Козявки, которые спасут мир: перспективы энтомофагии

Решение использовать для еды насекомых не только изящное, но и рациональное. Затрат на выращивание меньше, площадей тоже. Как и отходов. Но готов ли мир к такому переходу эмоционально?

Безусловно, отдельные попытки на Западе предпринимаются. Так, в Штатах первопроходцем стала студентка Лаура д'Акапо. Девушка попробовала в Африке жареных гусениц, а когда вернулась домой, то начала сотрудничать с бостонскими шеф-поварами – разрабатывать блюда с добавлением насекомых.