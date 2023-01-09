Зачем Гитлер в 1941 году позволил девушкам выходить замуж за мёртвых солдат

2979
7
Кайзер Вильгельм в своё время сформировал "правило трёх К" для немецких женщин: "Kinder, Küche, Kirche" (Дети, кухня, церковь). В 1934 году Гитлер, выступая перед женской национал-социалистической организацией, немного изменил формулу, сказав: "Мир немецкой женщины - это её муж, её семья, её дети и её дом".
Идеология рейха с их радикализмом привела к тому, что законы и постановления нацистов, касающиеся женщин и семейной сферы, сделали из девушек Германии просто инкубаторов.
Гитлер был чрезвычайно озабочен повышением рождаемости ("Каждый ребёнок - личный подарок фюреру"), но при этом право иметь законных детей было не у всех.
Конечно же, никаких браков, посягающих на "чистоту крови" - никаких евреев, цыган, или ещё кого-то. Дети, рождённые от таких союзов, автоматически становились изгоями. Также нельзя было иметь детей слабоумным, алкоголикам, наркоманам, людям, страдающим эпилепсией, психическими расстройствами и даже диабетом. Этих людей принудительно стерилизовали...
Гитлер был чрезвычайно озабочен повышением рождаемости ("Каждый ребёнок - личный подарок фюреру"), но при этом право иметь законных детей было не у всех.
Конечно же, никаких браков, посягающих на "чистоту крови" - никаких евреев, цыган, или ещё кого-то. Дети, рождённые от таких союзов, автоматически становились изгоями. Также нельзя было иметь детей слабоумным, алкоголикам, наркоманам, людям, страдающим эпилепсией, психическими расстройствами и даже диабетом. Этих людей принудительно стерилизовали...
Но даже если это была чистокровная арийская девушка, полностью здоровая физически и психически, то стать мамой и женой ей тоже было непросто.
В 1937 году рядом с Берлином была открыта первая из девяти школа невест - учреждение, которое готовило идеальных жён для идеальных арийцев. Позже такие школы были открыты и в других городах. Это был выводок образцовых немецких девушек: здоровые, высокие, светловолосые, голубоглазые. Два месяца девушек учили основам сельского хозяйства, домоводству, немецким сказкам и песням. Также были танцы и физкультура. Разумеется, ни о каких научных дисциплинах речь не шла - Гитлеру были неудобны девушки, умеющие думать и с критическим мышлением.
Воспитанницы клялись Адольфу Гитлеру в верности и в том, чтобы вырастить детей в идеалах нацизма. Сертификат этой школы давал возможность девушке очень удачно выйти замуж и стать представительницей нацистской элиты. В принципе, это был единственный способ хоть как-то достойно устроиться с жизни, так как женщинам рейха не были доступны ни высшее образование, ни высокооплачиваемая работа.
В 1937 году рядом с Берлином была открыта первая из девяти школа невест - учреждение, которое готовило идеальных жён для идеальных арийцев. Позже такие школы были открыты и в других городах. Это был выводок образцовых немецких девушек: здоровые, высокие, светловолосые, голубоглазые. Два месяца девушек учили основам сельского хозяйства, домоводству, немецким сказкам и песням. Также были танцы и физкультура. Разумеется, ни о каких научных дисциплинах речь не шла - Гитлеру были неудобны девушки, умеющие думать и с критическим мышлением.
Воспитанницы клялись Адольфу Гитлеру в верности и в том, чтобы вырастить детей в идеалах нацизма. Сертификат этой школы давал возможность девушке очень удачно выйти замуж и стать представительницей нацистской элиты. В принципе, это был единственный способ хоть как-то достойно устроиться с жизни, так как женщинам рейха не были доступны ни высшее образование, ни высокооплачиваемая работа.
×
×
Стать такой "сертифицированной невестой" могли не все. Образование в школах было платным и не каждые немецкие девушки оставались без перспектив удачного замужества. Вот таким барышням оставался тяжкий труд в сельском хозяйстве, или же работа няни или прислуги. И если до 25 лет девушка не вышла замуж, то обязана была приносить пользу стране, выполняя трудовую повинность - не меньше 20 часов в неделю тяжёлого физического труда.
Ранние браки и деторождение нацистское руководство стимулировало самыми невероятными методами. С начала Второй Мировой войны стали разрешены браки с мёртвыми солдатами Рейха.
Идея была простая: аборты в стране были запрещены и если женщина случайно беременела от солдата, не вернувшегося с войны, то её нужно было избавить от позора и организовать брак с уже умершим. Матери нужно было просто предоставить доказательства того, что у неё были отношения с погибшим: свидетельства соседей, фотокарточки, письма. Брак оформлялся и женщина получала все льготы жены военнослужащего, в том числе выплаты на ребёнка.
Идея была простая: аборты в стране были запрещены и если женщина случайно беременела от солдата, не вернувшегося с войны, то её нужно было избавить от позора и организовать брак с уже умершим. Матери нужно было просто предоставить доказательства того, что у неё были отношения с погибшим: свидетельства соседей, фотокарточки, письма. Брак оформлялся и женщина получала все льготы жены военнослужащего, в том числе выплаты на ребёнка.
Были проекты и креативнее. Когда выяснилось, что на фронтах погибает столько "истинных арийцев", что "истинным арийкам" скоро не хватит женихов, то Гиммлер стал разрабатывать "План введения многожёнства". Руководители Рейха были буквально повёрнуты на языческой старине и схема была вроде бы логичная: древние германцы были многожёнцами. Право на вторую жену предполагали давать особо отличившимся военным героям. К счастью, этот "прекрасный" проект не был реализован, по известным причинам.
В 1941 году в Германии приступили к реализации ещё одного интересного проекта - "Тор". Он был направлен на выведение породы "наследников" фюрера. Тор был древнегерманским божеством плодородия, грозы и войны. Ну прямо-таки арийский дух.
Об этом проекте рассказал бывший оберштурмфюрер СС Эрих Рунге.
Среди специалистов на проекте был Алессандро Джовенезе - офицер медицинской службы войск СС, который также позже рассказывал о "Торе". Все врачи и медицинский персонал проходили тщательный отбор и собеседование с правой рукой Гитлера – Рудольфом Гессом.
По плану в Альпах была оборудована лаборатория по осеменению женщин "биологическим материалом" Гитлера. Было привлечено больше 100 чистокровных "ариек" - норвежек и немок, так как фюрер очень любил викингов. Чтобы изъять материал Гитлеру провели хирургическую операцию, так как классическим способом добыча материала казалась полнейшим моветоном.
Об этом проекте рассказал бывший оберштурмфюрер СС Эрих Рунге.
Среди специалистов на проекте был Алессандро Джовенезе - офицер медицинской службы войск СС, который также позже рассказывал о "Торе". Все врачи и медицинский персонал проходили тщательный отбор и собеседование с правой рукой Гитлера – Рудольфом Гессом.
По плану в Альпах была оборудована лаборатория по осеменению женщин "биологическим материалом" Гитлера. Было привлечено больше 100 чистокровных "ариек" - норвежек и немок, так как фюрер очень любил викингов. Чтобы изъять материал Гитлеру провели хирургическую операцию, так как классическим способом добыча материала казалась полнейшим моветоном.
Неизвестно, сколько именно было оплодотворено женщин и сколько из них смогли зачать в результате этого отвратительного ЭКО, посколько документы были уничтожены, а лабораторию взорвали в мае 1945 года. Женщины, кстати, не знали, кто фактический отец их детей, потому что им сказали, что они участвуют в эксперименте по вынашиванию людей арийской расы.
Рунге рассказал, что экспериментальных малышей отдали местным крестьянам, сказав, что они из разбомбленного детского приюта.
Рунге рассказал, что экспериментальных малышей отдали местным крестьянам, сказав, что они из разбомбленного детского приюта.
Источник:
Еще крутые истории!
- Как представляли нашу жизнь в Европе 123 года назад
- Без стеснения о друзьях и подругах
- Удивительная жизнь охотника Хью Гласса
- Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории
Новости партнёров
реклама
А потом эти малыши выросли и нарожали новых детей: