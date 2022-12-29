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Учитель из Австралии делает игрушки по рисункам учеников

Учитель из Австралии делает игрушки по рисункам учеников

Автор:
29 декабря 2022 15:02
Сообщество : Истории
Метки: Австралия   дети   истории   история   креатив   рисунки   творчество   учитель   фото   школа   
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Детская фантазия безгранична и разнообразна. А некоторые взрослые только рады её поддержать - как эта учительница из Австралии. Не так давно один отец поделился в соцсетях фотографией плюшевой игрушки, рассказав, что её смастерила школьный учитель его сына. Затем в сети появилось больше работ талантливой учительницы. Оцените её творения по рисункам учеников!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   дети   истории   история   креатив   рисунки   творчество   учитель   фото   школа   
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Ivan 7 минут назад
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