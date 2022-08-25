Пять женщин, рядом с которыми Калигула покажется ангелом

Злодейства этой правительницы приводили в ужас её подданных и придворных. Итальянская дворянка, ставшая женой короля Генриха II, а после его кончины безжалостной правительницей Франции. Она отлично разбиралась в ядах и была отличной отравительницей. Жан Боден писал о ней так: "Если государь слаб и зол - он создаёт тиранию, если жесток - организует бойню, если жаден - сдерет с подданных шкуру, если неукротим - высосет кровь и мозг. Но самая страшная опасность - интеллектуальная непригодность государя".

Именно Медичи была одной из организаторов "Варфоломеевской ночи".

24 августа 1572 года унесло в одном лишь Париже жизни почти 3 тысяч гугенотов. А по всей Франции убили примерно 30 тысяч человек. Больше 200 тысяч гугентов бежали из страны, опасаясь за свою жизнь. Этот поступок осудили все европейские монархи. Даже Иван Грозный не остался в стороне.