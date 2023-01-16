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«Вы как монголы»: поляки оскорбили россиян на горнолыжном курорте в Куршевеле

«Вы как монголы»: поляки оскорбили россиян на горнолыжном курорте в Куршевеле

Автор:
16 января 2023 11:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Куршевель   Литвин   видео   оскорбления   политика   поляк   
2653
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Поляк откровенно напрашивался на зуботычину.

Молодой человек из России (говорят, это какой-то популярный блогер Литвин) рассказал о неприятной встрече на горнолыжном курорте в Куршевеле с семейной парой из Польши. Россияне и поляки оказались в одном подъёмнике, и поляк, услышав русскую речь, начал откровенно выпрашивать «леща».

В частности он заявил, что Россия — это Азия, русские — как монголы, и им не место в Европе. К счастью, Литвин проявил сдержанность и оказался большим европейцем, чем безумный поляк, не став распускать руки. Хотя, как он говорит, они у него очень чесались.

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Метки: Куршевель   Литвин   видео   оскорбления   политика   поляк   
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26  комментариев
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32k
Snork Snorkoff Час назад
В переводе на руский, Литвин как и положено блохеру, пропитанному европейскими ценностями, засунул язык в жопу и сыкливо сглотнул.
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10k
Shtoppi 22 секунды назад
длинный язык, имперские амбиции и просто непреодолимый долбое_изм когда-нибудь сыграют с пОляками дурную шутку. Гиены вонючие, бездари и побирушки ничем не лучше каклов!
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1k
LisA 6 минут назад
интересно чем монголы и азиаты вообще хуже всех остальных?
"он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, – тут арестант усмехнулся, – я лично не вижу ничего дурного в этом звере" (с) Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 10 минут назад
нужно монголам показать это видео..пусть там в Улан-Баторе..пару пшеков-путешественников отпинают))
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
я бы пшеку втащил с вопросом какова художника поляки на сау "краб" стреляют по русским городам ? что они там забыли?
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12k
harlamov 12 минут назад
Ну не полякам решать, где наше место - в Европе или Азии.
А тем более не вижу ничего плохого в монголах. Всяко лучше быть монголом, чем поляком)
А вообще все, что сейчас происходит раскрывает по другому историческое прошлое России.
Не просто так были все эти разделы Польши. Не потому что нам польская земля так нужна, а потому что поляки, если их силой не успокоить, не дают никакого житья своим соседям.
Много гонору, мало ума. Проще держать гарнизоны в польшах-украинах-прибалтиках, чем вечно воевать с ними. А другой политики кроме русофобии у них нет.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
Надо было у пшека спросить: а что ты имеешь против монголов...фашист что ли европейский?)
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5k
heta 20 минут назад
Не все поляки такие. Скорее всего попали на упоротого, коих везде меньшинство. К сожалению, это меньшинство обычно страшно вонючее, но все же меньшинство. Я к тому, что слова одного человека не стоит интерполировать на всю страну.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Сармата им в польшандию
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10k
Oleg 38 минут назад
хохлы стали забывать историю, кто их вешал и прибивал к деревьям аки новогодние игрушки, чудные традиции польских шляхтичей ... да и у поляков с памятью та жа бяда...
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1k
SoulSeeker 38 минут назад
Забавно, как глубоко нацизм укоренился в мозгах некоторых европейских граждан - что используют сравнение с "монголами" как оскорбление. Интересно, что такое "оскорбление" на мой взгляд - способно оскорбить только других таких же нацистов. А у нас в стране, я надеюсь, таких немного, зато много граждан монгольского происхождения - и буряты, и тувинцы (урянхаи), и калмыки, и наверняка ещё множество людей которые знают или даже не знают о своих монгольских корнях. И им не стыдиться этого нужно - а гордится и помнить. И не польской нацистской сволочи указывать - каким народам жить в Европе, каким не жить. Были уже одни такие - тоже решали какие народ "унтерменшены", а какие "имеют право жить в Европе". Между прочим, один из величайших полководцев в истории мира - Субэдей, был монголом (а точнее - урянхаем, предком тувинцев). Про его друга и соратника Чингис-хана и вовсе промолчу - итак все известно.
Хотя, даже если бы кто-то сравнил русских хоть с андаманскими аборигенами - мне было бы безразлично, т.к. я - за интернационализм и против пещерного расизма и нацизма - т.е. разделение народов и рас на "полноценные" и "неполноценные" - все одинаково полноценны и достойны мира, счастья и жизни. Да, кто-то быстрее бегает, кто-то лучше танцует, кто-то лучше переносит жару/влажность/морозы/засухи и так далее - есть физиологические различия, и это же здорово! У кого-то есть одни сильные стороны, у других - другие, но вот умственно - мы все одинаково полноценны (кроме медицинских случаев) - и наука пока не доказала иного
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4k
Андрей 40 минут назад
ну и правильно что не стал руки распускать. но и общаться с пшеками не нужно было. да и новость из этого не надо было делать )
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8k
Владимир 45 минут назад
В Сочи хороший горнолыжный курорт, Приэльбрусье, Шерегеш. Че поперся в Куршавель? Терпи раз в РФ не катается.
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9k
Б.Касторский 49 минут назад
Не понимаю людей, которые после какого-либо события рассказывают что бы они сделали с обидчиком. Хочешь сделать? Делай. Не хочешь? Зачем потом рассказывать как и кого бы ты раскатал-избил-унизил.
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−21
даховная скрепка 53 минуты назад
а почему молодой человек не в окопе под Бахмутом? не православненько
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149
Den Li даховная скрепка 43 минуты назад
а ты почему не там? или ты из окопа строчишь???
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20k
иванов дмитрий 54 минуты назад
Если тебя так поляки достали , чего же ты не в России катаешься ?
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−21
даховная скрепка 54 минуты назад
а в чем поляк не прав?
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3k
pinbalist 56 минут назад
Похож на любителя помахать кулаками после драки.
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