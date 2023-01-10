Художник делает огромные рисунки на берегу океана

Свои творения художник создаёт на берегу океана в французской коммуне Руайан. Он изображает разные узоры или персонажей, но его песочные рисунки всегда поражают масштабами, сложностью исполнения и детальностью. Размеры пляжных рисунков варьируются от 30 до 100 метров в ширину, и художник делает их между приливами и отливами - на это у него есть четыре часа.