Вжился в роль или перебрал? Жители Томска удивились нестандартной игре Панкратова-Чёрного на сцене театра

26 января в Томске давали комедию с участием Панкратова-Чёрного. Зрители предвкушали искромётную игру, а увидели чуть ли не засыпающего актёра, подававшего реплики только после подсказок суфлёра.
В соцсетях делятся видео, снятым во время спектакля "Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали" в Томске. Зрители, побывавшие в тот день в театре, жалуются, что знаменитый актёр играл только с суфлером, а то и вовсе загадочно замолкал, держа слишком долгую паузу.
Неужто Панкратов-Чёрный был подшофе? Или это такая трактовка роли?
После второго акта люди начали массово покидать зал, и теперь требует вернуть им деньги за сорванный спектакль. А ведь реклама спектакля была такой впечатляющей!
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В местных пабликах ВК жители Томска поделились впечатлениями от увиденного:
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И что?
Не понравился?
Узнали себя?
А вы такие и есть, чему вы удивляетесь?
И за укрофашистов не топит..как некоторые скоты.
Как примадонна, под фанеру, в спектакле играть не получится.
Остаётся путь Ефремова, но тут главоное, чтобы невинные не пострадали.
Увы, в этом он не одинок. Есть, на кого ровняться.
Просто бутафор и реквизитор ёмкости перепутали и выдали на сцену "подлинные пузыри" )))) вот и нализались ненароком служители Мельпомены ))), здоровье то уже не ахти.
"Б" - безответственность!