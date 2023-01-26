Экспериментаторы напоили грызунов, чтобы изучить влияние алкоголя на неверность

"Подобно подростку с плохой успеваемостью, Орегонский университет здоровья и науки (OHSU) не хотел, чтобы мир увидел видеодоказательства того, что экспериментатор Андрей Рябинин напоил самцов полёвок спиртным в тестах, разработанных, чтобы проверить, будут ли они "неверны" своим партнёршам. Поэтому он сделал всё возможное, чтобы скрыть их. OHSU солгал, заявив, что у него нет фотографий или видео экспериментов. Сначала говорилось, что видео принадлежат другому учреждению, а затем предполагалось, что все видео, которые могли существовать, были уничтожены. Было так много лжи, что PETA пришлось подать иск… затем расширить этот иск… и еще раз расширить его, чтобы забросить сеть достаточно широко и собрать все улики воедино. Все, что требовалось PETA, — это визуальное доказательство — доказательство, которое, как мы знали, было у OHSU с самого начала, — что экспериментаторы убили 150 степных полёвок в эксперименте ненаучном и явно нелепом. После нескольких лет юридических споров у PETA есть это доказательство, а теперь и у вас. У нас также есть доказательства того, что Университет OHSU неоднократно лгал. И всё это ради того, чтобы общественность не знала, что произошло с 3 миллионами долларов налогоплательщиков за закрытыми дверями лаборатории".

2023-01-26T17:34:15+03:00