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Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать Прусикина*

Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать Прусикина*

Автор:
11 августа 2023 20:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   Видео   Ереван   гастроли   иноагент Прусикин   крест   оскорбление верующих   отмена концерта   шоу бизнес   
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Иноагенту Прусикину* не простили оскорбление христианского креста. После петиции, которую подписало много армян, организаторы гастролей сочли, что отмена концерта в Ереване будет меньшим из зол.

Илья Прусикин* после отъезда в США некоторое время продолжал вести себя дерзко и недальновидно. В частности, перед Рождеством выложил провокационный ролик, в котором катается на доске в виде креста.


Разумеется, христиане сочли этот поступок оскорбительным. Он разозлил даже атеистов, посчитавших, что после всех подобных выходок и заявлений Прусикин* вряд ли сможет вернуться на родину, потому и бесится. Артист получил тонну хейта и на время успокоился. Или просто всем стало не до него.


А недавно Прусикин с супругой понял, что даже давние его поступки могут аукнуться. То самое катание на кресте артисту припомнили в Армении, где должен был состояться концерт фронтмена Little Big. Ереванские активисты создали петицию с требованием отмены выступления и добились своего. Организаторы были вынуждены спешно свернуть гастроли Прусикина* и Таюрской в Армении. Официальной причиной назвали невозможность обеспечить и гарантировать полную безопасность сбежавшим из России артистам - об этом несостоявшийся гастролёр сообщил на странице запрещенной соцсети.


Но и это еще не всё. Более тысячи граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big. Об этом сообщил адвокат Ара Заграбян, который пояснил, что своими действиями артист высмеивал христианские ценности, оскорблял религиозные чувства христиан, а кроме этого распространял материалы, направленные на религиозную ненависть и нетерпимость.


Возможно, кто-нибудь сможет объяснить Прусикину, что если надеешься когда-нибудь впредь выпить воды из колодца, не стоит в него плевать?


* Илья Прусикин признан иностранным агентом на территории России.

Источник:

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Метки: Little Big   Видео   Ереван   гастроли   иноагент Прусикин   крест   оскорбление верующих   отмена концерта   шоу бизнес   
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17  комментариев
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47k
Максим Т. 2 часа назад
Собаке - собачья...
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14k
Ничоси Полчаса назад
Блин. Я племяниц и племянника учил танцевать под "скибиди". Ржали все вместе.
Гахуя они все это сотворили? Теперь у меня они в черном списке
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1k
an-bask 37 минут назад
так сейчас где? в Ереван решил поехать?
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3k
Pill 40 минут назад
Пусть гниёт дальше
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12k
ron 43 минуты назад
Я понимаю, что автору красоты речи ради надо использовать какие-то местоимения, но слово "Артист" тут употребили совершенно не к месту. Есть испытываете трудности с подбором местоимений, обратитесь ко мне, их есть у меня. Только, боюсь, цензура может не пропустить ))))
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3k
Oleg SC 45 минут назад
чёрт
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6k
heta 52 минуты назад
А чего он под РФ шастает, вроде ж свалил в "светлый град на холме".
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1k
grigorenko vladislav 53 минуты назад
Одна теперь ему дорога - официально в ЛГБТ записаться. Примут без испытательного срока - он давно уже себя ведёт как 3,14дор конченый.
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57k
Олег 53 минуты назад
а ведь могли-бы поймать и выдать в РФ
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1k
Николай Час назад
Я как поклонник раннего творчества Литр Биг вообще не могу вдуплить на кой хрен он это вычудил. Хотя столько времени прошло уже. Причем я не прям пипец какой православный, ходящий в церковь. Даже крестик не ношу.
upd: и кстати пофиг что ту намёк на католицизм.
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57k
Опиум для народа Час назад
-"Иноагенту Прусикину* не простили оскорбление православного креста."-
-крест католический вообще-то.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Давно не вспоминали и не стоило опять это делать
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15k
banzai7 2 часа назад
Эпатаж - тонкое искусство.
А просто творить дичь - совсем не эпатаж.
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