Пять женщин, рядом с которыми Калигула покажется ангелом

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В истории были представительницы прекрасного пола, которые несли только сметь и горе. Их боялись даже отважные рыцари и злые пираты.
Красивые жестокие, они совсем не производили впечатления нежных ангелов, которых надо одаривать букетами и звёздами с неба.
Екатерина Медичи
Злодейства этой правительницы приводили в ужас её подданных и придворных. Итальянская дворянка, ставшая женой короля Генриха II, а после его кончины безжалостной правительницей Франции. Она отлично разбиралась в ядах и была отличной отравительницей. Жан Боден писал о ней так: "Если государь слаб и зол - он создаёт тиранию, если жесток - организует бойню, если жаден - сдерет с подданных шкуру, если неукротим - высосет кровь и мозг. Но самая страшная опасность - интеллектуальная непригодность государя".
Именно Медичи была одной из организаторов "Варфоломеевской ночи".
24 августа 1572 года унесло в одном лишь Париже жизни почти 3 тысяч гугенотов. А по всей Франции убили примерно 30 тысяч человек. Больше 200 тысяч гугентов бежали из страны, опасаясь за свою жизнь. Этот поступок осудили все европейские монархи. Даже Иван Грозный не остался в стороне.
Именно Медичи была одной из организаторов "Варфоломеевской ночи".
24 августа 1572 года унесло в одном лишь Париже жизни почти 3 тысяч гугенотов. А по всей Франции убили примерно 30 тысяч человек. Больше 200 тысяч гугентов бежали из страны, опасаясь за свою жизнь. Этот поступок осудили все европейские монархи. Даже Иван Грозный не остался в стороне.
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Мария Тюдор
Старшая дочь английского короля Генриха Восьмого всем запомнилась по кличке "Кровавая Мэри". Её считают самой жестокой правительницей в истории Англии. Тюдор правила только пять лет, но за этот период успела казнить около 300 дворян, в числе которых была даже её 16-летняя сестра.
Также Мария Тюдор запомнилась массовыми казнями протестантов - одних только приговорённых к сожжению было больше 300 человек. Тюдор безжалостно велела казнить даже тех, кто был согласен перейти в католичество.
Также Мария Тюдор запомнилась массовыми казнями протестантов - одних только приговорённых к сожжению было больше 300 человек. Тюдор безжалостно велела казнить даже тех, кто был согласен перейти в католичество.
Елизавета Батори
Эта венгерская графиня за четверть века погубила минимум 650 человек. БОльшинство её жертв были юными красавицами, чью кровь она использовала, чтобы продлить свою молодость. Было такое мнение, что кровь девственниц помогает обмануть старость. Но только лишь купанием графиня не ограничивалась - была информация, что ещё и пила кровь девственниц.
Но графиня, ощущая свою безграничную власть, перешла границы: сперва её жертвами были только простолюдинки, а затем Батори начал убивать и дворянок. При королевском дворе заговорили про её преступлениях и информация дошла до духовенства.
Елизавета Батори была арестована и после тщательного расследования суд приговорил замуровать маньячку заживо. Через 4 года она скончалась.
Но графиня, ощущая свою безграничную власть, перешла границы: сперва её жертвами были только простолюдинки, а затем Батори начал убивать и дворянок. При королевском дворе заговорили про её преступлениях и информация дошла до духовенства.
Елизавета Батори была арестована и после тщательного расследования суд приговорил замуровать маньячку заживо. Через 4 года она скончалась.
Ранавалуна I
Малагасийская королева после смерти мужа начала своё лютое правление. Она первым делом расправилась со всеми остальными претендентами на трон, а потом принялась и за своих подданных. 33 года правила Ранавалуне и она погубила за этот период поти 2,5 млн человек. Она могла отправить на казнь тех своих придворных, которые без разрешения к ней являлись во сне.
Иноземцам, которые жили на территории её владений, от королевы тоже доставалось. Именно по повелению Ранавалуны с Мадагаскара изгнали всех европейских миссионеров, а тех, кто принял христианство, ждали или плаха, или темница.
Иноземцам, которые жили на территории её владений, от королевы тоже доставалось. Именно по повелению Ранавалуны с Мадагаскара изгнали всех европейских миссионеров, а тех, кто принял христианство, ждали или плаха, или темница.
Дарья Салтыкова
О ней невозможно было бы не упомянуть в этом списке.
Русская дворянка Дарья "Салтычиха" Салтыкова, которая происходила из старинного и влиятельного московского рода Ивановых. Дарья вышла замуж за князя Глеба Салтыкова, который через несколько лет скончался. После этого Дарья начала издеваться над своими крепостными и убивать их. Долгие годы "Салтычиха" безумствовала в своём огромном загородном поместье, а все попытки крестьян подать жалобы местной полиции заканчивались ничем.
Но Салтыкова настолько распоясалась, что о её злодеяниях всё-таки стало известно Екатерине II. Она велела немедленно арестовать дворянку и провести тщательное расследование. Сведения о массовых убийствах крепостных подтвердились - 139 человек загубила Дарья Салтыкова. За всё это Екатерина приговорила "Салтычиху" к лишению дворянства, часу "поносительного зрелища" и пожизненному заключению без солнечного света и человеческого общения.
Дарья Салтыкова умерла после 30 лет заключения, когда ей был 71 год.
Русская дворянка Дарья "Салтычиха" Салтыкова, которая происходила из старинного и влиятельного московского рода Ивановых. Дарья вышла замуж за князя Глеба Салтыкова, который через несколько лет скончался. После этого Дарья начала издеваться над своими крепостными и убивать их. Долгие годы "Салтычиха" безумствовала в своём огромном загородном поместье, а все попытки крестьян подать жалобы местной полиции заканчивались ничем.
Но Салтыкова настолько распоясалась, что о её злодеяниях всё-таки стало известно Екатерине II. Она велела немедленно арестовать дворянку и провести тщательное расследование. Сведения о массовых убийствах крепостных подтвердились - 139 человек загубила Дарья Салтыкова. За всё это Екатерина приговорила "Салтычиху" к лишению дворянства, часу "поносительного зрелища" и пожизненному заключению без солнечного света и человеческого общения.
Дарья Салтыкова умерла после 30 лет заключения, когда ей был 71 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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По Салтычихе. Аналогичная картина:
Овдовела около 1756 года, будучи единственной наследницей значительного капитала своего мужа, она объединила в своих руках четыре самых крупных состояния одних из наиболее богатых и влиятельных родов в Москве: Ивановых, Скрипициных, Давыдовых и Салтыковых (последние состояли в дальнем родстве с царствующим домом Романовых), таким образом, Дарья Салтыкова становится одной из богатейших женщин-вдов в Москве. Из староверов, находилась в конфронтации с официальной церковью и увеличивала влияние староверов.
Результат аналогичен с Батори. Провели расследование, Салтычиху - в подземелье, имущество - под опекунство нужным людям. Влиятельных московских дворян где было много староверов, питерские загнобили.
Она замурованная прожила 4 года или ее кормили-поили?!