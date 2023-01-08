Почему наш организм жаждет нездоровой пищи

Более того, в опросе 2022 года среди 2000 взрослых британцев, проведённом от имени супермаркета Aldi, каждый четвёртый признался, что ест комфортные продукты не менее пяти раз в неделю, хотя более половины (56%) заявили, что от этих блюд они чувствуют себя хуже. В том же отчёте было обнаружено, что 57% участников признались, что испытывали сожаление, когда ели предпочитаемую ими комфортную пищу. Эти исследования, по-видимому, показывают, что комфортная пища эффективна в обеспечении кратковременного выброса дофамина, но часто может привести к чувству раскаяния и стыда в долгосрочной перспективе, возможно, потому, что люди знают, что эти продукты не полезны для них с точки зрения питательной ценности.



Однако другие исследования показали, что комфортная пища действительно способна нас успокаивать и дарить чувство утешения — но не больше, чем любая другая еда. Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Health Psychology, пришло к выводу, что комфортные продукты могут привести к немедленному подъёму настроения, но обнаружило, что любая пища, независимо от того, жаждал её кто-то или нет, способна достичь того же результата. Учёные сказали, что люди могут приписывать комфортной пище «заслугу» за влияние на настроение, которое имело бы место даже при отсутствии этой конкретной пищи.