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Козявки, которые спасут мир: перспективы энтомофагии

Козявки, которые спасут мир: перспективы энтомофагии

Автор:
26 июля 2023 12:12
Сообщество : Еда
Метки: Еда   белок   источник   насекомое   перспектива   польза   психология   употребление   энтомофагия   
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Население планеты увеличивается на глазах. И во избежание продовольственного кризиса, который может нагрянуть лет через 50, определённо необходимы упредительные меры.

Одним из перспективных направлений в этом плане является энтомофагия – поедание насекомых. Нет, в Африке, Австралии и Азии люди смотрят на такие вещи спокойно. И практикуют поедание всяких жуков если не на постоянной основе, то в качестве экзотической пищи точно. Европейцам такая особенность не свойственна.

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Нет, одно дело – попробовать экзотическое блюдо типа хлеба из сверчков. Или узнать о присутствии в чайной заварке энного количества останков насекомых. Не слишком приятно, но пережить можно. А совсем другое – перейти на рацион из ползающих, летающих, жужжащих и кусающихся на постоянной основе.

Но сейчас публикации в СМИ аккуратно подводят народ к этому. Дескать, жуки едят жуков, птицы едят жуков, млекопитающие едят жуков – и всё отлично. Личинки – это не только белок (которого в 10 раз больше по сравнению с говядиной), но и витамины. А мука из самых перспективных в части энтомофагии насекомых – саранчи, сверчков и жука-чернотелки по своим характеристикам значительно превосходит зерновую.  

Решение использовать для еды насекомых не только изящное, но и рациональное. Затрат на выращивание меньше, площадей тоже. Как и отходов. Но готов ли мир к такому переходу эмоционально?

Безусловно, отдельные попытки на Западе предпринимаются. Так, в Штатах первопроходцем стала студентка Лаура д'Акапо. Девушка попробовала в Африке жареных гусениц, а когда вернулась домой, то начала сотрудничать с бостонскими шеф-поварами – разрабатывать блюда с добавлением насекомых.

В Дании уже несколько лет работает проект «Вкус насекомых». Посетителям ресторана Noma предлагают блюда из них, которые создаются и тестируются в специальной лаборатории.

И это прекрасно. Ведь лет через 30 население планеты достигнет уже 9 миллиардов. И потребности в белке можно спокойно удовлетворять за счёт насекомых. Но есть и нюансы: бактерии, вирусы и паразиты, которыми заражены насекомые, требуют дополнительного изучения. Нельзя сбрасывать со счетов и аллергию. И, конечно, чистая психология: как можно есть то, от чего хочется если не удирать с воплем во все лопатки, то совершенно точно размазать тапком просто за отталкивающий вид?

То есть мир готов дать шестилапый скот в качестве белковой пищи. Но готов ли человек его принять?

Как считаете, есть перспективы у этого направления?

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Метки: Еда   белок   источник   насекомое   перспектива   польза   психология   употребление   энтомофагия   
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13  комментариев
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4k
Taf Taffus 2 часа назад
Зачем весь мир? Для начала перевести на кормление клопами страну, потребляющую четверть всех мировых ресурсов, но которая составляет всего порядка 3% населения.
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8k
Ysik 13 минут назад
Отличную идею поганят. Белковые концентраты из насекомых и разные виды муки стоят очень не дешево, а все потому, что это ценнейшие добавки в корм для выращивания птицы, рыбы и т.д. То есть тех существ, которые и так всегда питались насекомыми. Производительность фермы насекомых, которая по сути использует отходы, просто невероятная ( в пересчете на м3). Отходы от пивоварения (дробина) является идеальным кормом для большого количества личинок в промышленных фермах насекомых, а на корме, полученном из личинок можно вырастить великолепную и очень вкусную форель (к примеру).
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16k
ss 13 минут назад
Нет никакого продовольственного кризиса. Развитые страны столько невостребованный еды выкидывают, что только ей можно кормить вест мир. Это очередная попытка извращенцев, поедающих насекомых, убедить всех, что они нормальны.
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33k
Snork Snorkoff 15 минут назад
Как бесконечно устарел ваш хэви метал..
Жуки уже не актуальны, в тренде бактериальный белок, чище, быстрее, эффективнее и не имеет негативного оттенка в умах потребителя.
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1k
Igor Grishaev 19 минут назад
Читай «Путешествия Тафа» Мартина, там всё подробно расписано
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825
Бухтей Полчаса назад
В богатых странах население не растёт, а сокращается. Медленно, но сокращается.
Причины сто раз уже обсуждались, всё понятно, только сделать ничего нельзя.
В бедных странах населения всегда столько, сколько выживает: при неурожаях или эпидемиях популяция сокращается. Бедные страны живут сбалансировано.
Все набросы про перенаселение объясняются не дефицитом еды, а страхом богачей перед скорым исчерпанием природных запасов.
Спасением для правящих классов будет либо быстрое и значительное сокращение населения *богатых* стран либо значительное снижение уровня жизни среднего и низшего экономических классов, к которым относится 99.9% населения стран.
Кушайте тараканов, одевайтесь в recycle из мусора со свалки, ходите пешком, живите в капсулах. Всему этому найдется "позитивное" объяснение. Забота об экологии и всё такое.
Это позволит хозяевам мира еще много поколений жить не испытвая дефицита природных ресурсов.
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4k
Vlad 39 минут назад
"Население планеты увеличивается на глазах. И во избежание продовольственного кризиса, который может нагрянуть лет через 50, определённо необходимы упредительные меры."
Меры очень простые: перестать cyka плодиться как саранча!
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12k
Евгений 41 минуту назад
Я не понял, а с холестерином, сахаром и глутаматом натрия уже определились, на предмет вредности/полезности? А ГМО? Жуков они жрать собрались... А где исследования, что ДНК насекомых не окажутся сильнее ДНК человека и мы не выродимся в насекомых или не подхватим какую-нибудь болячку, типа аллергии на кислород в четвёртом поколении? Опять же, африканские насекомые и насекомые средней полосы, это две большие разницы. Тут же для исследователей, поле непаханное.
Давайте сначала подождём, какие дети родятся у фанатов насекомоедения (если родятся), а там будет видно.
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4k
Еркен 56 минут назад
"Наши люди" точно на постоянной основе такое потреблять не будут, тем более проблем с продовольствием у нас нет и в ближайшее время не ожидается.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Голубей бы сначала оприходовали. Жрут, гадят, жиреют, дохнут; жрут, гадят, жиреют, дохнут... Такая скусная пища пропадает.
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10k
Б.Касторский Час назад
Если когда-нибудь люди, которые проводят подобные "исследования" и повторяющие эту чушь за ними пустоголовые, попробуют погуглить (ага, даже исследовать не надо) сколько развитые страны выбрасывают продовольствия и насколько этого хватит голодающим регионам, станет понятно, что жуков есть не обязательно. Но это мечты!
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913
ruslan d 2 часа назад
Ну вполне здравая идея
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