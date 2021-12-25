Лучшие фотографии конкурса FdB Wedding Photo Awards 2021

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Жюри конкурса свадебной фотографии FdB Wedding Photo Awards выбрало победителей этого года. Свадьба - краткий, но важный миг в жизни человека. И хорошие фотографы умеют правильно его преподнести!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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