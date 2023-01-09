Когда очень хочется денежек, но быть бизнесменом - это объективно не твоё

В предприниматели идут люди, которые очень хотят денег, при этом часто такие личности совершенно ни чего не знают о бизнесе, а уже тем более о работающих способах продвижения. Их основное оружие - атаковать клиентов каламбурной рекламой и бредовым дизайном. Всё самое забавное собрано у нас!