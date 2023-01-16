«Вы как монголы»: поляки оскорбили россиян на горнолыжном курорте в Куршевеле

Молодой человек из России (говорят, это какой-то популярный блогер Литвин) рассказал о неприятной встрече на горнолыжном курорте в Куршевеле с семейной парой из Польши. Россияне и поляки оказались в одном подъёмнике, и поляк, услышав русскую речь, начал откровенно выпрашивать «леща».



В частности он заявил, что Россия — это Азия, русские — как монголы, и им не место в Европе. К счастью, Литвин проявил сдержанность и оказался большим европейцем, чем безумный поляк, не став распускать руки. Хотя, как он говорит, они у него очень чесались.