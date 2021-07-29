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"В Байкал не ссы - носи усы": бывший мэр Иркутска ответил видеопародией солисту Little Big

"В Байкал не ссы - носи усы": бывший мэр Иркутска ответил видеопародией солисту Little Big (4 фото + 2 видео)

Автор:
29 июля 2021 14:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: little big   ynews   young stars   Иркутск   Прусикин   байкал   видео   пародия   шоу бизнес   
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Илья Прусикин съездил на Байкал и удивился качеству воды. Певец раскритиковал грязную пленку на озерной глади. Виктор Кондрашов, бывший мэр города, посмотрел видео артиста, оскорбился и снял ЭТО.

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Метки: little big   ynews   young stars   Иркутск   Прусикин   байкал   видео   пародия   шоу бизнес   
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1k
Лёха 2 часа назад
Умыл писца ...
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Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Какой смысл отвечать скоморохам к тому же бездарным...
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67k
Пётровыч 41 минуту назад
Нормально затролил))
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38k
dima423 Час назад
ну че не плохо)) ...для мэра
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 2 часа назад
Пока что вижу два продажных дебила и не более.
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5k
Ruk 2 часа назад
может это голубец и человек хороший, но внешность мерзкая
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137
Дмитрий 2 часа назад
Следующей стадией его деградации станет тик ток)
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4k
tamin 2 часа назад
Прикольно. Вполне годно
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
ДЕБИЛ
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