"Как там в Мексике отдыхается с презрением к русскому народу?": видеопривет депутата из Курска разозлил жителей приграничного города

Депутат Курской областной думы Максим Васильев уехал на новогодние каникулы в Мексику и прислал своим соотечественникам видеообращение. Закусывая креветками и попивая коктейль, он поздравил курян с Новым годом и пожелал хорошего настроения. Жители приграничного региона оптимизм избранника не оценили, а губернатор области Старовойт сообщил, что очень зол и требует разбора полётов от комиссии по этике.
Совсем недавно для депутатов Госдумы выпустили рекомендации о том, как вести себя в новогодние праздники. И, видимо, подсуетились с этими правилами не зря. В наше непростое время оплошать легко, а восстановить свой авторитет довольно сложно. Сколько лет прошло с тех пор, как депутаты обмолвились про макарошки и про то, что родина "не просила вас рожать", а ведь в народе эти перлы помнят до сих пор!
Недавно депутат Курской областной Думы Максим Васильев записал новогоднее поздравление. Пребывая в отличном настроении, Васильев пожелал всем много денег и оптимизма.
Казалось бы, что такого? Депутат рад, отлично проводит время и желает всем того же самого. Вот только куряне не оценили оптимизма мэра. На его странице в соцсетях жители Курска стали оставлять негативные комментарии. Они считают, что в тот момент, когда до региона долетают звуки взрывов и даже снаряды, такие видео с пляжа как минимум неуместны. Тем более, что у большинства курян нет возможности покинуть родные края. Да и вообще, скромнее надо быть - недаром же рекомендации для депутатов по поведению в соцсетях выпустили!
Губернатор области Роман Старовойт разозлился на своего коллегу. Он заметил, что Курская область - регион пограничный, что выдвигает дополнительные требования к работе органов власти и народных избранников.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак также раскритиковал депутата Курской облдумы за видеопривет из Мексики. Он посоветовал Васильеву сложить депутатские полномочия по собственному желанию.
Сам Васильев считает критику в его адрес необоснованной. В Мексику он ездил к родственникам и видео записывал для друзей. По его словам, ролик случайно попал к «представителю Западной Украины, с которым дружили до СВО», и тот опубликовал его в интернете.
Источник:
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И странно, что это счастливое существо отражает чаяния народа, ведь народ живет совсем иначе.
Не так уж и дорого.
Согласно Лаврову - дебилы *лять!
Сами снимают свои преступления, нарушение законов, то сопляку малолетнему руль передадут и в тик-ток! "Звезда" йопта!
В полиции наверно все животы надорвали от смеха, сам преступник все доказательства своего преступления в интернет выложил
Доказательства есть или лишь бы ляпнуть что не попадя?
"никогда такого не было - и вот опять"
До тех пор, пока "слуги народа" будут жить лучше самого народ, будет происходить такое бл"ядство.