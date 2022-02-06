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Победители конкурса Travel Photographer of the Year 2021

Победители конкурса Travel Photographer of the Year 2021 (21 фото)

Автор:
06 февраля 2022 15:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Travel Photographer of the Year   лучшие фотографии   пейзажи   победители конкурса   путешествия   снимки природы   фотоконкурс   
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Судьи просмотрели около 20 000 изображений, представленных фотографами из 151 страны. Абсолютным победителем в номинации "Фотограф-путешественник 2021 года" стал итальянец Фортунато Гатто. Но есть еще множество работ, на которые стоит обратить внимание.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Travel Photographer of the Year   лучшие фотографии   пейзажи   победители конкурса   путешествия   снимки природы   фотоконкурс   
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Вишенка Крокодилова 17 минут назад
Открытие в географии!!! Рейн протекает по Лофотенскому архипелагу!
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