Лучшие свадебные фотографии от участников конкурса FdB Photography Awards 2022

Свадьбы иногда могут быть банальными и скучными, но не всегда... Иногда это просто сумасшедшие вечеринки, иногда они демонстрируют любовь и привязанность, иногда они могут быть даже забавными... Взгляните на самые удивительные фотографии со свадеб со всего мира.



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Судьями в этом раунде являются Рино Корделла (Италия), Кристиан Кардона (Колумбия) и Елена Флексас (Мексика).



Мы видим коллекцию изображений, представляющих самые выдающиеся моменты, запечатленные на камеру во время свадеб. Есть поцелуи, улыбки, слезы и несколько неожиданных гостей... мы надеемся, что эти фотографии заставят вас рассмеяться или задуматься о важности фотографа в создании незабываемых воспоминаний. Каждые три месяца фотографы со всего мира присылают свои самые оригинальные, сумасшедшие и выдающиеся свадебные фотографии на FdB Awards. Отобранная команда из трех международных фотографов тщательно оценивает более 1500 снимков, поступивших из более чем 12 разных стран.Судьями в этом раунде являются Рино Корделла (Италия), Кристиан Кардона (Колумбия) и Елена Флексас (Мексика).Мы видим коллекцию изображений, представляющих самые выдающиеся моменты, запечатленные на камеру во время свадеб. Есть поцелуи, улыбки, слезы и несколько неожиданных гостей... мы надеемся, что эти фотографии заставят вас рассмеяться или задуматься о важности фотографа в создании незабываемых воспоминаний.

“Что случилось с ребенком?” Автор: Джонатан Мартин (Испания) 0 Источник: Это был финал из 4 туров в 2022 году, и через 12 месяцев мы можем объявить победителя ежегодного титула "Свадебный фотограф 2022 года" (W.P.O.T.Y.). Это испанский фотограф Фрэн Ортис из Гранады, с 15 отобранными фотографиями. Фрэн черпает вдохновение в моментах и людях, с которыми он сталкивается на свадьбах, используя свои навыки танцора хип-хопа и фотографа, чтобы запечатлеть нужный момент.

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