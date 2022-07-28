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Что рассмешило нацистских вождей в суде

Что рассмешило нацистских вождей в суде

Автор:
28 июля 2022 17:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   нацисты   ситуация   суд   факты   
932
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Этот отвратительный кадр был сделан во время Нюрнбергского процесса. На ней можно увидеть как хохочут те, кто отправил на смерть миллионы людей.
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Источник:

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Метки: Прошлое   интересное   история   нацисты   ситуация   суд   факты   
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5  комментариев
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Александр 13 часов назад
Нацистский преступник Рудольф Гесс в 1987 году не покончил с собой, как гласит официальная версия, а был убит, в этом замешана Великобритания, считает ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников.
"Я не верю и в официальную версию кончины Гесса. В 1980-х годах на Западе все чаще стали раздаваться голоса, что этого немощного старика надо выпустить.
Возможно, информация об этом приободрила Гесса, и он в какой-то момент заявил, что если окажется на свободе, то скажет нечто такое, от чего все содрогнутся.
Но вскоре взял и, как нам говорят, покончил с собой, оказавшись на какое-то время без присмотра во время прогулки. Повесился на электрическом шнуре в садовом домике. И как это опытные англичане пропустили, а это произошло именно в их смену", - сказал ветеран разведки.
"Какое совпадение, не правда ли? И без присмотра оказался, и подходящий шнур под рукой нашелся, и главное – нашлись силы из жесткого шнура смастерить удавку. Я полагаю, что Гессу кто-то помог, опасаясь его возможного заявления. И по странному совпадению садовый домик сгорел на следующий день. Ох уж эти англичане!", - добавил Санников.
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614
Каменев Владимир 13 часов назад
Ага, как же. Рудольф Гесс, 40 лет отсидел, да и покончил. Смешно. Заключенный №1, один в замке Шпандау, за несколько дней до освобожденя. И англичане не уследили. И ведь предупреждал, что расскажет нечто. И дневники его исчезли. Он то точно знал о роли англосаксов в развязывании второй мировой войны, и, в особенности, Великой Отечественной. Дорого бы отдал, чтобы просто узнать, что обещали англичане немцам, что Гитлер, пусть и со всей Европой под задницей, практически без бензина и продовольствия, попер на СССР. Единственный правитель, абсолютно адекватно поступивший с англичанами, был Иван Грозный. Выгнал нахрен за хамство. И правильно сделал. И ведь помнят про письмо королеве. 400 лет забыть не могут.
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16k
Дядюшка Ау 13 часов назад
"8 августа 1945 года было подписано в британской столице Соглашение об организации Международного Военного Трибунала для судебного процесса над нацистскими преступниками года." (с)

А что значит выражение - "нацистские преступники года"?
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170
Алексей Губин Дядюшка Ау 12 часов назад
Это финалисты среди работников месяца
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