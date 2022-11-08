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Каким был преемник Гитлера

Каким был преемник Гитлера

Автор:
08 ноября 2022 16:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   гитлер   интересное   история   нацисты   третий рейх   
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Карл Дёниц, последний глава Третьего Рейха, был одним из 24 обвиняемых на Нюрнбергском процессе. Самоубийство Гитлера на стало формальным концом фашистской идеологи. И в своём политическом завещании Гитлер назначал "руководителем нации" Дёница.
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6 июня 1935 года Дёниц был назначен "фюрером подводных лодок". Его называли требовательным, при этом самокритичным человеком, что несомненно помогало ему в продвижении по службе. В 1943 году он этого звания формально лишился, но командующим подводным флотом он оставался до конца войны. К сентябрю 1939 году у Третьего Рейха было 46 субмарин и завершалось строительство ещё 11. Количество их серьёзно уменьшилось в первые два месяца Второй мировой войны - Германия потеряла 20 подлодок, потому что командиры традиционно перед атакой противника предупреждали о начале боевых действий.

Источник:

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Метки: Прошлое   СССР   гитлер   интересное   история   нацисты   третий рейх   
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3  комментария
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Allmaster 21 минуту назад
То есть , ты получаешь приказ воевать. Это Приказ.
А вот если ты садист, то тогда тебе суд и казнь как собаке. Или тогда по совести или ва отставку или застрелись.
Тут дениц уж отмазался. По крайней мере он не сс или гестапо. Обычный военный.
Я не защищаю его, а просто рассуждаю о военной службе.
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591
AmaN 6 минут назад
Он был военный преступник и нечего тут обсуждать. Например, Экк, Хоффман и Вайспфенниг были его подчиненные и выполняли его приказы, их повесили после войны за военные преступления. Почему их шеф не должен был отвечать?
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0
Инкогнито80 11 минут назад
Прям слоган для Зелупы хохлятского."Мне всё это кажется шуткой".
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