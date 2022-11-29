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Почему жёны солдат царский армии имели право на измену

Почему жёны солдат царский армии имели право на измену

Автор:
29 ноября 2022 18:56
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   Прошлое   женщины   интересное   история   рекруты   факты   царская россия   
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Когда во второй трети 17 века были сформированы солдатские полки, жён бойцов в военном и гражданском законодательстве принято было называть солдатками. У них был особый социальный статус.
15% рекрутских жён отправлялись в города, в поисках пропитания и работы, где они трудились не только на фабриках и в торговле. Нередко им приходилось идти в проституцию.
В 13 выпуске Статистики Российской Империи есть данные, что на 1 августа 1889 года из числа официально зарегистрированных проституток солдаткой была каждая пятая... Это только зарегистрированные, а сколько было "нелегалок" сосчитать сложно.
То есть армейская система стала тем, что при живых мужьях женщины были вынуждены отправляться на изнурительные работы или вовсе изменять им, нередко наживая незаконнорожденных детей.

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Метки: Жизнь   Прошлое   женщины   интересное   история   рекруты   факты   царская россия   
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5  комментариев
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19k
Corvus Corax 51 минуту назад
Как-то шел сатана, сатана скучал,
Он к солдатке одной постучал.
Отдохну, говорит, слова не скажу,
Просто рядом с тобой посижу.

А солдатка живет много лет одна,
Отдохнул у нее сатана,
Через год на печи ложками звенят,
Может пять, может семь сатанят.

Пол села сатанят скоро набралось,
Все равно у меня есть вопрос,
Виновата ли в чем мужняя жена?
В ней с рожденья сидит сатана.
...
(с) Роберт Рождественский
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 19 секунд назад
Вот чистейшей воды бздёшь!!
Автор, какое могло быть "право заводить отношения с другими мужчинами" если православное общество, церковь, однозначно порицало всякий блуд??
А церковь и церковные законы в то время были посильнее государевых.
А с 1866 года браки солдат не разрешались вовсе.
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4k
Weltoff 47 минут назад
В 15 выпуске Статистики Российской Империи есть данные, что "Галочка, которая умерла" родилась через ж0пу!
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Галочка, которая умерла

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