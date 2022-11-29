Почему жёны солдат царский армии имели право на измену

1777
6
1
Когда во второй трети 17 века были сформированы солдатские полки, жён бойцов в военном и гражданском законодательстве принято было называть солдатками. У них был особый социальный статус.
Таких женщин сначала было немного, но после того, как в 18 веке ввели обязательные рекрутские наборы, то число солдаток резко выросло. Стать ею можно было в трёх случаях: когда мужа призывали в армию, при выходе замуж за солдата и при заключении брака с отставным солдатом.
Чаще всего события проходили по первому сценарию и крестьянке поневоле в один день превращались в солдаток, которые должны были тянуть на себе всю семью.
Чаще всего события проходили по первому сценарию и крестьянке поневоле в один день превращались в солдаток, которые должны были тянуть на себе всю семью.
После того как они переходили в новый статус, то их освобождали от крепостничества и у неё было право на свободное перемещение по стране, что, естественно, не очень нравилось помещикам, которые теряли при рекрутском наборе целые семьи.
Некоторые солдатки (в основном те, что ещё не обзавелись детьми) отправлялись к месту службы мужа и вместе с ним делили все жизненные тяготы. Жена в этом случае становилась подчинённой полкового командира, который определял её род занятий в части.
Некоторые солдатки (в основном те, что ещё не обзавелись детьми) отправлялись к месту службы мужа и вместе с ним делили все жизненные тяготы. Жена в этом случае становилась подчинённой полкового командира, который определял её род занятий в части.
Историк Павел Щербинин, который исследовал эту проблему, сделал вывод, что лишь 5% солдаток отправлялись вслед за мужьями.
80% женщин, у которых были дети, были ограничены в социальной мобильности. Они не решались менять привычный жизненный уклад и оставались на прежнем месте, или живя вместе со свёкрами, или же возвращаясь к своим родителям.Также у них было право заводить отношения с другими мужчинами (но не выходить за них замуж, конечно же), ведь законные супруги могли отсутствовать по 10-20 лет, а то и не вернуться вовсе.
80% женщин, у которых были дети, были ограничены в социальной мобильности. Они не решались менять привычный жизненный уклад и оставались на прежнем месте, или живя вместе со свёкрами, или же возвращаясь к своим родителям.Также у них было право заводить отношения с другими мужчинами (но не выходить за них замуж, конечно же), ведь законные супруги могли отсутствовать по 10-20 лет, а то и не вернуться вовсе.
15% рекрутских жён отправлялись в города, в поисках пропитания и работы, где они трудились не только на фабриках и в торговле. Нередко им приходилось идти в проституцию.
В 13 выпуске Статистики Российской Империи есть данные, что на 1 августа 1889 года из числа официально зарегистрированных проституток солдаткой была каждая пятая... Это только зарегистрированные, а сколько было "нелегалок" сосчитать сложно.
То есть армейская система стала тем, что при живых мужьях женщины были вынуждены отправляться на изнурительные работы или вовсе изменять им, нередко наживая незаконнорожденных детей.
В 13 выпуске Статистики Российской Империи есть данные, что на 1 августа 1889 года из числа официально зарегистрированных проституток солдаткой была каждая пятая... Это только зарегистрированные, а сколько было "нелегалок" сосчитать сложно.
То есть армейская система стала тем, что при живых мужьях женщины были вынуждены отправляться на изнурительные работы или вовсе изменять им, нередко наживая незаконнорожденных детей.
Проводив в армию мужа крестьянка становилась "соломенной вдовой". Очень малому количеству солдат удавалось во время службы хоть пару раз вырваться домой, чтобы увидеть жену и детей. Большинству же не удавалось и этого.
В Тамбовской губернии, например, если опираться на данные военно-статистических описей из 12 650 солдаток, только 650 удалось получить разрешение на регулярные встречи с мужьями. Отсутствие эпистолярного жанра общения семью не укрепляло, долгие годы разлуки отдаляли супругов, а дети росли без отцов. Ничего удивительного, что только самые преданные и самостоятельные женщины могли хранить верность своим мужьям. Остальные же вынуждены были найти себе крепкое плечо, чтобы выжить.
В Тамбовской губернии, например, если опираться на данные военно-статистических описей из 12 650 солдаток, только 650 удалось получить разрешение на регулярные встречи с мужьями. Отсутствие эпистолярного жанра общения семью не укрепляло, долгие годы разлуки отдаляли супругов, а дети росли без отцов. Ничего удивительного, что только самые преданные и самостоятельные женщины могли хранить верность своим мужьям. Остальные же вынуждены были найти себе крепкое плечо, чтобы выжить.
Общественное мнение в отношении солдаток было негативным и их всех сразу автоматически записывали в гулящих. Конечно же были те, кто с пониманием относился к тому, что молодые женщины поневоле были вынуждены вести такой образ жизни.
В Воронежской губернии, например, отмечалось, что "на связь солдаток с посторонними мало обращалось внимания и почти не преследовалось обществом".
Также неофициальный повторный брак солдаток положительно воспринимался родственниками её мужа, которые просто передав невестку в руки другого мужчины могли больше не переживать о её материальном благополучии.
В Воронежской губернии, например, отмечалось, что "на связь солдаток с посторонними мало обращалось внимания и почти не преследовалось обществом".
Также неофициальный повторный брак солдаток положительно воспринимался родственниками её мужа, которые просто передав невестку в руки другого мужчины могли больше не переживать о её материальном благополучии.
Те солдатки, что не успели родить детей в законном браке, лишь изменив супругу могли испытать радость материнства, которое в те годы считалось обязательным для каждой женщины.
Как незаконнорожденные, так и те, что появились в венчанном браке, дети тут же приписывались к военным. Именно поэтому государственные структуры не утруждали себя выяснением, кто же был отцом детей солдатских жён и для них было главное, чтобы армейские ряды пополнялись.
Именно, чтобы их дети не повторяли судьбу законных мужей, солдатки, предаваясь интимным радостям на стороне, делали всё, чтобы не забеременеть. Если же беременность случалось, то они или делали аборт (можно только представить какими варварскими методами) или же отдавали дитя на воспитание в дружественные крестьянские семьи. Если же солдат-рекрут возвращался домой, то к прижитым детям он относился плохо. Если же он был совсем уж лишённым воспитания и понимания, то мог и убить супругу.
Как незаконнорожденные, так и те, что появились в венчанном браке, дети тут же приписывались к военным. Именно поэтому государственные структуры не утруждали себя выяснением, кто же был отцом детей солдатских жён и для них было главное, чтобы армейские ряды пополнялись.
Именно, чтобы их дети не повторяли судьбу законных мужей, солдатки, предаваясь интимным радостям на стороне, делали всё, чтобы не забеременеть. Если же беременность случалось, то они или делали аборт (можно только представить какими варварскими методами) или же отдавали дитя на воспитание в дружественные крестьянские семьи. Если же солдат-рекрут возвращался домой, то к прижитым детям он относился плохо. Если же он был совсем уж лишённым воспитания и понимания, то мог и убить супругу.
В светском обществе точки зрения на многолетние сожительства или блуд солдаток разнились. А вот церковь, естественно, осуждала эти внебрачные связи. Для церкви не было никаких оправданий почему женщины хотя бы пытались быть счастливыми и не умереть с голоду - только венчанный брак и никаких сожительств.
Но при этом священники записывали всех незаконнорожденных детей солдаток на её официального супруга, который мог за долгие годы на службе стать многодетным отцом.
И только в случае если из армии приходила весть о том, что муж пропал без вести или же попал в плен, и с этого события прошло не меньше 10 лет, церковь милостиво дозволяла женщине повторно обвенчаться.
Но при этом священники записывали всех незаконнорожденных детей солдаток на её официального супруга, который мог за долгие годы на службе стать многодетным отцом.
И только в случае если из армии приходила весть о том, что муж пропал без вести или же попал в плен, и с этого события прошло не меньше 10 лет, церковь милостиво дозволяла женщине повторно обвенчаться.
Источник:
Еще крутые истории!
- Худеющий мозг, зависимость успеха мужчин и другие любопытные факты и истории
- Таец заглянул в ведро, и увидел там многоножку из ночных кошмаров
- Тайна зелёной книги: зачем средневековое пособие по ботанике отравили ядом?
- В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков
- "Выходки свекрови достали!": истории от женщин, которые натерпелись от матери мужа
Новости партнёров
реклама
Он к солдатке одной постучал.
Отдохну, говорит, слова не скажу,
Просто рядом с тобой посижу.
А солдатка живет много лет одна,
Отдохнул у нее сатана,
Через год на печи ложками звенят,
Может пять, может семь сатанят.
Пол села сатанят скоро набралось,
Все равно у меня есть вопрос,
Виновата ли в чем мужняя жена?
В ней с рожденья сидит сатана.
...
(с) Роберт Рождественский
Автор, какое могло быть "право заводить отношения с другими мужчинами" если православное общество, церковь, однозначно порицало всякий блуд??
А церковь и церковные законы в то время были посильнее государевых.
А с 1866 года браки солдат не разрешались вовсе.