Победители конкурса Travel Photographer of the Year 2021

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Судьи просмотрели около 20 000 изображений, представленных фотографами из 151 страны. Абсолютным победителем в номинации "Фотограф-путешественник 2021 года" стал итальянец Фортунато Гатто. Но есть еще множество работ, на которые стоит обратить внимание.
От соблазнительных снимков гор Аляски и болот Луизианы до потрясающих снимков дикой природы, сделанных в Кении и Канаде, и фоторассказа о жизни в Северной Корее и ОАЭ — вот изображения, победившие в международной премии "Фотограф-путешественник 2021 года".
На этом ярком пейзажном снимке, сделанном абсолютным победителем Фортунато Гатто, изображен Полихром Пасс (Полихромный перевал), крутая дорога в национальном парке Денали на Аляске. "Я сделал этот снимок как раз перед тем, как появился гризли, — рассказывает Гатто. — Свежий снег, покрывающий горы на заднем плане, стал идеальным обрамлением этой особенной встречи осени и зимы".
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Еще один захватывающий снимок национального парка Денали, сделанный Фортунато Гатто. Он вспоминает: "Между пестрой тундрой и почти черно-белыми горами лежала густая полоса тумана. Пейзаж я пытался изобразить тремя разными полосами. Тундра внизу, туман в центре и горы наверху". По словам фотографа, природа подарила в тот день "необычный и мистический пейзаж".
Эта красивая фотография была сделана победителем в номинации "Молодой фотограф-путешественник года", американским фотографом Джаем Шетом. На этом снимке 18-летняя девушка, которая любит посещать малоизвестные места в США, запечатлела деревья с красной листвой осенью в парке Магнолия-Ридж в Вудвилле, штат Техас. Это часть целой серии фотографий леса, сделанных фотографом в разное время года.
Это деревенский снимок здания в историческом районе Мормон-Роу, национальный парк Гранд-Титон, штат Вайоминг. Фотография была сделана 16-летним Тевином Кимом, который был назван лучшим молодым фотографом-путешественником года в категории от 15 до 18 лет. Описывая эту фотографию, сделанную в августе прошлого года, он говорит: "Обычно на заднем плане здесь виден обширный ландшафт четких многослойных гор Тетон. Однако из-за лесных пожаров, бушевавших на западе США, когда был сделан этот снимок, горы практически не видны".
Болота Мурингспорта, штат Луизиана, стали местом для этого поразительного снимка, сделанного американским фотографом Наяной Раджеш, занявшей второе место в категории молодых фотографов-путешественников года от 15 до 18 лет. "Кипарисовые болота — очаровательное место, где испанский мох украшает лысые кипарисы, словно свадебная фата на невесте", — говорит 17-летняя Наяна.
Ирландский фотограф Индиго Лармур, которой всего 13 лет, сделала этот удивительный снимок в городе Аль-Даид в ОАЭ. Лармур была удостоена награды "Молодой фотограф-путешественник года" в категории "14 лет и младше". Она говорит об этом снимке следующее: "В большинстве городов среднего размера в Объединенных Арабских Эмиратах есть верблюжьи ипподромы, и верблюды разного возраста участвуют в гонках на разные дистанции. Верблюды участвуют в гонках с механическим жокеем, которым управляет владелец верблюда, который едет по обочине трассы, выкрикивая команды через рацию".
"Этот большой одинокий слон удивил нас утром". Так пишет испанский фотограф Мигель Санчес Гарсия об этом прекрасном снимке, который был сделан в Танзании, недалеко от кенийской границы. 12-летний Гарсия занял второе место в номинации "Молодой фотограф-путешественник года" в категории "14 лет и младше".
Итальянский фотограф Алессандро Бергамини возглавил подиум в категории "Восьмерка лучших портфолио" с этим снимком, сделанным в Шринагаре, Индия. "Среди высоких гималайских гор в Кашмире пастухи ведут свои стада через невероятные пейзажи и по извилистым тропам в поисках долин, полных зеленой травы, перед приходом зимы", — рассказывает фотограф.
Эта очаровательная фотография сделана в деревне Гуган-Барра в графстве Корк, Ирландия. Автор — Тревор Коул, занявший второе место в категории "Восьмерка лучших портфолио". Описывая изображение, ирландский фотограф говорит, что краски Ирландии проявляются в осенних отражениях воды. И добавляет: "Люди — неотъемлемая часть истории и географии Ирландии, вместе с их древними родословными".
Болгарский фотограф Владимир Карамазов сделал этот атмосферный снимок на Рейне на норвежском Лофотенском архипелаге. "Я снимал что-то еще, когда обернулся и увидел, как солнце начинает проходить по крышам домов. У меня не было времени настроить параметры камеры, и у меня было всего около 10 секунд, за которые я сделал пять снимков. Я поймал свет!", — рассказывает фотограф.
Это "Лучшее одиночное изображение в категории пейзажей и приключений". Снимок был сделан британским фотографом Палли Лермонд, на нем изображен район Хейнс на Аляске. "Из-за непосредственной близости Тихого океана снег "липнет" к горам на юго-востоке Аляски, как нигде на земле, — объясняет Лермонд. — В результате на вершинах обычно крутых и скалистых горных склонов образуются снежные "шипы". Для профессиональных лыжников-фрирайдеров это уникальная площадка". На снимке — горный склон под названием "Грязная игла", и на нем — австрийский профессиональный фристайлер Фабиан Ленч.
Это вулкан Стромболи на Эолийских островах в Италии, показанный через объектив испанского фотографа Хавьера Санчеса Мартинеса. На снимке, получившем особое упоминание жюри, изображена вершина Стромболи на фоне Средиземного моря, а также лодка, освещающая воду.
Эта фотография была сделана канадским фотографом Анилом Судом, чье портфолио заняло второе место в категории "Портфолио живого мира". Снимок сделан в Антарктиде.
Это одна из нескольких фотографий, сделанных португальским фотографом Хосе Фрагозо, работы которого получили высокую оценку в категории "Портфолио живого мира". Кадр был снят в Национальном заповеднике Масаи Мара, Кения. После долгой прогулки львиный прайд отдыхает на уцелевшем участке травы после того, как пожар уничтожил большую часть их территории.
Это увлекательное изображение — из портфолио Вьет Ван Трана, которое заняло второе место в категории "Портфолио людей и их историй". На нем изображен Трин Нгок, сапожник из Сайгона, который все еще работает в возрасте 90 лет. "Он учился в школе L’Ecole ABC De Dessin в Париже. На протяжении десятилетий Трин Нгок производил обувь для королевской семьи Камбоджи, от королевы до принца Сианука, а также для многих известных вьетнамских певцов", — рассказывает фотограф.
Этот медведь гризли был сфотографирован в территориальном парке Ниинлии Нджик в Юконе, Канада. Швейцарский фотограф Марко Димитриевич говорит: "За Полярным кругом в Северном Юконе есть место, где зимой не замерзает река Фишинг-Бранч. Здесь медведи гризли продолжают преследовать лосося далеко за пределы любого другого места в Канаде. При температуре до -30С их мокрая шерсть моментально замерзает, когда они выходят из реки".
Этот завораживающий снимок был отмечен судьями как "особое упоминание". Фотограф Ричард Ли из Гонконга объясняет, что он сделал снимок в Масаи Мара, Кения, когда в дождливый день встретил группу львов.
Главный приз в категории "Один снимок — Зеленая планета" достался этому снимку норвежского фотографа Джонни Хаглунда, сделанному в Белеме, Бразилия. "Во время отлива весь мусор, выброшенный в море, обнажается. Человек на фотографии ходит, пытаясь найти что-то ценное, например, бутылки, банки и прочее", — объясняет автор.
Этот снимок, сделанный в городе Уттара, Дакка, Бангладеш, занял второе место в категории iTravelled (одиночное изображение с телефона/планшета). Автор, бангладешский фотограф Митаил Африге Чоудхури, объясняет: "Поезд останавливается всего на минуту, и желающих в него попасть больше, чем официальная вместимость поезда, поэтому пассажиры спускаются с крыши и забираются в окна. Это повседневный сценарий, хотя люди часто получают травмы от этого".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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