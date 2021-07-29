"В Байкал не ссы - носи усы": бывший мэр Иркутска ответил видеопародией солисту Little Big

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Илья Прусикин съездил на Байкал и удивился качеству воды. Певец раскритиковал грязную пленку на озерной глади. Виктор Кондрашов, бывший мэр города, посмотрел видео артиста, оскорбился и снял ЭТО.
К сожалению, не все, приезжающие на Байкал, настолько ослеплены его красотой, что не замечают недостатков. Совсем недавно эти места посетил солист группы Little Big Илья Прусикин. Он выложил stories в Instagram, где показал воду у побережья. Гладь была покрыта неприятной пленкой, которую музыкант принял за грязь.
«Мы на Байкале. Это самое чистое озеро в мире. Прям бери и пей, прямо оттуда. Сейчас загребу и выпью», — комментирует увиденное Прусикин.
«Мы на Байкале. Это самое чистое озеро в мире. Прям бери и пей, прямо оттуда. Сейчас загребу и выпью», — комментирует увиденное Прусикин.
Реакция соцсетей
В соцсетях над выводами артиста посмеялись. А бывший мэр Иркутска и вовсе потроллил Ильича, записав для него видеопародию, использовав для этого композицию Uno.
«Учиться в школе было много вопросов, пыльца в Байкале, а не пыль от кокоса. Не видишь дальше своего little носа, не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы», - спел бывший градоначальник, который в марте 2015 года ушел в отставку.
Впрочем, к творчеству экс-мэра местные жители тоже отнеслись прохладно, заметив, что было бы лучше, если в свое время Кондрашов работал с тем энтузиазмом, как сейчас поет.
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