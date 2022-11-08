Каким был преемник Гитлера

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Карл Дёниц, последний глава Третьего Рейха, был одним из 24 обвиняемых на Нюрнбергском процессе. Самоубийство Гитлера на стало формальным концом фашистской идеологи. И в своём политическом завещании Гитлер назначал "руководителем нации" Дёница.
На своём посту Дёниц практически ничего не успел совершить. Фленсбургское правительство, возглавляемое им, контролировало скромную полоску земли, а после 8 мая только город Фленсбург. Но так или иначе 1 мая 1945 года Дёниц выступил с обращением к нации, где сказал следующее: "Немецкие мужчины и женщины! Солдаты вермахта! Придёт день, когда Европа и весь мир узнают, что Адольф Гитлер пытался спасти Европу и весь мир от большевистского нашествия. Фюрер назначил меня своим преемником. Я беру на себя ответственность за судьбу немецкого народа в тяжелейшие часы его истории".
Позже Карл утверждал, что Гитлер, выбирая его в преемники, говорил, что он "вменяемый человек с незапятнанной репутацией моряка". И стало быть именно он сможет получить максимально выгодные для Германии условия мира. Дёница часто называют одного из самых надёжных и верных сторонников фюрера и самым убеждённым национал-социалистом в высшем немецком командовании. Его даже прозвали "Лев". Своей позиции он придерживался даже во время Нюрнбергского процесса и ни разу не ставил под сомнение правомерность действий фюрера.
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Карл Дёниц родился в 1891 году, а к началу Первой мировой окончил военно-морское училище. Службу он начал сигнальным офицером, а в 1916 году стал командиром подводной лодки. Версальский договор запрещал Германии иметь собственный подводный флот, но это не стало препятствием для карьеры Дёница.
В марте 1935 года Гитлер деанонсировал договор и за этим последовало заключение англо-германского морского соглашения, по которому мощь германского флота могла составлять 35% от общей мощи британского флота. Но эти ограничения действовали недолго и о денонсации этого соглашения Германия заявила в 1939 году.
В марте 1935 года Гитлер деанонсировал договор и за этим последовало заключение англо-германского морского соглашения, по которому мощь германского флота могла составлять 35% от общей мощи британского флота. Но эти ограничения действовали недолго и о денонсации этого соглашения Германия заявила в 1939 году.
6 июня 1935 года Дёниц был назначен "фюрером подводных лодок". Его называли требовательным, при этом самокритичным человеком, что несомненно помогало ему в продвижении по службе. В 1943 году он этого звания формально лишился, но командующим подводным флотом он оставался до конца войны. К сентябрю 1939 году у Третьего Рейха было 46 субмарин и завершалось строительство ещё 11. Количество их серьёзно уменьшилось в первые два месяца Второй мировой войны - Германия потеряла 20 подлодок, потому что командиры традиционно перед атакой противника предупреждали о начале боевых действий.
Дёниц предложил особую тактику подводной атаки, которую назвали "тактикой волчьих стай". Она предполагала совместные действия субмарин - конвой одновременно атаковал максимальное количество подлодок и атака была успешной, если только действия всех подлодок были хорошо скоординированы между собой. Количество лодок в группе могло достигать 30 и "стая" старалась держаться вместе от нескольких дней до нескольких месяцев. Благодаря этой тактике немцы потопили почти 3000 кораблей разных стран.
В середине 1943 года "волчьи стаи" стали нести серьёзные потери. Конвои научились отслеживать ведущую субмарину, которая подавала остальным сигнал и против подводных судов стали применять светящиеся авиабомбы, что заставляло субмарины полностью погружаться и это лишало их обзора. Дёниц вывел подлодки из Атлантического океана, что разгневало Гитлера. Он говорил: "Не может быть и речи о прекращении участия подводных лодок в войне. Атлантика - это моя первая линия обороны на Западе!".
Также Дёниц известен известен Приказом о "Лаконии". В 1939 году он приказал командирам субмарин не спасать людей, которые выжили после атаки противника. Командиры не всегда беспрекословно выполняли этот приказ и всё-таки оказывали помощь в ряде случаев.
В сентябре 1942 года после того немецкая субмарина потопила британское судно "Лакония" командир Хертенштайн помог выжившим. "Лакония" перевозила 1800 пленных итальянцев и пострадавших было много. Дёниц разрешил задействовать в спасении и другие суда. Несколько дней шли спасательные работы и в итоге и шлюпки с пленными, и немецкие суда были атакованы самолётами США. Потери были серьёзными: из 1800 пленных выжило только 450. После этого Дёниц повторно запретил спасать выживших с атакованных судов.
"Помните, что враг не заботится о женщинах и детях, когда бомбит германские города", - говорилось в его инструкции.
В сентябре 1942 года после того немецкая субмарина потопила британское судно "Лакония" командир Хертенштайн помог выжившим. "Лакония" перевозила 1800 пленных итальянцев и пострадавших было много. Дёниц разрешил задействовать в спасении и другие суда. Несколько дней шли спасательные работы и в итоге и шлюпки с пленными, и немецкие суда были атакованы самолётами США. Потери были серьёзными: из 1800 пленных выжило только 450. После этого Дёниц повторно запретил спасать выживших с атакованных судов.
"Помните, что враг не заботится о женщинах и детях, когда бомбит германские города", - говорилось в его инструкции.
Позже Дёниц говорил, что этот приказ - это единственное, что ему могут предъявить в Нюрнберге.
В мае 1945 года, невзирая на подписание акта о капитуляции, правительство Дёница работу свою не прекратило. Рейхспрезидент надеялся, что у него получится наладить сотрудничество с американцами и англичанами. Он предполагал, что они вместе выступят против СССР. Но его планы были разрушены.
23 мая 1945 года Дёниц был объявлен военнопленным и 20 ноября предстал перед Международным Военным Трибуналом в Нюрнберге. Против него было несколько обвинений: участие в военном планировании, способствование подготовке войны, санкционирование военных преступлений и участие в них. Дёниц говорил, что лишь выполнял приказ: "Я не политик. Я был капитаном сторожевого корабля в начале войны. Я почти не знал Гитлера до 1942 г. Он всегда казался мне разумным, и его стремления всегда были направлены на благо Германии. Теперь я вижу, что он мало обращал внимания на другие народы, например на евреев, или на соседние страны. Но я никогда ничего не знал о происходящем с евреями. Гитлер говорил, что каждый человек должен заниматься своими делами, а моим делом были подводные лодки и флот".
В мае 1945 года, невзирая на подписание акта о капитуляции, правительство Дёница работу свою не прекратило. Рейхспрезидент надеялся, что у него получится наладить сотрудничество с американцами и англичанами. Он предполагал, что они вместе выступят против СССР. Но его планы были разрушены.
23 мая 1945 года Дёниц был объявлен военнопленным и 20 ноября предстал перед Международным Военным Трибуналом в Нюрнберге. Против него было несколько обвинений: участие в военном планировании, способствование подготовке войны, санкционирование военных преступлений и участие в них. Дёниц говорил, что лишь выполнял приказ: "Я не политик. Я был капитаном сторожевого корабля в начале войны. Я почти не знал Гитлера до 1942 г. Он всегда казался мне разумным, и его стремления всегда были направлены на благо Германии. Теперь я вижу, что он мало обращал внимания на другие народы, например на евреев, или на соседние страны. Но я никогда ничего не знал о происходящем с евреями. Гитлер говорил, что каждый человек должен заниматься своими делами, а моим делом были подводные лодки и флот".
Судьи признали Карла Дёница виновным в преступлениях против мира и в военных преступлениях. Его приговорили к десяти годам заключения и этот срок он отбыл полностью, проведя остаток жизни в маленьком городке Аумюле. Жена Дёница умерла рано, а оба сына погибли на войне.
В самом конце жизни он попытался затеять с правительством ФРГ тяжбу за адмиральскую пенсию, в которой ему было отказано, как пособнику Гитлера. Также правительство не позволило ему быть похороненным в форме гроссадмирала. Умер Карл Дёниц в 1980 году и скорее всего до конца жизни придерживался мнения, которое высказал во время суда: "Мне всё это кажется шуткой".
В самом конце жизни он попытался затеять с правительством ФРГ тяжбу за адмиральскую пенсию, в которой ему было отказано, как пособнику Гитлера. Также правительство не позволило ему быть похороненным в форме гроссадмирала. Умер Карл Дёниц в 1980 году и скорее всего до конца жизни придерживался мнения, которое высказал во время суда: "Мне всё это кажется шуткой".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Прошлое СССР гитлер интересное история нацисты третий рейх
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А вот если ты садист, то тогда тебе суд и казнь как собаке. Или тогда по совести или ва отставку или застрелись.
Тут дениц уж отмазался. По крайней мере он не сс или гестапо. Обычный военный.
Я не защищаю его, а просто рассуждаю о военной службе.