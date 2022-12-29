Учитель из Австралии делает игрушки по рисункам учеников

Детская фантазия безгранична и разнообразна. А некоторые взрослые только рады её поддержать - как эта учительница из Австралии. Не так давно один отец поделился в соцсетях фотографией плюшевой игрушки, рассказав, что её смастерила школьный учитель его сына. Затем в сети появилось больше работ талантливой учительницы. Оцените её творения по рисункам учеников!

0 Житель австралийского Мельбурна недавно поделился фотографией плюшевой игрушки в соцсетях. Он рассказал, что эту игрушку смастерила школьная учительница его сына по его рисунку. Оказалось, талантливая учительница занимается созданием игрушек уже несколько лет. Она мастерит персонажей, которых рисуют дети - и получаются милейшие игрушки. Хотя женщина пожелала скрыть своё имя, её работы и подход к детям достойны восхищения!

0 Источник: "Эти игрушки сделала учительница начальных классов, которая преподаёт у моего сына в школе на севере Мельбурна. Она делает такие игрушки по рисункам уже несколько лет, и мастерила их даже во время пандемии, отправляя в дома учеников. Дети обожают её игрушки, как и взрослые," - пишет мужчина.

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Оцените работы учительницы: 0 Источник:

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