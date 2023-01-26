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Экспериментаторы напоили грызунов, чтобы изучить влияние алкоголя на неверность

Экспериментаторы напоили грызунов, чтобы изучить влияние алкоголя на неверность

Автор:
26 января 2023 17:34
Сообщество : Наука
Метки: peta   кто прав   лабораторные животные   лабораторные исследования   наука   опыты и эксперименты   полевка   результат эксперимента   эксперимент   эксперименты   
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Учёные давно изучают личную жизнь желтобрюхих полёвок (Microtus ochrogaster). Поскольку эти грызуны строго моногамны, их считают идеальной моделью для изучения моногамных отношений. Пять лет назад исследователи Университета штата Орегон проверили, как влияет на отношения в паре полёвок алкоголь и разница в его употреблении. И все пять лет организация PETA, которая борется за права животных, пытается доказать бесполезность и жестокость этого эксперимента.

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Метки: peta   кто прав   лабораторные животные   лабораторные исследования   наука   опыты и эксперименты   полевка   результат эксперимента   эксперимент   эксперименты   
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просто Дмитрий 43 минуты назад
Эпохальное исследование
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Bill 15 минут назад
Пить и трахаться - такие опыты надо проводить только на людях, у мышей другая физиология.
Кстати, предлагаю свою кандидатуру.
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29k
Григорий Полчаса назад
"Алка Чандна. Три миллиона долларов, использованные для финансирования тестов, могли быть направлены непосредственно на людей, страдающих алкоголизмом"
Загляни в свой карман и выдели. Это не только деньги налогоплательщиков, а специальный грант. И уж если защищать свои права и деньги, то спрашивать надо про десятки миллиардов украинцам, что купили на них недвиги в Лондонах.
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