Глобальное преображение: как изменились 13 персонажей игр с первой до последней версии

Компьютерные игры стали одним из главных развлечений этого тысячелетия. Ведь они занимают важное место в жизни многих людей. Первые игры для персональных компьютеров или приставок стали невероятно популярны ещё в 90-е. Ещё бы, ведь ранее поиграть можно было только в автоматы, к которым порой выстраивалась целая очередь из желающих пройти пару уровней.

Prince of Persia (1989) и ремейк Prince of Persia: The Sands of Time (2022)