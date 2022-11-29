Почему жёны солдат царский армии имели право на измену

Те солдатки, что не успели родить детей в законном браке, лишь изменив супругу могли испытать радость материнства, которое в те годы считалось обязательным для каждой женщины.

Как незаконнорожденные, так и те, что появились в венчанном браке, дети тут же приписывались к военным. Именно поэтому государственные структуры не утруждали себя выяснением, кто же был отцом детей солдатских жён и для них было главное, чтобы армейские ряды пополнялись.

Именно, чтобы их дети не повторяли судьбу законных мужей, солдатки, предаваясь интимным радостям на стороне, делали всё, чтобы не забеременеть. Если же беременность случалось, то они или делали аборт (можно только представить какими варварскими методами) или же отдавали дитя на воспитание в дружественные крестьянские семьи. Если же солдат-рекрут возвращался домой, то к прижитым детям он относился плохо. Если же он был совсем уж лишённым воспитания и понимания, то мог и убить супругу.