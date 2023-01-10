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Художник делает огромные рисунки на берегу океана

Художник делает огромные рисунки на берегу океана

Автор:
10 января 2023 21:20
Сообщество : Искусство
Метки: Фотографии   красиво   креатив   песок   пляжи   рисунки   рисунок   творчество   фото   художники   
773
20
Для настоящего художника в качестве холста может выступить сама природа... Французский художник под ником JBen, например, рисует невероятные узоры на берегу океана. С первого взгляда кажется, что это какой-то фотошоп, потому что рисунки выглядят слишком ровно и идеально. Но это всё - реальные работы. Иногда художник изображает какие-то символы, а иногда - предметы и персонажей. Оцените его работы, которые поражают своими масштабами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   красиво   креатив   песок   пляжи   рисунки   рисунок   творчество   фото   художники   
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3  комментария
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9k
Shtoppi 49 минут назад
Какой же он молодец! С пришельцами пытается общаться.
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1k
Шерхан 10 минут назад
Он отсюда сбежал?
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63k
Татьяна Юсова 42 минуты назад
Красиво, но непонятно, чем рисует?
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