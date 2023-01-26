Экспериментаторы напоили грызунов, чтобы изучить влияние алкоголя на неверность

1329
7
2
Учёные давно изучают личную жизнь желтобрюхих полёвок (Microtus ochrogaster). Поскольку эти грызуны строго моногамны, их считают идеальной моделью для изучения моногамных отношений. Пять лет назад исследователи Университета штата Орегон проверили, как влияет на отношения в паре полёвок алкоголь и разница в его употреблении. И все пять лет организация PETA, которая борется за права животных, пытается доказать бесполезность и жестокость этого эксперимента.
Сначала небольшая предыстория.
Эксперименты с полёвками и алкоголем были начаты в 2015 году; проводила их группа сотрудников научной лаборатории при Университете здоровья и науки штата Орегон (OHSU) под руководством Андрея Рябинина.
Эксперименты с полёвками и алкоголем были начаты в 2015 году; проводила их группа сотрудников научной лаборатории при Университете здоровья и науки штата Орегон (OHSU) под руководством Андрея Рябинина.
Сначала животным (всего было 150 грызунов) поместили в пластиковые контейнеры и искусственно создали разницу в потреблении алкоголя: у одних были поилки со спиртным и чистой водой, у других — только со спиртным. Некоторые особи выпивали количество алкоголя, эквивалентное 15 бутылкам вина в день для человека. Спустя неделю паре полёвок давали возможность общаться с другими мышами.
В одном из тестов — "тесте предпочтения партнера" — экспериментаторы поместили самца полёвки в клетку, к одному концу которой была привязана его партнёрша, а к другому — другая самка. Экспериментаторы измеряли, сколько времени самец проводил с каждой самкой.
В "тесте на незваного гостя" экспериментаторы бросали самца полёвки в клетку, в которой уже находился другой самец, и наблюдали, как животные дерутся, подсчитывая, сколько раз "резидент" бросится, укусит или погонится за "нарушителем".
В результате опытов учёные доказали, что а) желтобрюхие полёвки могут предпочесть алкоголь своему партнёру; б) сильно пьющие самцы могут сменить партнершу, если их собственная партнёрша пьёт меньше; в) пьющие самки не меняют партнёра; г) если самец и его самка употребляют одинаковое количество алкоголя в сутки, то их пара не распадается.
Исследователи сделали вывод, что в ситуации регулярной интоксикации на поведение в отношении партнёров влияют не только социальные, но и биологические механизмы, которые еще предстоит изучить. Авторы исследования особо подчеркнули, что полёвки выступают лишь моделью и, несмотря на то, что в их поведении можно найти черты сходства с поведением людей, переносить полностью результаты эксперимента на человека нельзя.
Доклад о результатах исследования был представлен на ежегодном собрании Нейробиологического общества в Вашингтоне, краткое описание опубликовано в нескольких научных журналах.
В результате опытов учёные доказали, что а) желтобрюхие полёвки могут предпочесть алкоголь своему партнёру; б) сильно пьющие самцы могут сменить партнершу, если их собственная партнёрша пьёт меньше; в) пьющие самки не меняют партнёра; г) если самец и его самка употребляют одинаковое количество алкоголя в сутки, то их пара не распадается.
Исследователи сделали вывод, что в ситуации регулярной интоксикации на поведение в отношении партнёров влияют не только социальные, но и биологические механизмы, которые еще предстоит изучить. Авторы исследования особо подчеркнули, что полёвки выступают лишь моделью и, несмотря на то, что в их поведении можно найти черты сходства с поведением людей, переносить полностью результаты эксперимента на человека нельзя.
Доклад о результатах исследования был представлен на ежегодном собрании Нейробиологического общества в Вашингтоне, краткое описание опубликовано в нескольких научных журналах.
А дальше — самое интересное. Следите за руками
Университет OHSU получил на эти эксперименты финансирование от государства в размере 3 миллиона долларов.
Практически сразу после опубликования результатов исследования в учёных мёртвой хваткой вцепилась организация PETA ("Люди за этичное обращение с животными"), которая борется за права животных.
В 2018 году PETA направила в OHSU несколько запросов с просьбой предоставить записи, связанные с этими экспериментами, включая фотографии и видео. Университет сначала ответил, что у них нет фотографий и видео. Позже было озвучено, что все видео являются собственностью другой лаборатории, поэтому PETA должна отправить запрос в другую инстанцию.
На вопрос PETA о том, почему эти "странные, бессмысленные и смертоносные эксперименты" получили институциональное одобрение, OHSU официально заявил, что эксперименты на животных помогают разработать новые способы выявления, предотвращения, лечения или искоренения болезней и улучшения здоровья людей и животных. "Взгляды OHSU на эту тему отражают взгляды других академических медицинских центров, университетов, врачей и ученых во всем мире", — говорилось в заявлении.
Практически сразу после опубликования результатов исследования в учёных мёртвой хваткой вцепилась организация PETA ("Люди за этичное обращение с животными"), которая борется за права животных.
В 2018 году PETA направила в OHSU несколько запросов с просьбой предоставить записи, связанные с этими экспериментами, включая фотографии и видео. Университет сначала ответил, что у них нет фотографий и видео. Позже было озвучено, что все видео являются собственностью другой лаборатории, поэтому PETA должна отправить запрос в другую инстанцию.
На вопрос PETA о том, почему эти "странные, бессмысленные и смертоносные эксперименты" получили институциональное одобрение, OHSU официально заявил, что эксперименты на животных помогают разработать новые способы выявления, предотвращения, лечения или искоренения болезней и улучшения здоровья людей и животных. "Взгляды OHSU на эту тему отражают взгляды других академических медицинских центров, университетов, врачей и ученых во всем мире", — говорилось в заявлении.
Представители PETA не согласны с этим заявлением и говорят, что биология животного не похожа на человеческую.
"Эксперимент никому не помог и не продвинул научные знания, — утверждает вице-президент PETA Алка Чандна. — Три миллиона долларов, использованные для финансирования тестов, могли быть направлены непосредственно на людей, страдающих алкоголизмом".
"Эксперимент никому не помог и не продвинул научные знания, — утверждает вице-президент PETA Алка Чандна. — Три миллиона долларов, использованные для финансирования тестов, могли быть направлены непосредственно на людей, страдающих алкоголизмом".
Эти эксперименты, по словам защитника животных, можно назвать жестокими и бесчеловечными. Полёвки — социально моногамные млекопитающие, которые заботятся о своих детёнышах и защищают своих парнёров. Их часто называют особенно эмпатичными животными.
Запирать их в клетки, привязывать самок, ограничивая движение — значит вызывать реакцию невообразимого страха. Натравливать самцов друг на друга в состоянии интоксикации, подсчитывать, сколько раз один набросился на другого в попытке защитить территорию... Для чего? Каких результатов можно добиться? Не говоря уже о том, что по завершении экспериментов все лабораторные полёвки были усыплены.
Лучше бы собрали людей, страдающих алкоголизмом, провели масштабное анкетирование в рамках научно-исследовательского проекта, толку было бы больше, считает Алка Чандна.
Запирать их в клетки, привязывать самок, ограничивая движение — значит вызывать реакцию невообразимого страха. Натравливать самцов друг на друга в состоянии интоксикации, подсчитывать, сколько раз один набросился на другого в попытке защитить территорию... Для чего? Каких результатов можно добиться? Не говоря уже о том, что по завершении экспериментов все лабораторные полёвки были усыплены.
Лучше бы собрали людей, страдающих алкоголизмом, провели масштабное анкетирование в рамках научно-исследовательского проекта, толку было бы больше, считает Алка Чандна.
Итак, после официального запроса предоставить видео организация PETA получила отказ.
Однако Орегон является одним из многих штатов США, в которых действуют законы о государственных архивах: лаборатории, финансируемые штатом, должны предоставлять общественности документы и носители по запросу, за некоторыми исключениями.
Поэтому после того, как переписка с Университетом зашла в тупик, PETA в 2020 году подала соответствующий иск. В июле 2022 года окружной суд округа Малтнома постановил, что Университет OHSU нарушил закон штата Орегон и необоснованно утаил (или неоправданно задержал) предоставление запрошенных записей.
OHSU обязали предоставить PETA весь отснятый материал.
"OHSU — это государственное учреждение, которое получает много государственных долларов и не соблюдает закон о публичной документации», — сказал Чандна. — Нам повезло, что у нас есть адвокаты, которые работают на безвозмездной основе. Обычные граждане, увы, не имеют такой привилегии".
Однако Орегон является одним из многих штатов США, в которых действуют законы о государственных архивах: лаборатории, финансируемые штатом, должны предоставлять общественности документы и носители по запросу, за некоторыми исключениями.
Поэтому после того, как переписка с Университетом зашла в тупик, PETA в 2020 году подала соответствующий иск. В июле 2022 года окружной суд округа Малтнома постановил, что Университет OHSU нарушил закон штата Орегон и необоснованно утаил (или неоправданно задержал) предоставление запрошенных записей.
OHSU обязали предоставить PETA весь отснятый материал.
"OHSU — это государственное учреждение, которое получает много государственных долларов и не соблюдает закон о публичной документации», — сказал Чандна. — Нам повезло, что у нас есть адвокаты, которые работают на безвозмездной основе. Обычные граждане, увы, не имеют такой привилегии".
На сайте организации PETA опубликован видеоролик и эмоциональное заявление по поводу произошедшего
"Подобно подростку с плохой успеваемостью, Орегонский университет здоровья и науки (OHSU) не хотел, чтобы мир увидел видеодоказательства того, что экспериментатор Андрей Рябинин напоил самцов полёвок спиртным в тестах, разработанных, чтобы проверить, будут ли они "неверны" своим партнёршам. Поэтому он сделал всё возможное, чтобы скрыть их.
OHSU солгал, заявив, что у него нет фотографий или видео экспериментов. Сначала говорилось, что видео принадлежат другому учреждению, а затем предполагалось, что все видео, которые могли существовать, были уничтожены. Было так много лжи, что PETA пришлось подать иск… затем расширить этот иск… и еще раз расширить его, чтобы забросить сеть достаточно широко и собрать все улики воедино.
Все, что требовалось PETA, — это визуальное доказательство — доказательство, которое, как мы знали, было у OHSU с самого начала, — что экспериментаторы убили 150 степных полёвок в эксперименте ненаучном и явно нелепом.
После нескольких лет юридических споров у PETA есть это доказательство, а теперь и у вас.
У нас также есть доказательства того, что Университет OHSU неоднократно лгал. И всё это ради того, чтобы общественность не знала, что произошло с 3 миллионами долларов налогоплательщиков за закрытыми дверями лаборатории".
OHSU солгал, заявив, что у него нет фотографий или видео экспериментов. Сначала говорилось, что видео принадлежат другому учреждению, а затем предполагалось, что все видео, которые могли существовать, были уничтожены. Было так много лжи, что PETA пришлось подать иск… затем расширить этот иск… и еще раз расширить его, чтобы забросить сеть достаточно широко и собрать все улики воедино.
Все, что требовалось PETA, — это визуальное доказательство — доказательство, которое, как мы знали, было у OHSU с самого начала, — что экспериментаторы убили 150 степных полёвок в эксперименте ненаучном и явно нелепом.
После нескольких лет юридических споров у PETA есть это доказательство, а теперь и у вас.
У нас также есть доказательства того, что Университет OHSU неоднократно лгал. И всё это ради того, чтобы общественность не знала, что произошло с 3 миллионами долларов налогоплательщиков за закрытыми дверями лаборатории".
Источник:
Ссылки по теме:
- Почему в детстве время тянется, а в старости несётся?
- Сила феромонов: почему самки мышей сходят с ума от запаха самцов?
- Жестокий эксперимент со сном в СССР
- Никола Тесла делал себе рентген еще в 1896 году
- Пауки могут плести паутину в космосе, ориентируясь на свет
Метки: peta кто прав лабораторные животные лабораторные исследования наука опыты и эксперименты полевка результат эксперимента эксперимент эксперименты
Новости партнёров
реклама
Кстати, предлагаю свою кандидатуру.
Загляни в свой карман и выдели. Это не только деньги налогоплательщиков, а специальный грант. И уж если защищать свои права и деньги, то спрашивать надо про десятки миллиардов украинцам, что купили на них недвиги в Лондонах.