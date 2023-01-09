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Зачем Гитлер в 1941 году позволил девушкам выходить замуж за мёртвых солдат

Зачем Гитлер в 1941 году позволил девушкам выходить замуж за мёртвых солдат

Автор:
09 января 2023 18:53
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   дети   женщины   история   нацисты   немцы   третий рейх   факты   
2979
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Кайзер Вильгельм в своё время сформировал "правило трёх К" для немецких женщин: "Kinder, Küche, Kirche" (Дети, кухня, церковь). В 1934 году Гитлер, выступая перед женской национал-социалистической организацией, немного изменил формулу, сказав: "Мир немецкой женщины - это её муж, её семья, её дети и её дом".
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Метки: Прошлое   дети   женщины   история   нацисты   немцы   третий рейх   факты   
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11  комментариев
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40k
Сергей 2 часа назад
Что сказать, очень исполнительная нация. Что прикажут то и делают.
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alex 3 минуты назад
новая арийская раса скоро будет выращивать зеленчат.
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Vacony 8 минут назад
статья интересная, но вот бы узнать сколько и где тут правды
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482
piralexandr Час назад
Великая немецкая культура с помощью нацизма дошла до дешевой порнухи.
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6k
Андрей Крылов Час назад
Мутная тема. Не уверен что такое вообще было. Это как-то не в правилах того времеи там. Оченоь походе на гнилолй вброс ми домыслы. Всякого зверства тогда в Германи хватало. Но тут что-то совсем уж "перебор". Хркеьо какая-то. Ну. могли записать на погибшего солдата ребёнка от несвесть гоого... А где такое не случалось? Не более....
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Vlamir 2 часа назад
"Экспериментальных малышей отдали местным крестьянам, сказав, что они из разбомбленного детского приюта."

А потом эти малыши выросли и нарожали новых детей:

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turyst 2 часа назад
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turyst 2 часа назад
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Tuskub 2 часа назад
.....судя по всему - нет!
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Tuskub 2 часа назад
ТК! Вы можете объяснить последнее фото и надпись? ((
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