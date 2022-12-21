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Маркетинг с изюминкой, от которого глаза навыкат

Маркетинг с изюминкой, от которого глаза навыкат

Автор:
21 декабря 2022 18:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   маркетинг   предприниматели жгут   реклама   смешные люди   
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Владельцы компаний хотят привлечь потребителей. Делают они это с помощью оригинального или агрессивного маркетинга. Немного каламбурной рекламы и вывесок в этом посте.

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А вы давно видели бредовую рекламу?

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Метки: Прикол   забавно   маркетинг   предприниматели жгут   реклама   смешные люди   
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3  комментария
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SolomonA 2 часа назад
Недавно в лифте.
Через пару дней поменяли.
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