили к мозговому штурму, в результате чего они предоставили несколько сотен набросков.
Кого только среди них не было: воин с мечом, озорной шут, кенгуру, попугай, кот, мальчик в драконьем шлеме и др. Но наибольшее предпочтение было отдано кролику и двойнику Теодора Рузвельта в очках и с большими усами. Последний, кстати, в итоге стал прототипом доктора Роботника - главного антагониста игры.
Но тут программист Юдзи Нака предложил использовать в качестве атаки сворачивание в клубок, что никак невозможно было реализовать с помощью того самого двойника Рузвельта. Поэтому авторы стали искать более подходящие варианты, при которых персонаж смог бы сворачиваться в клубок.
В итоговых выборах участвовали дикобраз, ежик и броненосец. Но как вы уже знаете, победил именно Ёжик (этакая смесь кота Феликса и Микки Мауса), которого окрестили мистером Нидлмаусом. Но в итоге создатели решили дать скоростному ёжику более говорящее имя. Было перебрано много вариантов, но в итоге всем пришлось по вкусу именно имя Sonic (Сверхзвуковой).
Гордон Фримен
Все мы знаем, что главным героем игры Half-Life является молчаливый ученый в очках по имени Гордон Фримен. Но по изначальной задумке он должен был выглядеть совершенно иначе.
Изначально, у этого персонажа не было имени и его фирменных очков, зато была длинная и густая борода, злой взгляд и мощный скафандр. Этот персонаж получил прозвище "кибердровосек", хотя разработчики между собой называли его Иваном-космобайкером.
Но затем главного героя было решено изменить. По словам главы "Valve" Гейба Нюэлла, они решили сделать необычного протагониста. Поэтому, вместо того, чтобы делать очередного брутального героя, они создали скромного ученого в очках в облегченном скафандре, что выбивалось из стандартов видеоигр того времени. Даже свою фамилию Фримен главный герой получил в честь физика Фримена Дайсона.
Крэш Бандикут
Игра про Крэша Бандикута начала разрабатываться еще того, когда консоли Sony Playstation еще даже не вышла на рынок. По словам основателя студии "Naughty dog" Энди Гэвина, они хотели сделать главным героем какого-нибудь милого реально существующего зверька, но мысли о том, что это будет талисманом новой консоли, не было.
В итоге, разработчики создали персонажа, напоминающего большую картофелину с ножками, и окрестили его Вилли Вомбатом, хотя они прекрасно понимали, что это будет не окончательный вариант.
Создатели предлагали и другие варианты персонажа, но в итоге они остановились на стройном бандикуте в маске а-ля Зорро и с длинным хвостом. Правда, оказалось, что маска и хвост создавали дополнительные проблемы с анимацией, поэтому от них решено было отказаться.
Но перед выходом игры нарисовалась новая проблема. Так как имя для персонажа так и не было придумано, он всё еще оставался Вилли Вомбатом. Но как оказалось, данное имя уже имел один из персонажей мультфильма про Тасманского дьявола, поэтому нужно было срочно придумать подходящее бандикуту имя.
В итоге, разработчики сошлись на том, что имя персонажа должно отражать его тягу к разрушениям, поэтому он и получил имя Крэш (Crash - крушение, катастрофа).
Но рекламщикам из "Universal" не понравилось это имя, и они настаивали на том, чтобы в названии звучало именно что-то, связанное с вомбатом. Но создатели игры отказались от этого, пригрозив, что они откажутся от дальнейшей разработки. В итоге, компания "Univeral" приняла их условия.
Источник:
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Но вышел "щедеверЬ" про спидермена и выпуск игры задержался, мы перерисовывали анимации с брутальным мужиком на что-то бесполое, безликое, зато в обтяжечку.