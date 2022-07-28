Что рассмешило нацистских вождей в суде

8 августа 1945 года было подписано в британской столице Соглашение об организации Международного Военного Трибунала для судебного процесса над нацистскими преступниками года.

Подписи поставили не только англичане, но и представители Франции, СССР, США.

Одновременно с этим был утвержден и Устав Трибунала, положения которого предоставляли подсудимым много прав. В частности, как отмечали в издании "Ни давности, ни забвения: по материалам Нюрнбергского процесса" Лев Смирнов и Марк Рагинский, один из пунктов Устава гласил, что все заседания должны были "переводиться на язык, который подсудимый понимает".