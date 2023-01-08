"Как там в Мексике отдыхается с презрением к русскому народу?": видеопривет депутата из Курска разозлил жителей приграничного города

Казалось бы, что такого? Депутат рад, отлично проводит время и желает всем того же самого. Вот только куряне не оценили оптимизма мэра. На его странице в соцсетях жители Курска стали оставлять негативные комментарии. Они считают, что в тот момент, когда до региона долетают звуки взрывов и даже снаряды, такие видео с пляжа как минимум неуместны. Тем более, что у большинства курян нет возможности покинуть родные края. Да и вообще, скромнее надо быть - недаром же рекомендации для депутатов по поведению в соцсетях выпустили!



