Художник делает огромные рисунки на берегу океана

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Для настоящего художника в качестве холста может выступить сама природа... Французский художник под ником JBen, например, рисует невероятные узоры на берегу океана. С первого взгляда кажется, что это какой-то фотошоп, потому что рисунки выглядят слишком ровно и идеально. Но это всё - реальные работы. Иногда художник изображает какие-то символы, а иногда - предметы и персонажей. Оцените его работы, которые поражают своими масштабами!
Свои творения художник создаёт на берегу океана в французской коммуне Руайан. Он изображает разные узоры или персонажей, но его песочные рисунки всегда поражают масштабами, сложностью исполнения и детальностью. Размеры пляжных рисунков варьируются от 30 до 100 метров в ширину, и художник делает их между приливами и отливами - на это у него есть четыре часа.
По словам художника, у него никогда нет чёткого плана рисунка, и в большинстве случаев он импровизирует. По завершении он фотографирует свои творения, а через некоторое время это песочное искусство безмолвно поглощают волны океана. Оцените его работы:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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