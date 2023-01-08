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"Как там в Мексике отдыхается с презрением к русскому народу?": видеопривет депутата из Курска разозлил жителей приграничного города

"Как там в Мексике отдыхается с презрением к русскому народу?": видеопривет депутата из Курска разозлил жителей приграничного города

Автор:
08 января 2023 13:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Максим Васильев   Старовойт   видео   депутат Госдумы   курск   мексика   отдых за границей   политика   
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Депутат Курской областной думы Максим Васильев уехал на новогодние каникулы в Мексику и прислал своим соотечественникам видеообращение. Закусывая креветками и попивая коктейль, он поздравил курян с Новым годом и пожелал хорошего настроения. Жители приграничного региона оптимизм избранника не оценили, а губернатор области Старовойт сообщил, что очень зол и требует разбора полётов от комиссии по этике.

Совсем недавно для депутатов Госдумы выпустили рекомендации о том, как вести себя в новогодние праздники. И, видимо, подсуетились с этими правилами не зря. В наше непростое время оплошать легко, а восстановить свой авторитет довольно сложно. Сколько лет прошло с тех пор, как депутаты обмолвились про макарошки и про то, что родина "не просила вас рожать", а ведь в народе эти перлы помнят до сих пор!


Недавно депутат Курской областной Думы Максим Васильев записал новогоднее поздравление. Пребывая в отличном настроении, Васильев пожелал всем много денег и оптимизма.

Казалось бы, что такого? Депутат рад, отлично проводит время и желает всем того же самого. Вот только куряне не оценили оптимизма мэра. На его странице в соцсетях жители Курска стали оставлять негативные комментарии. Они считают, что в тот момент, когда до региона долетают звуки взрывов и даже снаряды, такие видео с пляжа как минимум неуместны. Тем более, что у большинства курян нет возможности покинуть родные края. Да и вообще, скромнее надо быть - недаром же рекомендации для депутатов по поведению в соцсетях выпустили!



Губернатор области Роман Старовойт разозлился на своего коллегу. Он заметил, что Курская область - регион пограничный, что выдвигает дополнительные требования к работе органов власти и народных избранников.


Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак также раскритиковал депутата Курской облдумы за видеопривет из Мексики. Он посоветовал Васильеву сложить депутатские полномочия по собственному желанию.



Сам Васильев считает критику в его адрес необоснованной. В Мексику он ездил к родственникам и видео записывал для друзей. По его словам, ролик случайно попал к «представителю Западной Украины, с которым дружили до СВО», и тот опубликовал его в интернете.

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Метки: Максим Васильев   Старовойт   видео   депутат Госдумы   курск   мексика   отдых за границей   политика   
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112  комментариев
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4k
Евгений Д 6 часов назад
Не важно кто он и кем работает, но раз снимает и постит такое в наше время то он просто идиот, мозгов нет, одни понты
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Lera 19 минут назад
Какой интересный депутат. Родственники у него в Мексике, друзья на западной Украине... Сразу видно, депутат - настоящий патриот.
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5k
Гур Полчаса назад
А доча Шойгу в Дубаях сейчас отдыхает и в запрещенограмме фоточки постит -это нормально?
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29k
Григорий 2 часа назад
Это не бизнесмен, а депутат. И если он с другого конца мира радостно сообщает, что "Много денег, много хорошего настроения", то просто проверьте его доходы.
И странно, что это счастливое существо отражает чаяния народа, ведь народ живет совсем иначе.
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13k
Kucher 2 часа назад
Вот не выложил бы в интернет свои поздравления, и дальше б на тёплом местечке зад бы грел, да бабло б грёб из казённого потока, как остальные депутаты. С Александра Ивановича Корейко пример надо брать - воруешь, делай это тихо, не шикуй.
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130
Вася Васильев 2 часа назад
Есть у меня ощущение, что этот любящий попонтоваться колхозник вскоре сменит место работы..
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1k
Холитан Хар Амп 2 часа назад
Не устаю удивляться ... Как же захватило многих соц.сети и игра в телефон - сам себе режиссёр и постановщик

Согласно Лаврову - дебилы *лять!
Сами снимают свои преступления, нарушение законов, то сопляку малолетнему руль передадут и в тик-ток! "Звезда" йопта!
В полиции наверно все животы надорвали от смеха, сам преступник все доказательства своего преступления в интернет выложил
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1k
TruckerOrphan 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Юр21 3 часа назад
Вот гнида, ещё и отбрёхивается! Пора эти грядки пропалывать, Володя, срочно нужен новый 37 год!
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5k
perekrestok 3 часа назад
Этот фраер сам поставил себя вне народа и сам тесно общается с хохлонациками, даже фотки с приветами из Мексики присылает. А мог бы поехать в зону СВО и там бы с народом пообщаться. А так конечно семейка могла бы или не возвращаться в Россию или остаться там и на видео самоубиться. Нафига такие коммунисты и единоросы?
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26k
Вован 4 часа назад
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1k
alex 4 часа назад
а где этот сраный губернатор области Роман Старовойт который разозлился на своего коллегу? не с его ли подачи он разжирел и смог поехать в Мексику?
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1k
Александр 4 часа назад
Ответка от граждан для такой власти
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1k
Bonefacius 4 часа назад
Чуть что случись у западников сразу во всем Путин виноват, а у наших сразу на хохлов все получается скидывают) [мат] цирк какой-то. Ну обосрался, извинись и покинь свой пост, хоть какой-то достойный поступок. Нет, нужно извиваться и юлить до последнего
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16k
Дядюшка Ау 4 часа назад
Поездкой в дешманскую Мексику депутат Васильев опозорил депутатский корпус. Российские депутаты не должны опускаться до такого уровня.
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3k
Deniss 4 часа назад
Ну все как всегда,
"никогда такого не было - и вот опять"
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79
Sergel Fman 5 часов назад
Ну один сдуру напоказ выпендрился. А остальные что лучше? Такие же уроды...
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17k
Сергей 5 часов назад
Ага, а его критики прямо вот сейчас на фронте? Или им просто денег не хватает свалить в теплые страны? Депутат конечно дурака свалял, не надо такие вещи в соцсети выкладывать коль скоро ты публичная личность.
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11
Имя пользователя 5 часов назад
шариков всё же успел оставить потомство
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 5 часов назад
ПЕТУШАРА!!!!!!!!!!!!
До тех пор, пока "слуги народа" будут жить лучше самого народ, будет происходить такое бл"ядство.
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771
ekstazis 5 часов назад
Ссылка coub.com
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