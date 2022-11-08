Каким был преемник Гитлера

Позже Дёниц говорил, что этот приказ - это единственное, что ему могут предъявить в Нюрнберге.

В мае 1945 года, невзирая на подписание акта о капитуляции, правительство Дёница работу свою не прекратило. Рейхспрезидент надеялся, что у него получится наладить сотрудничество с американцами и англичанами. Он предполагал, что они вместе выступят против СССР. Но его планы были разрушены.

23 мая 1945 года Дёниц был объявлен военнопленным и 20 ноября предстал перед Международным Военным Трибуналом в Нюрнберге. Против него было несколько обвинений: участие в военном планировании, способствование подготовке войны, санкционирование военных преступлений и участие в них. Дёниц говорил, что лишь выполнял приказ: "Я не политик. Я был капитаном сторожевого корабля в начале войны. Я почти не знал Гитлера до 1942 г. Он всегда казался мне разумным, и его стремления всегда были направлены на благо Германии. Теперь я вижу, что он мало обращал внимания на другие народы, например на евреев, или на соседние страны. Но я никогда ничего не знал о происходящем с евреями. Гитлер говорил, что каждый человек должен заниматься своими делами, а моим делом были подводные лодки и флот".