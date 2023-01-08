Почему наш организм жаждет нездоровой пищи

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Еда несет эмоциональную подпитку так же, как и питательную. Многие из нас ищут утешение в еде во время стресса. Но что делает пищу такой привлекательной?
Многие люди обращаются к комфортной еде для успокоения, когда они чувствуют себя подавленными, в стрессе или просто хотят немного взбодриться. Комфортная еда часто ассоциируется с беззаботными воспоминаниями и может, в некоторой степени, дать ощущение тепла и уверенности. Но почему мы снова и снова жаждем этих продуктов? И, несмотря на название, действительно ли они нас утешают?
Чарльз Спенс, психолог-экспериментатор из Оксфордского университета, считает, что люди сознательно и подсознательно ассоциируют комфортную пищу с позитивными и счастливыми воспоминаниями.
Чарльз Спенс, психолог-экспериментатор из Оксфордского университета, считает, что люди сознательно и подсознательно ассоциируют комфортную пищу с позитивными и счастливыми воспоминаниями.
«Это пища, которую кому-то давали, когда о нём заботились, например, в детстве, и это то, к чему люди тянутся во взрослом возрасте, когда чувствуют эмоциональную угрозу», — сказал Спенс в интервью Live Science.
Спенс много писал о психологии комфортного питания. В статье 2017 года, опубликованной в International Journal of Gastronomy and Food Science, он написал, что комфортные продукты (пища), как правило, просты в приготовлении, часто ассоциируются с каким-то прошедшим праздником и нередко содержат много сахара или углеводы, а это означает, что они почти всегда калорийны.
Спенс много писал о психологии комфортного питания. В статье 2017 года, опубликованной в International Journal of Gastronomy and Food Science, он написал, что комфортные продукты (пища), как правило, просты в приготовлении, часто ассоциируются с каким-то прошедшим праздником и нередко содержат много сахара или углеводы, а это означает, что они почти всегда калорийны.
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Почему люди жаждут комфортной еды?
Исследования показали, что мозг «вознаграждает» людей, когда они потребляют определённые продукты. Согласно статье 2020 года, опубликованной в журнале Physiology & Behavior, в мозге есть «гедонистические точки» — специализированные субрегионы, которые усиливают приятное чувство или «симпатию» к приятным вкусам, включая сладкую, жирную и солёную пищу. Это может приводить к выбросу дофамина, который усиливает мотивацию человека искать и потреблять вкусные пищевые вознаграждения. Таким образом, мозг может побуждать людей искать и потреблять определённую еду.
Но почему, если говорить в общем, комфортная еда несколько вредна для здоровья? И почему так редко хочется салата или стебля сельдерея, когда вы пытаетесь поднять себе настроение?
Дофамин является важным химическим веществом мозга, которое играет важную роль в формировании настроения и, как отмечалось в вышеупомянутом исследовании, склонности человека к вознаграждению и мотивации. Различные исследования показали, что определённые продукты, иногда называемые «сверхвкусными», вызывают сильное чувство удовольствия. В результате мозг побуждает нас постоянно повторять это снова и снова.
По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, сверхвкусная пища, как правило, легко усваивается и бывает сладкой, солёной или жирной. Известно, что сверхвкусная еда стимулирует высвобождение различных гормонов, помимо дофамина, включая инсулин, кортизол (стресс) и лептин (голод). Повышение уровня этих гормонов может привести к тяге к определённой пище или вкусу. Здоровая пища, как правило, не содержит ни одного из этих элементов — листовая зелень, например, богата витаминами, минералами и клетчаткой, но бедна сахаром и солью, — и поэтому мозг человека, как правило, не испытывает к ней такой жажды, как к пончику или кусочку пиццы.
Дофамин является важным химическим веществом мозга, которое играет важную роль в формировании настроения и, как отмечалось в вышеупомянутом исследовании, склонности человека к вознаграждению и мотивации. Различные исследования показали, что определённые продукты, иногда называемые «сверхвкусными», вызывают сильное чувство удовольствия. В результате мозг побуждает нас постоянно повторять это снова и снова.
По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, сверхвкусная пища, как правило, легко усваивается и бывает сладкой, солёной или жирной. Известно, что сверхвкусная еда стимулирует высвобождение различных гормонов, помимо дофамина, включая инсулин, кортизол (стресс) и лептин (голод). Повышение уровня этих гормонов может привести к тяге к определённой пище или вкусу. Здоровая пища, как правило, не содержит ни одного из этих элементов — листовая зелень, например, богата витаминами, минералами и клетчаткой, но бедна сахаром и солью, — и поэтому мозг человека, как правило, не испытывает к ней такой жажды, как к пончику или кусочку пиццы.
Действительно ли комфортная пища эффективна?
Комфортные продукты — это попытка почувствовать удовлетворение или средство снять стресс, но исследования показывают, что они не всегда эффективны для достижения этой цели.
Исследование, проведённое OnePoll в 2020 году, показало, что, чтобы справиться с последствиями пандемии и связанных с ней ограничений, две трети взрослых американцев сознательно или бессознательно ели продукты, которые им нравились в детстве. Тем не менее, менее половины (41%) респондентов заявили, что они тянутся к комфортным продуктам, чтобы «получить удовольствие».
Исследование, проведённое OnePoll в 2020 году, показало, что, чтобы справиться с последствиями пандемии и связанных с ней ограничений, две трети взрослых американцев сознательно или бессознательно ели продукты, которые им нравились в детстве. Тем не менее, менее половины (41%) респондентов заявили, что они тянутся к комфортным продуктам, чтобы «получить удовольствие».
Более того, в опросе 2022 года среди 2000 взрослых британцев, проведённом от имени супермаркета Aldi, каждый четвёртый признался, что ест комфортные продукты не менее пяти раз в неделю, хотя более половины (56%) заявили, что от этих блюд они чувствуют себя хуже. В том же отчёте было обнаружено, что 57% участников признались, что испытывали сожаление, когда ели предпочитаемую ими комфортную пищу. Эти исследования, по-видимому, показывают, что комфортная пища эффективна в обеспечении кратковременного выброса дофамина, но часто может привести к чувству раскаяния и стыда в долгосрочной перспективе, возможно, потому, что люди знают, что эти продукты не полезны для них с точки зрения питательной ценности.
Однако другие исследования показали, что комфортная пища действительно способна нас успокаивать и дарить чувство утешения — но не больше, чем любая другая еда. Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Health Psychology, пришло к выводу, что комфортные продукты могут привести к немедленному подъёму настроения, но обнаружило, что любая пища, независимо от того, жаждал её кто-то или нет, способна достичь того же результата. Учёные сказали, что люди могут приписывать комфортной пище «заслугу» за влияние на настроение, которое имело бы место даже при отсутствии этой конкретной пищи.
Однако другие исследования показали, что комфортная пища действительно способна нас успокаивать и дарить чувство утешения — но не больше, чем любая другая еда. Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Health Psychology, пришло к выводу, что комфортные продукты могут привести к немедленному подъёму настроения, но обнаружило, что любая пища, независимо от того, жаждал её кто-то или нет, способна достичь того же результата. Учёные сказали, что люди могут приписывать комфортной пище «заслугу» за влияние на настроение, которое имело бы место даже при отсутствии этой конкретной пищи.
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Метки: Еда комфортная еда мозг пища психология стресс
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- Пища, достойная утешения. Выбирайте свой вариант:
Но... из бедности готовила. Ностальгии - нет. Повидла, варенье, кабачки в собственном соку - ностальгии нет.
Я готовлю сам - что мне нравится и дети едят. Будет у них ностальгия, нет - мне всё равно.
Вкусы, как и мода - меняется!
Полезно-неполезно - всё можно сделать вкусно!
Даже самогон!
Ну, за вкусную закуску!
У меня было основным на Рождество примерно такое блюдо...