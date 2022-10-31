Рассказ личного телохранителя Гитлера о последнем дне фюрера

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Его звали Рохус Миш. Он был личным телохранителем Адольфа Гитлера с 1940 года и до самого последнего дня. Миш был последним солдатом, который вышел из бункера фюрера.
Рохус оставил мемуары, где он подробнейше вспоминал факты из жизни последних дней Гитлера, которые он провёл в бункере.
Он родился в Верхней Силезии, которая тогда ещё принадлежала Германской империи (сегодня - Польша). В пять лет он остался сиротой и его забрала на воспитание бабушка.
В 20 лет он вступил в войска СС. Он туда вступил не по идеологическим соображениям, а просто за компанию с друзьями. Служба была его социальным лифтом.
Миш был довольно-таки дисциплинированным, поэтому его порекомендовали в охрану Гитлера. Работу свою не афишировал, в кругу близких называл начальника "шеф" и за всю карьеру не сделал ни одного выстрела, кроме тренировочных.
Сослуживцы вспоминали, что Миш "всегда был навытяжку, с руками, сложенными за спиной".
Он родился в Верхней Силезии, которая тогда ещё принадлежала Германской империи (сегодня - Польша). В пять лет он остался сиротой и его забрала на воспитание бабушка.
В 20 лет он вступил в войска СС. Он туда вступил не по идеологическим соображениям, а просто за компанию с друзьями. Служба была его социальным лифтом.
Миш был довольно-таки дисциплинированным, поэтому его порекомендовали в охрану Гитлера. Работу свою не афишировал, в кругу близких называл начальника "шеф" и за всю карьеру не сделал ни одного выстрела, кроме тренировочных.
Сослуживцы вспоминали, что Миш "всегда был навытяжку, с руками, сложенными за спиной".
Его воспоминания стали настоящей исторической ценностью, он вспоминал в них быт и жизнь Гитлера. Особенно примечательными стали воспоминания последний дней войны.
Фюрер был подавлен и не хотел вести какие-то здравые диалоги и проводить совещания. Именно этот период стал особенно важным для Мартина Бормана: "Приближение Мартина Бормана и его все возрастающее влияние на фюрера в последние месяцы войны вызывали язвительные усмешки. Он производил впечатление человека, который способен только на слепое повиновение приказаниям своего шефа. Он ему слова поперек не говорил". Миш Рохус, из книги "Я был телохранителем Гитлера".
Фюрер был подавлен и не хотел вести какие-то здравые диалоги и проводить совещания. Именно этот период стал особенно важным для Мартина Бормана: "Приближение Мартина Бормана и его все возрастающее влияние на фюрера в последние месяцы войны вызывали язвительные усмешки. Он производил впечатление человека, который способен только на слепое повиновение приказаниям своего шефа. Он ему слова поперек не говорил". Миш Рохус, из книги "Я был телохранителем Гитлера".
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Когда в марте в Берлине были практически ежедневные бомбардировки, то Гитлер переехал в бункер со своим окружением. Атмосфера в его камерах была давящая и мрачная. Справиться с сыростью не удавалось. Но всё это полностью совпадало с положением последних дней нацистской Германии. Но на что надеялся Гитлер в эти последние месяцы своего пребывания в бункере?
Миш вспоминал, что Гитлер до последнего надеялся на заключение мира с США и Великобританией. Он был уверен, что те просто испугаются победы СССР. Ни у кого в тот момент не было сомнений, что заслуга победы над Германией именно за Советским Союзом. Также фюрер надеялся, что сможет склонить своих западных противников к совместной борьбе с коммунизмом.
Но никто не собирался идти с ним на мировую. В январе 1945 года советские воины освободили Освенцим. А в апреле американцами и британцами был освобождён Бухенвальд. То, что происходило в концлагерях не было секретом ни для кого. Невозможно было закрыть глаза на эти преступления против человечности.
Но никто не собирался идти с ним на мировую. В январе 1945 года советские воины освободили Освенцим. А в апреле американцами и британцами был освобождён Бухенвальд. То, что происходило в концлагерях не было секретом ни для кого. Невозможно было закрыть глаза на эти преступления против человечности.
20 апреля, в день рождения Гитлера (ему исполнилось 56), советские танки встали у окраин Берлина. Гиммлер, Геринг и остальные первые лица нацистской Германии поздравили фюрера и вышли из бункера. Всем было ясно, что Третий рейх пал.
Адьютанты приступили к уничтожению личной документации Адольфа Гитлера.
Адьютанты приступили к уничтожению личной документации Адольфа Гитлера.
22 апреля Геббельс ещё как-то пытался поднять боевой дух немцев, говорил, что Гитлер остался в Берлине, чтобы руководить обороной. Но оборонять было нечего. И в общем-то некому.
27 апреля доктор Людвиг Штумпфеггер выдал тем, кто остался в бункере по ампуле цианистого калия или синильной кислоты.
39 апреля уже в 300 метрах от бункера шли бои. Советские войска должны были оказаться здесь уже в ближайшее время.
Миш вспоминал, что в последний день Гитлер быстро попрощался со всеми, кто оставался в бункере и после этого вместе с Евой Браун отправился в свою комнату.
"Мы с ним встретились случайно в коридоре. Он был спокоен и молчалив. Пройдя мимо меня, ничего не сказал. Даже не пожал мне в первый и последний раз руку."
27 апреля доктор Людвиг Штумпфеггер выдал тем, кто остался в бункере по ампуле цианистого калия или синильной кислоты.
39 апреля уже в 300 метрах от бункера шли бои. Советские войска должны были оказаться здесь уже в ближайшее время.
Миш вспоминал, что в последний день Гитлер быстро попрощался со всеми, кто оставался в бункере и после этого вместе с Евой Браун отправился в свою комнату.
"Мы с ним встретились случайно в коридоре. Он был спокоен и молчалив. Пройдя мимо меня, ничего не сказал. Даже не пожал мне в первый и последний раз руку."
30 апреля 1945 ода Адольф Гитлер покончил с собой. Миш был с теми, кто первые вбежали в комнату после выстрела и именно он зафиксировал смерть фюрера. Его примеру последовал на следующий день Геббльс, забрав с собой на тот свет жену и детей.
2 мая в бункер вошла Красная армия. Миша Рохуса схватили вместе с остальными обитателями бункера.
Его отвезли в Бутырскую тюрьму и провели допрос с пристрастием. Советские спецслужбы были уверены, что Гитлер смог скрыться, а вместо себя убил двойника. Миш твёрдо стоял на своём и даже написал письмо Берии с просьбой о расстреле, так как он не может дать других показаний, кроме тех, что Адольф Гитлер и Ева Браун ушли из жизни.
"Мои показания основаны на реальных фактах. Я говорил и говорю правду. Во избежание продолжения мучений прошу Вас меня расстрелять".
Его отвезли в Бутырскую тюрьму и провели допрос с пристрастием. Советские спецслужбы были уверены, что Гитлер смог скрыться, а вместо себя убил двойника. Миш твёрдо стоял на своём и даже написал письмо Берии с просьбой о расстреле, так как он не может дать других показаний, кроме тех, что Адольф Гитлер и Ева Браун ушли из жизни.
"Мои показания основаны на реальных фактах. Я говорил и говорю правду. Во избежание продолжения мучений прошу Вас меня расстрелять".
Расстреливать его не стали. Миш довольно помотался по лагерям, после чего его отправили на родину, в 1953 году. Он открыл магазин красок, чем и зарабатывал на жизнь.
До самого последнего дня ему писали всякие перевозбуждённые личности. Миш был тем, кто видел Гитлера практически накануне смерти. Телохранитель никогда не отвечал на эти послания.
Рохус Миш умер в 2013 году. Ему было 96 лет.
До самого последнего дня ему писали всякие перевозбуждённые личности. Миш был тем, кто видел Гитлера практически накануне смерти. Телохранитель никогда не отвечал на эти послания.
Рохус Миш умер в 2013 году. Ему было 96 лет.
Прошло почти 80 лет, а вокруг смерти лидера Третьего рейха по-прежнему не умолкают споры. До сих пор есть те, кто сомневается в его смерти.
В этой ситуации стоит воспользоваться принципом "бритвы Оккама": не распространять лишнего и выбирать ту теорию, которая просто и логично объясняет ситуацию. И в данной ситуации самоубийство выглядит совершенно закономерно.
Фюрер пошёл ва-банк, бросив все силы в войну. Поражение стало очевидным и полным. О том, что за преступления против человечности его ждёт суровая и страшная расплата, Гитлер не сомневался. Сложные маршруты побега были полны риска, что его схватят.
В этой ситуации стоит воспользоваться принципом "бритвы Оккама": не распространять лишнего и выбирать ту теорию, которая просто и логично объясняет ситуацию. И в данной ситуации самоубийство выглядит совершенно закономерно.
Фюрер пошёл ва-банк, бросив все силы в войну. Поражение стало очевидным и полным. О том, что за преступления против человечности его ждёт суровая и страшная расплата, Гитлер не сомневался. Сложные маршруты побега были полны риска, что его схватят.
Источник:
АНТИФИШКИ
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чё придираетесь? обычная очепятка!