Глобальное преображение: как изменились 13 персонажей игр с первой до последней версии

Принц Персии, Лара Крофт, Ведьмак и многие другие полюбившиеся геймерам персонажи, к счастью, не канули в Лету. Разработчики продолжают выпускать игры о приключениях этих героев. Сравниваем, как поменялись персонажи любимых игр с течением десятилетий.
Компьютерные игры стали одним из главных развлечений этого тысячелетия. Ведь они занимают важное место в жизни многих людей. Первые игры для персональных компьютеров или приставок стали невероятно популярны ещё в 90-е. Ещё бы, ведь ранее поиграть можно было только в автоматы, к которым порой выстраивалась целая очередь из желающих пройти пару уровней.
Prince of Persia (1989) и ремейк Prince of Persia: The Sands of Time (2022)
Ведьмак (2007) и Ведьмак 3: Дикая охота (2015)
Tomb Raider (1996) и Shadow of the Tomb Raider (2019)
Sonic the Hedgehog (1991) и Sonic Frontiers (2022)
Batman (1986) и Suicide Squad: Kill the Justice League (2023)
Первая игра о Бэтмене была отлично принята игроками и прессой. Приключенческий боевик получил почти отличные оценки, а со временем занял второе место в британских хит-парадах по результатам World Cup Carnival.
Hitman: Codename 47 (2000) и Hitman 3 (2021)
Mortal kombat (1992) и Mortal kombat 11 (2019)
Spider-Man (1982) и Spider-Man: Miles Morales (2020)
Человек-паук серьёзно трансформировался с момента выхода первой части. Наверняка, никто не мог предположить, что из этого проекта что-то получится. Игроки встретили его достаточно прохладно, так как он напоминал вариацию уже имеющейся видеоигры Crazy Climber.
Devil May Cry (2001) и Devil May Cry 5 (2020)
God of War (2005) и God of War: Ragnarök (2020)
Final Fantasy (1987) и Final Fantasy XVI (2023)
Final Fantasy стала одной из наиболее влиятельных японских ролевых игр. Она сыграла одну из важнейших ролей в формировании и популяризации жанра.
Assassin’s Creed (2007) и Assassin’s Creed Mirage (2023)
Grand Theft Auto (1997) и Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (2021)
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АНТИФИШКИ
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