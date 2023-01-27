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Вжился в роль или перебрал? Жители Томска удивились нестандартной игре Панкратова-Чёрного на сцене театра

Вжился в роль или перебрал? Жители Томска удивились нестандартной игре Панкратова-Чёрного на сцене театра

Автор:
27 января 2023 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Панкратов-Черный   актёр   видео   пьяный   реакция соцсетей   спектакль   сцена   театр   томск   шоу бизнес   
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26 января в Томске давали комедию с участием Панкратова-Чёрного. Зрители предвкушали искромётную игру, а увидели чуть ли не засыпающего актёра, подававшего реплики только после подсказок суфлёра.

В соцсетях делятся видео, снятым во время спектакля "Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали" в Томске. Зрители, побывавшие в тот день в театре, жалуются, что знаменитый актёр играл только с суфлером, а то и вовсе загадочно замолкал, держа слишком долгую паузу.


Неужто Панкратов-Чёрный был подшофе? Или это такая трактовка роли?

После второго акта люди начали массово покидать зал, и теперь требует вернуть им деньги за сорванный спектакль. А ведь реклама спектакля была такой впечатляющей!


В местных пабликах ВК жители Томска поделились впечатлениями от увиденного:

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Метки: Панкратов-Черный   актёр   видео   пьяный   реакция соцсетей   спектакль   сцена   театр   томск   шоу бизнес   
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21  комментарий
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17k
seller-k Час назад
Не моё: "...артист, с редкой убедительностью создающий в кино образ то похотливого идиота, то не в меру болтливого провинциала, звезда кассовых, но безнадёжно пошлых лент, не сыгравший ни одной сколько-нибудь выбивающейся из этого ряда роли,.." Вот такую характеристику ему дали при его попытки самовыдвижения в Думу в 99-м.
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7k
Alexander Полчаса назад
Удивляет, что на подобное, что панкрат, что актёрка, зрители ходят, что они там собрались увидеть, себя что ли?

И что?

Не понравился?

Узнали себя?

А вы такие и есть, чему вы удивляетесь?
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778
Ирина Ласовская Полчаса назад
Меня умилила комментатор Алла Федотова...полунищета театральных актеров из-за пос тоянного бардака в стране... а как только умрет кто-нибудь из этих полунищих, начинается перечисление квартир, особняков и пр. Пожалела бедненького.
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9k
Dabus Полчаса назад
Слушайте, в театре всегда бухали. С приходом капитализма это вроде прикрутили слегка, т.к. стало возможным бить рублём по беспробудному пьянству ... но всё равно, какие-то актёры старой школы по прежнему побухивают. И самое главное, практически про каждого кто не в полной завязке, есть истории про какие-то их синие пассажи и конфузы на сцене.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 36 минут назад
Такую сцену с бодуна...только профи мог с играть)
Ссылка youtu.be
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 40 минут назад
Да..он столько угарных ролей в кино с играл..что-можно и простить)
И за укрофашистов не топит..как некоторые скоты.
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41k
Игорь 53 минуты назад
Уходя надо уходить на пике славы.
Как примадонна, под фанеру, в спектакле играть не получится.
Остаётся путь Ефремова, но тут главоное, чтобы невинные не пострадали.
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28k
Levyathan 56 минут назад
Меня всегда удивлял тот факт, что актер в России, даже если всю жизнь был "штанами", к старости обрастает ореолом легендарности, пользуется почетом и уважением. Можете минусовать, но как актер он-говно. Видимо, и как человек тоже, раз позволяет подобное.
Увы, в этом он не одинок. Есть, на кого ровняться.
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34
Maikl 58 минут назад
Ну что вы "напали" на артиста )))) чесслово он "ниувиноват ни разу" ))))
Просто бутафор и реквизитор ёмкости перепутали и выдали на сцену "подлинные пузыри" )))) вот и нализались ненароком служители Мельпомены ))), здоровье то уже не ахти.
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42k
Aleksandr Час назад
"Королевский жираф" v2,0
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687
Kra Час назад
ну да...просто "живет" ролью...

"Б" - безответственность!
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4k
Горожанин Час назад
Покуда актер в России будет больше, чем актер - путности не будет. К поэтам это тоже относится.
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10k
Евгений Час назад
Как раньше хорошо был налажен процесс оплаты: Приехали актёры, развернулись на площади, сыграли спектакль. Насколько сыграли, столько денег и получили. Всё по честному. А сейчас, пойди докажи, что актёр халтурит. Он деньги уже получил и ему пофиг как играть.
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25k
Serg2001 2 часа назад
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12k
Kostick 2 часа назад
раньше бы закидали тухлыми яйцами. и правильно.
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1k
Ksenia2 2 часа назад
По-моему, пьяный. Ему актеры даже по нескольку раз повторяют реплики.
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1k
Александр Голованов 2 часа назад
100 % пьяный. Никогда не понимал, что талантливого в этом артисте. Очень средний уровень. Только для низкопробных комедий. Пара исключений в фильмах Шахназарова, и то когда он был молодым.
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7k
Copycat 2 часа назад
ну я вижу что он пьяный)
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