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Пять женщин, рядом с которыми Калигула покажется ангелом

Пять женщин, рядом с которыми Калигула покажется ангелом

Автор:
25 августа 2022 16:35
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   женщины   женщины-убийцы   интересное   история   факты   
1655
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В истории были представительницы прекрасного пола, которые несли только сметь и горе. Их боялись даже отважные рыцари и злые пираты.
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Источник:

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Метки: Прошлое   женщины   женщины-убийцы   интересное   история   факты   
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11  комментариев
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
"Елизавета Батори была арестована и после тщательного расследования суд приговорил замуровать маньячку заживо. Через 4 года она скончалась."(с) - это КАК?!
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4k
Сергей 7 минут назад
Ага, сказочные предания мира... По Батори. Венгерская графиня из известного рода Батори, богатейшая аристократка Венгрии своего времени. После смерти мужа, управлял делами аристократ Дьёрдю Турзо, который стал подкатывать к вдове желая прибрать её богатства. Получил от ворот поворот. Вот тогда и начались плодиться истории о зверствах графини. Этот Турзо и расследовал преступления Эржебет. Результаты расследования все прекрасно знают.
По Салтычихе. Аналогичная картина:
Овдовела около 1756 года, будучи единственной наследницей значительного капитала своего мужа, она объединила в своих руках четыре самых крупных состояния одних из наиболее богатых и влиятельных родов в Москве: Ивановых, Скрипициных, Давыдовых и Салтыковых (последние состояли в дальнем родстве с царствующим домом Романовых), таким образом, Дарья Салтыкова становится одной из богатейших женщин-вдов в Москве. Из староверов, находилась в конфронтации с официальной церковью и увеличивала влияние староверов.
Результат аналогичен с Батори. Провели расследование, Салтычиху - в подземелье, имущество - под опекунство нужным людям. Влиятельных московских дворян где было много староверов, питерские загнобили.
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58k
Александр 40 минут назад
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5k
мемфрид 57 минут назад
Нельзя женщинам во власть идти.
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13k
FatZilla 2 часа назад
Замуровать маньячку заживо... через 4 года она скончалась...
Она замурованная прожила 4 года или ее кормили-поили?!
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12k
P.F. 2 часа назад
А как же княгиня Ольга, Изабелла Кастильская, императрица Китая Цы Си?
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2k
sos1960sos 2 часа назад
До свадьбы все они такие добрые, нежные, заботливые...
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