Рассказ личного телохранителя Гитлера о последнем дне фюрера

22 апреля Геббельс ещё как-то пытался поднять боевой дух немцев, говорил, что Гитлер остался в Берлине, чтобы руководить обороной. Но оборонять было нечего. И в общем-то некому.

27 апреля доктор Людвиг Штумпфеггер выдал тем, кто остался в бункере по ампуле цианистого калия или синильной кислоты.

39 апреля уже в 300 метрах от бункера шли бои. Советские войска должны были оказаться здесь уже в ближайшее время.

Миш вспоминал, что в последний день Гитлер быстро попрощался со всеми, кто оставался в бункере и после этого вместе с Евой Браун отправился в свою комнату.

"Мы с ним встретились случайно в коридоре. Он был спокоен и молчалив. Пройдя мимо меня, ничего не сказал. Даже не пожал мне в первый и последний раз руку."