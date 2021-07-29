"В Байкал не ссы - носи усы": бывший мэр Иркутска ответил видеопародией солисту Little Big

К сожалению, не все, приезжающие на Байкал, настолько ослеплены его красотой, что не замечают недостатков. Совсем недавно эти места посетил солист группы Little Big Илья Прусикин. Он выложил stories в Instagram, где показал воду у побережья. Гладь была покрыта неприятной пленкой, которую музыкант принял за грязь.

«Мы на Байкале. Это самое чистое озеро в мире. Прям бери и пей, прямо оттуда. Сейчас загребу и выпью», — комментирует увиденное Прусикин.