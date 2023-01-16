«Вы как монголы»: поляки оскорбили россиян на горнолыжном курорте в Куршевеле

Поляк откровенно напрашивался на зуботычину.
Молодой человек из России (говорят, это какой-то популярный блогер Литвин) рассказал о неприятной встрече на горнолыжном курорте в Куршевеле с семейной парой из Польши. Россияне и поляки оказались в одном подъёмнике, и поляк, услышав русскую речь, начал откровенно выпрашивать «леща».
В частности он заявил, что Россия — это Азия, русские — как монголы, и им не место в Европе. К счастью, Литвин проявил сдержанность и оказался большим европейцем, чем безумный поляк, не став распускать руки. Хотя, как он говорит, они у него очень чесались.
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"он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, – тут арестант усмехнулся, – я лично не вижу ничего дурного в этом звере" (с) Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита
А тем более не вижу ничего плохого в монголах. Всяко лучше быть монголом, чем поляком)
А вообще все, что сейчас происходит раскрывает по другому историческое прошлое России.
Не просто так были все эти разделы Польши. Не потому что нам польская земля так нужна, а потому что поляки, если их силой не успокоить, не дают никакого житья своим соседям.
Много гонору, мало ума. Проще держать гарнизоны в польшах-украинах-прибалтиках, чем вечно воевать с ними. А другой политики кроме русофобии у них нет.
Хотя, даже если бы кто-то сравнил русских хоть с андаманскими аборигенами - мне было бы безразлично, т.к. я - за интернационализм и против пещерного расизма и нацизма - т.е. разделение народов и рас на "полноценные" и "неполноценные" - все одинаково полноценны и достойны мира, счастья и жизни. Да, кто-то быстрее бегает, кто-то лучше танцует, кто-то лучше переносит жару/влажность/морозы/засухи и так далее - есть физиологические различия, и это же здорово! У кого-то есть одни сильные стороны, у других - другие, но вот умственно - мы все одинаково полноценны (кроме медицинских случаев) - и наука пока не доказала иного
Недобитки-"обиженки" - сдристывали на запад, и там строчили "обиженные мемуары"...
"Варварская страна", "московиты" и ещё три четверти всей стереотипной херни про Россию - плоды тех самых мемуаров "обиженок". Писали и издавали-то их во всяких Франциях/Англиях/САСШ.
Одно дело 3.14здеть на россиян ,другое дело воевать .
Понять их можно наши, все таки предпочитают пшеков в плен не брать .