Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать Прусикина*

Иноагенту Прусикину* не простили оскорбление христианского креста. После петиции, которую подписало много армян, организаторы гастролей сочли, что отмена концерта в Ереване будет меньшим из зол.
Илья Прусикин* после отъезда в США некоторое время продолжал вести себя дерзко и недальновидно. В частности, перед Рождеством выложил провокационный ролик, в котором катается на доске в виде креста.
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Разумеется, христиане сочли этот поступок оскорбительным. Он разозлил даже атеистов, посчитавших, что после всех подобных выходок и заявлений Прусикин* вряд ли сможет вернуться на родину, потому и бесится. Артист получил тонну хейта и на время успокоился. Или просто всем стало не до него.
А недавно Прусикин с супругой понял, что даже давние его поступки могут аукнуться. То самое катание на кресте артисту припомнили в Армении, где должен был состояться концерт фронтмена Little Big. Ереванские активисты создали петицию с требованием отмены выступления и добились своего. Организаторы были вынуждены спешно свернуть гастроли Прусикина* и Таюрской в Армении. Официальной причиной назвали невозможность обеспечить и гарантировать полную безопасность сбежавшим из России артистам - об этом несостоявшийся гастролёр сообщил на странице запрещенной соцсети.
Но и это еще не всё. Более тысячи граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big. Об этом сообщил адвокат Ара Заграбян, который пояснил, что своими действиями артист высмеивал христианские ценности, оскорблял религиозные чувства христиан, а кроме этого распространял материалы, направленные на религиозную ненависть и нетерпимость.
Возможно, кто-нибудь сможет объяснить Прусикину, что если надеешься когда-нибудь впредь выпить воды из колодца, не стоит в него плевать?
* Илья Прусикин признан иностранным агентом на территории России.
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Гахуя они все это сотворили? Теперь у меня они в черном списке
upd: и кстати пофиг что ту намёк на католицизм.
-крест католический вообще-то.
А просто творить дичь - совсем не эпатаж.