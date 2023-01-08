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Почему наш организм жаждет нездоровой пищи

Почему наш организм жаждет нездоровой пищи

Автор:
08 января 2023 12:16
Сообщество : Еда
Метки: Еда   комфортная еда   мозг   пища   психология   стресс   
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Еда несет эмоциональную подпитку так же, как и питательную. Многие из нас ищут утешение в еде во время стресса. Но что делает пищу такой привлекательной?
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Почему люди жаждут комфортной еды?

Исследования показали, что мозг «вознаграждает» людей, когда они потребляют определённые продукты. Согласно статье 2020 года, опубликованной в журнале Physiology & Behavior, в мозге есть «гедонистические точки» — специализированные субрегионы, которые усиливают приятное чувство или «симпатию» к приятным вкусам, включая сладкую, жирную и солёную пищу. Это может приводить к выбросу дофамина, который усиливает мотивацию человека искать и потреблять вкусные пищевые вознаграждения. Таким образом, мозг может побуждать людей искать и потреблять определённую еду.

Действительно ли комфортная пища эффективна?

Комфортные продукты — это попытка почувствовать удовлетворение или средство снять стресс, но исследования показывают, что они не всегда эффективны для достижения этой цели.

Исследование, проведённое OnePoll в 2020 году, показало, что, чтобы справиться с последствиями пандемии и связанных с ней ограничений, две трети взрослых американцев сознательно или бессознательно ели продукты, которые им нравились в детстве. Тем не менее, менее половины (41%) респондентов заявили, что они тянутся к комфортным продуктам, чтобы «получить удовольствие».

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Метки: Еда   комфортная еда   мозг   пища   психология   стресс   
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2k
Похаб Стебаныч 58 минут назад
психолог-экспериментатор из Оксфордского университета
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20k
Alf 14 минут назад
... Однако другие исследования показали, что комфортная пища действительно способна нас успокаивать и дарить чувство утешения но не больше, чем любая другая еда.
- Пища, достойная утешения. Выбирайте свой вариант:
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63k
doker Полчаса назад
Не знаю, как правильно..., но - пшённая каша на сале была худшим блюдом для нас, внуков, что готовила бабушка.
Но... из бедности готовила. Ностальгии - нет. Повидла, варенье, кабачки в собственном соку - ностальгии нет.
Я готовлю сам - что мне нравится и дети едят. Будет у них ностальгия, нет - мне всё равно.

Вкусы, как и мода - меняется!
Полезно-неполезно - всё можно сделать вкусно!

Даже самогон!

Ну, за вкусную закуску!

У меня было основным на Рождество примерно такое блюдо...
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