Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать Прусикина*

Но и это еще не всё. Более тысячи граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big. Об этом сообщил адвокат Ара Заграбян, который пояснил, что своими действиями артист высмеивал христианские ценности, оскорблял религиозные чувства христиан, а кроме этого распространял материалы, направленные на религиозную ненависть и нетерпимость.





Возможно, кто-нибудь сможет объяснить Прусикину, что если надеешься когда-нибудь впредь выпить воды из колодца, не стоит в него плевать?





* Илья Прусикин признан иностранным агентом на территории России.