Зачем Гитлер в 1941 году позволил девушкам выходить замуж за мёртвых солдат

Но даже если это была чистокровная арийская девушка, полностью здоровая физически и психически, то стать мамой и женой ей тоже было непросто.

В 1937 году рядом с Берлином была открыта первая из девяти школа невест - учреждение, которое готовило идеальных жён для идеальных арийцев. Позже такие школы были открыты и в других городах. Это был выводок образцовых немецких девушек: здоровые, высокие, светловолосые, голубоглазые. Два месяца девушек учили основам сельского хозяйства, домоводству, немецким сказкам и песням. Также были танцы и физкультура. Разумеется, ни о каких научных дисциплинах речь не шла - Гитлеру были неудобны девушки, умеющие думать и с критическим мышлением.

Воспитанницы клялись Адольфу Гитлеру в верности и в том, чтобы вырастить детей в идеалах нацизма. Сертификат этой школы давал возможность девушке очень удачно выйти замуж и стать представительницей нацистской элиты. В принципе, это был единственный способ хоть как-то достойно устроиться с жизни, так как женщинам рейха не были доступны ни высшее образование, ни высокооплачиваемая работа.