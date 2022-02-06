Победители конкурса Travel Photographer of the Year 2021

Ирландский фотограф Индиго Лармур, которой всего 13 лет, сделала этот удивительный снимок в городе Аль-Даид в ОАЭ. Лармур была удостоена награды "Молодой фотограф-путешественник года" в категории "14 лет и младше". Она говорит об этом снимке следующее: "В большинстве городов среднего размера в Объединенных Арабских Эмиратах есть верблюжьи ипподромы, и верблюды разного возраста участвуют в гонках на разные дистанции. Верблюды участвуют в гонках с механическим жокеем, которым управляет владелец верблюда, который едет по обочине трассы, выкрикивая команды через рацию".