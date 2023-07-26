Козявки, которые спасут мир: перспективы энтомофагии

Население планеты увеличивается на глазах. И во избежание продовольственного кризиса, который может нагрянуть лет через 50, определённо необходимы упредительные меры.
Одним из перспективных направлений в этом плане является энтомофагия – поедание насекомых. Нет, в Африке, Австралии и Азии люди смотрят на такие вещи спокойно. И практикуют поедание всяких жуков если не на постоянной основе, то в качестве экзотической пищи точно. Европейцам такая особенность не свойственна.
Нет, одно дело – попробовать экзотическое блюдо типа хлеба из сверчков. Или узнать о присутствии в чайной заварке энного количества останков насекомых. Не слишком приятно, но пережить можно. А совсем другое – перейти на рацион из ползающих, летающих, жужжащих и кусающихся на постоянной основе.
Но сейчас публикации в СМИ аккуратно подводят народ к этому. Дескать, жуки едят жуков, птицы едят жуков, млекопитающие едят жуков – и всё отлично. Личинки – это не только белок (которого в 10 раз больше по сравнению с говядиной), но и витамины. А мука из самых перспективных в части энтомофагии насекомых – саранчи, сверчков и жука-чернотелки по своим характеристикам значительно превосходит зерновую.
Решение использовать для еды насекомых не только изящное, но и рациональное. Затрат на выращивание меньше, площадей тоже. Как и отходов. Но готов ли мир к такому переходу эмоционально?
Безусловно, отдельные попытки на Западе предпринимаются. Так, в Штатах первопроходцем стала студентка Лаура д'Акапо. Девушка попробовала в Африке жареных гусениц, а когда вернулась домой, то начала сотрудничать с бостонскими шеф-поварами – разрабатывать блюда с добавлением насекомых.
В Дании уже несколько лет работает проект «Вкус насекомых». Посетителям ресторана Noma предлагают блюда из них, которые создаются и тестируются в специальной лаборатории.
И это прекрасно. Ведь лет через 30 население планеты достигнет уже 9 миллиардов. И потребности в белке можно спокойно удовлетворять за счёт насекомых. Но есть и нюансы: бактерии, вирусы и паразиты, которыми заражены насекомые, требуют дополнительного изучения. Нельзя сбрасывать со счетов и аллергию. И, конечно, чистая психология: как можно есть то, от чего хочется если не удирать с воплем во все лопатки, то совершенно точно размазать тапком просто за отталкивающий вид?
То есть мир готов дать шестилапый скот в качестве белковой пищи. Но готов ли человек его принять?
Как считаете, есть перспективы у этого направления?
Источник:
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Жуки уже не актуальны, в тренде бактериальный белок, чище, быстрее, эффективнее и не имеет негативного оттенка в умах потребителя.
Причины сто раз уже обсуждались, всё понятно, только сделать ничего нельзя.
В бедных странах населения всегда столько, сколько выживает: при неурожаях или эпидемиях популяция сокращается. Бедные страны живут сбалансировано.
Все набросы про перенаселение объясняются не дефицитом еды, а страхом богачей перед скорым исчерпанием природных запасов.
Спасением для правящих классов будет либо быстрое и значительное сокращение населения *богатых* стран либо значительное снижение уровня жизни среднего и низшего экономических классов, к которым относится 99.9% населения стран.
Кушайте тараканов, одевайтесь в recycle из мусора со свалки, ходите пешком, живите в капсулах. Всему этому найдется "позитивное" объяснение. Забота об экологии и всё такое.
Это позволит хозяевам мира еще много поколений жить не испытвая дефицита природных ресурсов.
Меры очень простые: перестать cyka плодиться как саранча!
Давайте сначала подождём, какие дети родятся у фанатов насекомоедения (если родятся), а там будет видно.