Лучшие свадебные фотографии от участников конкурса FdB Photography Awards 2022

1567
29
Свадьбы иногда могут быть банальными и скучными, но не всегда... Иногда это просто сумасшедшие вечеринки, иногда они демонстрируют любовь и привязанность, иногда они могут быть даже забавными... Взгляните на самые удивительные фотографии со свадеб со всего мира.
Каждые три месяца фотографы со всего мира присылают свои самые оригинальные, сумасшедшие и выдающиеся свадебные фотографии на FdB Awards. Отобранная команда из трех международных фотографов тщательно оценивает более 1500 снимков, поступивших из более чем 12 разных стран.
Судьями в этом раунде являются Рино Корделла (Италия), Кристиан Кардона (Колумбия) и Елена Флексас (Мексика).
Мы видим коллекцию изображений, представляющих самые выдающиеся моменты, запечатленные на камеру во время свадеб. Есть поцелуи, улыбки, слезы и несколько неожиданных гостей... мы надеемся, что эти фотографии заставят вас рассмеяться или задуматься о важности фотографа в создании незабываемых воспоминаний.
Судьями в этом раунде являются Рино Корделла (Италия), Кристиан Кардона (Колумбия) и Елена Флексас (Мексика).
Мы видим коллекцию изображений, представляющих самые выдающиеся моменты, запечатленные на камеру во время свадеб. Есть поцелуи, улыбки, слезы и несколько неожиданных гостей... мы надеемся, что эти фотографии заставят вас рассмеяться или задуматься о важности фотографа в создании незабываемых воспоминаний.
“Что случилось с ребенком?” Автор: Джонатан Мартин (Испания)
Это был финал из 4 туров в 2022 году, и через 12 месяцев мы можем объявить победителя ежегодного титула "Свадебный фотограф 2022 года" (W.P.O.T.Y.). Это испанский фотограф Фрэн Ортис из Гранады, с 15 отобранными фотографиями. Фрэн черпает вдохновение в моментах и людях, с которыми он сталкивается на свадьбах, используя свои навыки танцора хип-хопа и фотографа, чтобы запечатлеть нужный момент.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Победители конкурса Travel Photographer of the Year 2021
- 30 честных снимков от негламурного свадебного фотографа
- Победители фотоконкурса All About Photo, посвященного геометрическим формам
- 13 фотографий-победителей конкурса International Photography Awards 2021
- Лучшие фотографии конкурса FdB Wedding Photo Awards 2021
Метки: лучшие фотографии победители конкурса свадебные фото свадебные фотографии свадьба фотоконкурс
Новости партнёров
У Айсидоры Дункан так шарф на колесо намотало. Романтика!