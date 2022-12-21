Маркетинг с изюминкой, от которого глаза навыкат

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Владельцы компаний хотят привлечь потребителей. Делают они это с помощью оригинального или агрессивного маркетинга. Немного каламбурной рекламы и вывесок в этом посте.
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А вы давно видели бредовую рекламу?
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