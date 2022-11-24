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Глобальное преображение: как изменились 13 персонажей игр с первой до последней версии

Глобальное преображение: как изменились 13 персонажей игр с первой до последней версии

Автор:
24 ноября 2022 09:47
Сообщество : Игромир
Метки: было стало   геймеры   игра   изменение   персонаж   фото   
919
14

Принц Персии, Лара Крофт, Ведьмак и многие другие полюбившиеся геймерам персонажи, к счастью, не канули в Лету. Разработчики продолжают выпускать игры о приключениях этих героев. Сравниваем, как поменялись персонажи любимых игр с течением десятилетий.

Компьютерные игры стали одним из главных развлечений этого тысячелетия. Ведь они занимают важное место в жизни многих людей. Первые игры для персональных компьютеров или приставок стали невероятно популярны ещё в 90-е. Ещё бы, ведь ранее поиграть можно было только в автоматы, к которым порой выстраивалась целая очередь из желающих пройти пару уровней.


Prince of Persia (1989) и ремейк Prince of Persia: The Sands of Time (2022)


Ведьмак (2007) и Ведьмак 3: Дикая охота (2015)


Tomb Raider (1996) и Shadow of the Tomb Raider (2019)


Sonic the Hedgehog (1991) и Sonic Frontiers (2022)


Batman (1986) и Suicide Squad: Kill the Justice League (2023)

Первая игра о Бэтмене была отлично принята игроками и прессой. Приключенческий боевик получил почти отличные оценки, а со временем занял второе место в британских хит-парадах по результатам World Cup Carnival.


Hitman: Codename 47 (2000) и Hitman 3 (2021)


Mortal kombat (1992) и Mortal kombat 11 (2019)


Spider-Man (1982) и Spider-Man: Miles Morales (2020)

Человек-паук серьёзно трансформировался с момента выхода первой части. Наверняка, никто не мог предположить, что из этого проекта что-то получится. Игроки встретили его достаточно прохладно, так как он напоминал вариацию уже имеющейся видеоигры Crazy Climber.


Devil May Cry (2001) и Devil May Cry 5 (2020)


God of War (2005) и God of War: Ragnarök (2020)


Final Fantasy (1987) и Final Fantasy XVI (2023)

Final Fantasy стала одной из наиболее влиятельных японских ролевых игр. Она сыграла одну из важнейших ролей в формировании и популяризации жанра.


Assassin’s Creed (2007) и Assassin’s Creed Mirage (2023)

Grand Theft Auto (1997) и Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (2021)

Источник:

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Метки: было стало   геймеры   игра   изменение   персонаж   фото   
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5  комментариев
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13k
sonic24a 49 минут назад
Дети мои! Запишите в свои тетрадочки: когда вышел принц Персии геймеры многие поседели от счастья, когда вышла Лара с лицом - половина геймеров сошли с ума и стали её искать в реальном мире, когда увидели смертельный комбат - половина от оставшихся ушли в Шаолинь и не вернулись. Ставим точку. Закрываем тетрадочки. Перемена.
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469
Андрей Сторожук 23 минуты назад
На мой взгляд, скриншоты подобраны не совсем верно. Если слева персонаж в игровом окружении, то справа почему-то все из заставки
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1k
Andrey Полчаса назад
еще тетрис сравните
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44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Тема почему новая Лара, хуже старой не раскрыта.
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2k
Ал 36 минут назад
Я, может, чего не понимаю, но в большинстве случаев в примерах справа - постеры, а не скриншоты из игр!
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