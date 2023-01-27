Вжился в роль или перебрал? Жители Томска удивились нестандартной игре Панкратова-Чёрного на сцене театра

«По номеру переведете?»

"Жена-дура, у которой все время болит голова?": шеф-повар Ивлев нашёл решение этой проблемы в...

"А на полумесяце - слабо?": солист Little Big Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста и...

"Пьяному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию

"Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу!":...

Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ