Когда очень хочется денежек, но быть бизнесменом - это объективно не твоё

FISHKINET
Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото) Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах Китая (3 фото) "Где мы свернули не туда?": американский журналист сравнил победительниц конкурса красоты в США и России "Где мы свернули не туда?": американский журналист сравнил... Новые демотиваторы наступившего 2023 года Новые демотиваторы наступившего 2023 года Образ России в американском журнале "Puck" Образ России в американском журнале "Puck" Мужик застрелил грабителя, который пытался отжать его деньги Мужик застрелил грабителя, который пытался отжать его деньги Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января 17 увлекательных изображений любопытных редкостей 17 увлекательных изображений любопытных редкостей 30 любопытных исторических снимков разных лет 30 любопытных исторических снимков разных лет Да и нет не говорить! 29-страничный каталог запрещенных слов для полицейских издали в Германии Да и нет не говорить! 29-страничный каталог запрещенных слов для... Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки 8 интересных фактов о скромняге Роуэне Аткинсоне 8 интересных фактов о скромняге Роуэне Аткинсоне Идеальная супруга любимого артиста Идеальная супруга любимого артиста Как работает китайская полиция? Как работает китайская полиция? "Ах": шалость девушки в магазине с игрушками "Ах": шалость девушки в магазине с игрушками 35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели поделиться в Сети 35 странных и удивительных вещей, которыми люди захотели... Основоположница восковой вечности, которой могло не случиться Основоположница восковой вечности, которой могло не случиться "Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов, запрещенных на Украине "Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в... Во время прилива на реке Цяньтан блогер попытался сломать пальму и пожалел об этом Во время прилива на реке Цяньтан блогер попытался сломать пальму и...
Когда очень хочется денежек, но быть бизнесменом - это объективно не твоё

Когда очень хочется денежек, но быть бизнесменом - это объективно не твоё

Автор:
09 января 2023 17:31
Метки: Прикол   Странная реклама   бизнесмены   дизайн   идиоты   маркетинг   реклама   
2395
14

В предприниматели идут люди, которые очень хотят денег, при этом часто такие личности совершенно ни чего не знают о бизнесе, а уже тем более о работающих способах продвижения. Их основное оружие - атаковать клиентов каламбурной рекламой и бредовым дизайном. Всё самое забавное собрано у нас!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Прикол   Странная реклама   бизнесмены   дизайн   идиоты   маркетинг   реклама   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Ваня 50 минут назад
с котиком нормально...
- был бы у меня такой, я бы не женился... (с) лето в простоквашино
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Бритва 54 минуты назад
здесь всё норм: доходчивые образы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39969



Другие посты автора
Популярное
«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление
«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление
«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских актёров и актрис
«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских...
Набирающие популярность
Нейросеть показала, где раки зимуют: искусственный интеллект иллюстрирует знаменитые крылатые фразы
Нейросеть показала, где раки зимуют: искусственный интеллект иллюстрирует знаменитые...
Про грибы
Про грибы
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#Приколы#картинки#собака#США#аварии#фильм#Китай
#Юмор#Фотографии#Россия#факты#забавно#интересное#подборка#шоу бизнес#полиция#коты
#Прикол#СССР#люди#животные#кино#дтп#в мире#авто аварии#девушки#милота
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Когда над вывеской/рекламой работал тролль, или наглядные примеры слабоумия и отваги Когда над вывеской/рекламой работал тролль, или наглядные примеры слабоумия и отваги Маркетинг, нейминг, дизайн и прочая чепуха, которая заставляет улыбаться на улицах Маркетинг, нейминг, дизайн и прочая чепуха, которая заставляет улыбаться на улицах Маразмы от горе-дизайнеров, на которые без слез не взглянешь Маразмы от горе-дизайнеров, на которые без слез не взглянешь Маркетологи от Бога, которые стали финалистами народной премии "Вывеска года" Маркетологи от Бога, которые стали финалистами народной премии "Вывеска года" Убойная реклама — двигатель убойной торговли Убойная реклама — двигатель убойной торговли

На что жалуетесь?

Вернуться