Что рассмешило нацистских вождей в суде

932
6
Этот отвратительный кадр был сделан во время Нюрнбергского процесса. На ней можно увидеть как хохочут те, кто отправил на смерть миллионы людей.
8 августа 1945 года было подписано в британской столице Соглашение об организации Международного Военного Трибунала для судебного процесса над нацистскими преступниками года.
Подписи поставили не только англичане, но и представители Франции, СССР, США.
Одновременно с этим был утвержден и Устав Трибунала, положения которого предоставляли подсудимым много прав. В частности, как отмечали в издании "Ни давности, ни забвения: по материалам Нюрнбергского процесса" Лев Смирнов и Марк Рагинский, один из пунктов Устава гласил, что все заседания должны были "переводиться на язык, который подсудимый понимает".
Подписи поставили не только англичане, но и представители Франции, СССР, США.
Одновременно с этим был утвержден и Устав Трибунала, положения которого предоставляли подсудимым много прав. В частности, как отмечали в издании "Ни давности, ни забвения: по материалам Нюрнбергского процесса" Лев Смирнов и Марк Рагинский, один из пунктов Устава гласил, что все заседания должны были "переводиться на язык, который подсудимый понимает".
В связи с этим пунктом Устава и присутствием на заседаниях в Нюрнберге представителей из разных стран, организаторы должны были обеспечить синхронный перевод на французский, английский, русский и немецкий языки. Каждый участник процесса мог слушать всё, что говорили прокуроры, судьи, адвокаты, обвиняемые и свидетели на своём родном языке. Эти же наушники были и у нацистов (их можно увидеть на снимке).
×
×
На этой фотографии изображены нацисты, среди которых были Председатель Рейхстага, рейхминистр авиации, Герман Геринг и Рудольф Гесс.
Юрист Тома, как и остальные адвокаты, пользовался услугами своего помощника. К нему он время от времени обращался с поручениями и иногда выключал микрофон. Но в какой-то момент он забыл это сделать.
Юрист Тома, как и остальные адвокаты, пользовался услугами своего помощника. К нему он время от времени обращался с поручениями и иногда выключал микрофон. Но в какой-то момент он забыл это сделать.
И именно тогда помощник подал Тома не тот документ. Из-за этой ошибки он чуть не предъявил суду некий "труд" Альфреда Розенберга "Миф ХХ века", где подробно расписывалось превосходство арийской расы. Тома разъярённо прошипел: "Болван, зачем вы мне суете эту дрянь?". Именно она прозвучала во всех наушниках и в зале расхохотались все. Даже судья не смог удержаться. А вот нацистским преступникам смеяться не стоило...
Они вообще вели себя довольно-таки развязно и беззаботно просто потому что были уверены, что их серьёзно не накажут. Адвокаты у них были хорошие и их тактикой было намеренное затягивание разбирательства. Они просто надеялись сорвать процесс: политика западных держав, направленная на раскол Германии, как они думали, повлечет за собой расхождения между обвинителями и судьями, которые сделают невозможным вынесение приговора. Согласно Уставу для признания преступника виновным нужны были голоса не менее трёх членов Трибунала.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Котяра, похожий на Зорро, стал популярным в сети
- Истории и заметки людей, связавшихся с ипотекой
- Удивительные истории в картинках
- Истории, из которых с неизбежностью следует, что нарушение техники безопасности - это не смешно
Новости партнёров
"Я не верю и в официальную версию кончины Гесса. В 1980-х годах на Западе все чаще стали раздаваться голоса, что этого немощного старика надо выпустить.
Возможно, информация об этом приободрила Гесса, и он в какой-то момент заявил, что если окажется на свободе, то скажет нечто такое, от чего все содрогнутся.
Но вскоре взял и, как нам говорят, покончил с собой, оказавшись на какое-то время без присмотра во время прогулки. Повесился на электрическом шнуре в садовом домике. И как это опытные англичане пропустили, а это произошло именно в их смену", - сказал ветеран разведки.
"Какое совпадение, не правда ли? И без присмотра оказался, и подходящий шнур под рукой нашелся, и главное – нашлись силы из жесткого шнура смастерить удавку. Я полагаю, что Гессу кто-то помог, опасаясь его возможного заявления. И по странному совпадению садовый домик сгорел на следующий день. Ох уж эти англичане!", - добавил Санников.
А что значит выражение - "нацистские преступники года"?