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Рассказ личного телохранителя Гитлера о последнем дне фюрера

Рассказ личного телохранителя Гитлера о последнем дне фюрера

Автор:
31 октября 2022 19:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   гитлер   интересное   история   мемуары   третий рейх   факты   
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Его звали Рохус Миш. Он был личным телохранителем Адольфа Гитлера с 1940 года и до самого последнего дня. Миш был последним солдатом, который вышел из бункера фюрера.
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20 апреля, в день рождения Гитлера (ему исполнилось 56), советские танки встали у окраин Берлина. Гиммлер, Геринг и остальные первые лица нацистской Германии поздравили фюрера и вышли из бункера. Всем было ясно, что Третий рейх пал.
Адьютанты приступили к уничтожению личной документации Адольфа Гитлера.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прошлое   гитлер   интересное   история   мемуары   третий рейх   факты   
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7  комментариев
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11
bio6538 6 часов назад
39 апреля это 9 мая
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Павел Христенко 3 секунды назад
Сдох Максим, да и хрен с ним.
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1k
Сергей 17 минут назад
Легко представить, какую фрустрацию испытывал Гитлер. Ведь он сначала видел себя на "вершине мира", а спустя время прятался, как крыса в подполе.
Как результат гипертрофированная апатия и потеря всякого интереса к сохранения своей жизни. Всё просрано, ВСЁ!!!
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4k
Frank Borman 2 часа назад
С Гитлером все понятно. Теперь надо думать о бандеровском фюрере Зеле. Как бы не сбежал это тподонок, когда российские танки начнут входить в Куйв.
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535
Миха 3 часа назад
39 апреля
---
чё придираетесь? обычная очепятка!
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2k
Yus 7 часов назад
Думаю, чего же мне не хватало. Оказывается 39-го апреля.
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